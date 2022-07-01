УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Текст из армии для тех, кто в тылу

Павел Казарин

крымский журналист

1 июля 2022, 07:14

Чем дальше ты от врага, чем равнодушнее он к твоим попыткам его уязвить – тем сильнее желание найти тех, кто отреагирует на слова.

ВСУ, война в Украине
Фото УНИАН

Сложно писать тексты из армии. Никак не можешь определиться с местоимением.

С одной стороны, военная форма переделывает каждое конкретное "я" в универсальное "мы". С другой, коллективное "мы" состоит из сотен тысяч индивидуальных "я". И совершенно не факт, что твое проживание ситуации войдет в резонанс с тем, как ощущают ее другие. Поэтому говорить от лица других – дело зряшное. Я попробую от своего.

Пехотная жизнь состоит на 90% из рутины и на десять – из запредельного. Пропорция не универсальная - она зависит от географии подразделения и его задач. Но в любом случае нет смысла судить о войне по тем компьютерным играм, в которые вы играли. Мы не живем в огневом контакте в режиме 24 на 7. Все проще. Все сложнее.

Кстати. После Первой мировой американская пресса утверждала, что немцы называли их морпехов "дьявольскими псами". После Второй мировой в СССР уверяли, что всё те же немцы называли советских морпехов "черной смертью". И то и другое было враньем. Никому на войне не придет в голову давать противнику героические прозвища. В ход идут обесценивания самого разного уровня изобретательности. Наша война не исключение. Цитировать не буду, ибо все равно вырежут.

Читайте также"Разминка перед второй волной": астролог предсказала, когда закончится война в УкраинеНе стану расписываться за всех, но мирная жизнь тыловых городов не вызывает у меня ни малейшей фрустрации. В конце концов, фронт как раз и защищает право тыла на невоенный ритм существования. Попытка размазывать страдания и ограничения тонким слоем по всей стране смахивает на невроз. Не надо так.

Зато бесят военные комиссары, которые с начала войны обрели синдром вахтера и теперь распоряжаются толикой свалившейся на них власти, чтобы использовать повестку как наказание. А заодно – многочисленные комментаторы в соцсетях, которые призывают отправлять в армию провинившихся. Очень хочется предложить им самим послужить бок о бок с теми, кому все равно.

Если вы превращаете армию в отстойник для ненадежных, равнодушных и случайных, то не ждите, что она выиграет войну. Если вы хотите вооружать тех, кому наплевать – тем более. Попробуйте запомнить разницу между армией и СИЗО. Она довольно очевидна.

Еще я часто слышу о том, то наша война родит поколение Хемингуэев и Ремарков. Обычно об этом говорят с предвкушением и ожиданием. Не готов петь в общем хоре. Чаще всего послевоенная литература – это выхаркивание боли. Ты выплевываешь на бумагу все, что мешает тебе жить. Военная муза редко отличается гуманностью к автору. Литература, которую мы получим, будет итогом чужого страдания. Вдохновение для подобного литературного процесса чем-то напоминает прижизненное донорство органов.

А пока идет пятый месяц полномасштабной войны. Все это время Беларусь остается в режиме "комбатанта Шредингера". Но чем дольше соседняя страна продолжает быть плацдармом для убийства украинцев – тем сильнее ее начинают воспринимать не как "заложника", а как "соучастника". Не исключено, что трансформация случится даже без официального вступления белорусской армии в войну. Если смена отношения произойдет – пусть этот абзац напоминает о временах транзитного статус-кво. Того самого, когда "политика сочувствия" еще не была вытеснена принципом "коллективной ответственности".

Как-то встретил в ленте мысль о том, что 24 февраля российский президент потерял для себя Крым. Тот самый, который он любил время от времени посещать после аннексии. Тот самый, до которого он теперь не долетит из-за рисков познакомиться с украинской ПВО. А путешествие в автокортеже, вероятно, выберет лишь тот, кто чуть меньше боится за свою жизнь.

Кстати, мы часто спорим о том, какую редакцию может иметь для Украины победа. Эта война надолго, мы не знаем расписания "черных лебедей", а потому и спор пока не имеет смысла. Зато мы точно знаем, каким будет критерий устойчивого мира. Это возобновление пассажирских авиаперевозок.

До тех пор, пока страховые компании будут считать риски неприемлемыми – украинские аэропорты будут закрыты. Даже если случится перемирие - его устойчивость можно будет мерять наличием или отсутствием авиарейсов. Война закончится тогда, когда начнут летать гражданские борты. А от нас зависит то, какой будет редакция этого мира.

И мне хотелось бы сказать, что я знаю ответ – но это не так. Никто не знает. Абстрактные слова про неизбежность нашей победы лучше подкреплять делами. Помогать фронту. Поддерживать волонтеров. Перестать торговать простыми рецептами, дистиллированной "зрадой" или точно такой же необоснованной "перемогой". Исход войны зависит от наших дел, а не от нашей уверенности. Россияне вон были уверены в том, что в марте проведут парад на Крещатике. Это им не помогло.

