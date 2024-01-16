"Техника подвела, дело житейское": об "инциденте" с самолётами А-50 и Ил-22М

Беда для Кремля в том, что указанные самолёты слишком уж специфические и летали максимально предсказуемо.

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Самолет А-50, ЗРК Патриот / Коллаж: Главред, фото: Википедия

"Инцидент" с самолётами А-50 и Ил-22М над Азовским морем – это аналог уничтожения крейсера "Москва" по степени комплексного урона. Такое своеобразное алаверды Олещука Неижпапе.

Сейчас в России принимают отчаянные меры, чтобы понизить значимость случившегося. Но лишь подтверждают, что произошло нечто действительно болезненное.

Роспаблики активно разгоняют сигнал: "инцидент", в результате которого уникальный дорогостоящий самолёт дальней разведки был сбит, а летающий командный пункт как минимум подбит, возник вследствие "дружественного огня".

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Используется характерная для российской пропаганды риторика. "Не сработала система распознавания свой-чужой" - это прямой аналог "несанкционированного схода авиабоеприпаса" в Воронежской области. Словно боеприпас обладает свободой воли – сам решил, сам сошёл, снёс полсела.

Это делается, чтобы на упреждение снять ответственность и не искать виновников. Техника подвела, дело житейское.

Версия о "дружественном огне" вброшена как меньшее зло.

Кремль не может позволить, чтобы у россиян возникли мысли о способности Украины сбивать дефицитные самолёты в глубоком тылу. Потому что это окажет сильное деморализующее воздействие, особенно – на группировку оккупационных войск в Херсонской и Запорожской областях. Технический сбой, как и раздолбайство военных – это органичное для РФ объяснение.

Беда для Кремля в том, что указанные самолёты слишком уж специфические и летали максимально предсказуемо. Поэтому сами россияне в комментариях задают вопрос – это что ж такое должно было случиться, чтобы эти самолёты внезапно перестали узнавать? Причём два сразу.

Вбросив это версию, росвласть породила косвенный урон – напомнила всем, какую опасность росармия представляет для гражданского населения России и для себя самой.

Эпизоды в Воронежской области и Белгороде, упавшие в разных регионах РФ ракеты вкупе с вчерашним "инцидентом" показывают: росавиация бомбит, что попало, а росПВО беспорядочно палит во все стороны.

Ключевой момент – в ущербе для боевого потенциала российских войск. Самолётов дальней радиолокационной разведки в РФ осталось 7 или 8 штук. Их техническое состояние неизвестно (один из таких самолётов в прошлом году был повреждён в Беларуси и спешно эвакуирован в РФ). Производить такие самолёты РФ не в состоянии. Также вопрос, способны ли их ремонтировать. Если хотя бы пара неисправна, то для масштабов РФ это проблема.

Роспропаганда уже пытается балансировать, массово вбрасывает сообщения о потерях украинской авиации, обвале фронта и т.д. Но в инфополе уже живёт своей жизнью неприятный для Кремля месседж: у РФ нет запаса прочности по критически важным технологиям, вследствие нападения на Украину армия РФ несёт невосполнимые потери дефицитной техники. Утрату которой будут компенсировать пушечным мясом.

Вполне вероятно, что для переключения внимания людей власти РФ потребуют от военных срочно организовать какую-то "победу", "взять" какое-то село. Что приведёт к ещё большему росту потерь российских войск.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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