А еще фрустрация от войны рождает поиск виноватых. Чем дальше ты от врага, чем равнодушнее он к твоим попыткам его уязвить – тем сильнее желание найти тех, кто отреагирует на слова. Риторическая артиллерия бьет по переселенцам. Эмигрантам. Меньшинствам. Порой даже волонтерам. Накопленная агрессия ищет выход, но friendly fire никогда не был удачным выходом из ситуации. Если человеку не плевать на ваши слова – вероятно, он все-таки свой.

война в Украине Павел Казарин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:00

День архитектора 2022 в Украине – поздравления, стильные открытки и картинки

07:14

Текст из армии для тех, кто в тылумнение

07:05

Ракетный удар по жилой 9-этажке в Одесской области: 14 человек погибли, еще 30 - пострадалиВидео

07:00

День следователя 2022 – мощные поздравления и открытки к празднику

06:28

Гороскоп на июль 2022 для Водолеев: какие сюрпризы приготовили звезды в любви, на работе и финансахВидео

Реклама
06:01

Лукашенко ищет способ предать Путина – интервью с Олегом ЖдановымВидео

05:30

Войска РФ продвинулись к Харькову и бьют артиллерией по южным окрестностям города – ЖдановВидео

05:04

Почему укроп желтеет прямо на грядке и как с этим бороться

04:17

Убирает ржавчину, удаляет накипь и отмоет посуду: на что способна лимонная кислота в паре с содой

03:45

Как правильно стирать кроссовки вручную: 5 шагов для эффективного ухода за обувью

03:10

Украину накроет невыносимой жарой: синоптики рассказали, когда ждать похолоданияВидео

02:37

Гороскоп на неделю 4-10 июля: Ракам – удача, Львам – сплетни, Водолеям – счастье в любвиВидео

02:05

Лукашенко может отказаться от войны: как это ударит по России - ЗолотаревВидео

01:31

РФ вызывает экзистенциальный ужас: эксперт оценил, есть ли у России шанс вернуться на мировой рынокВидео

00:51

Приметы на 1 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на июль-2022 для всех: двум несусветным лузерам будет крайне тяжело, а Дева – в ажуреВидео

30 июня, четверг
23:55

Гороскоп на июль 2022 года для Рыб: выигрыш, безумная любовь и новый доход

23:55

Отец погибшего на "Москве" срочника обозвал Путина, но готов воевать против УкраиныВидео

23:35

Двор украинской телеведущей уничтожила ракета: она показала видеоВидео

23:25

Главное слово сегодня – Змеиный: Зеленский об освобождении острова от россиян

Реклама
23:25

Кэмерон Диаз возвращается в кино спустя 8 лет: что известно

22:53

Голая и на коне: Бейонсе презентовала умопомрачительную обложку нового альбома

22:49

Забыли встретить: Путин опозорился в Туркменистане на Каспийском саммитеВидео

22:38

Виталий Портников. Саммит НАТО: итоги для УкраиныВидеоблоги

22:33

Оккупанты покинули Змеиный: первые фото острова после отступления россиян

22:20

Украина получила от Британии 425 млн евро: деньги пойдут на зарплаты учителямВидео

22:15

В Москве расклеили афиши с концертом Макса Барских

22:12

Данилов опубликовал фото с острова Змеиный и намекнул на освобождение КрымаВидео

22:07

Атакуют настоящие тропики: Украину в августе ждет аномальная погодаВидео

21:38

"Почему же вы все время врете": Лобода высказалась в отношении элитной недвижимости в Москве

21:30

"Послание Путину": у Зеленского ответили на заявление президента ИндонезииВидео

21:14

Четыре банка РФ, которые работают на войну против Украины, не отключены от SWIFT – StateWatchВидео

21:03

У Зеленского есть план мощного отпора россиянам - Джонсон

20:39

"Шаг доброй воли": у острова Змеиный ВСУ сбили российский вертолет и отправили купаться в мореВидео

20:33

Самая плохая зима: жители Мариуполя останутся без отопления - мэрияВидео

20:10

Приметы на 2 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:55

В РФ их не считают за солдатов: бутяты массово отказываются стоять на передовой

19:45

"Разминка перед второй волной": астролог предсказала, когда закончится война в УкраинеВидео

19:44

"Гонит Беса": Галкин высмеял "путиниста" Михалкова

19:38

В Лисичанске оккупанты взялись за штурм НПЗ, отбита атака Славянска - ГенштабВидео

Реклама
19:30

ВСУ не планируют отступать из Лисичанска, на Харьковщине нет признаков второго фронта – Генштаб

19:14

В России пожаловались на "железный занавес" в отношениях с ЕвросоюзомВидео

19:12

Украинские десантники проявили "жест доброй воли": уничтожена колонна техники оккупантовВидео

18:54

Выезд из Украины запретят еще одной категории украинцевВидео

18:43

Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать

18:34

Если россияне получают по морде, то сразу проявляют добрую волюмнение

18:22

Украину ждет мощная мировая военная помощь: дадут более 600 танков, 500 артсистем и другую техникуВидео

18:00

Гороскоп на завтра, 1 июля 2022: Тельцам - чужие секреты, Ракам – деньги, Львам – интересное предложениеВидео

17:50

У Украины есть то, что необходимо, чтобы отбросить Россию на границы 24 февраля - ДжонсонВидео

17:35

Можно даже в микроволновке: 3 способа стерилизации банок для консервации

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять