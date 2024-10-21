Технически Украина может создать ядерное оружие, но это не ко времени

Если Украина заговорит о намерении создать ядерное оружие, ей быстро перекроют кран финансовой и военной помощи.

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Прежде чем создавать ядерное оружие, Украине следует создать хотя бы собственное пороховое производство / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

США и другие западные партнеры Украины боятся ядерной войны, а потому избегают прямого военного конфликта с Россией и категорически против увеличения количества стран, имеющих ядерное оружие. Движение, направленное на ограничение распространения ядерного оружия, появилось давно, в 50-х годах, фактически с появлением ядерного оружия. Тогда же возникла отрасль международного права об этом.

Кстати, ядерной войны боится не только Запад, но и Россия, что бы там ни говорили российские пропагандисты.

Информацию, поданную изданием BILD, о том, что наша власть всерьез рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия, почти сразу опровергло Министерство иностранных дел Украины. Но дискуссия еще не утихла. Впрочем, дискуссия о том, нужно ли Украине ядерное оружие, продолжается у нас с 90-х годов, с момента подписания Будапештского меморандума.

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Следует отметить три важные вещи.

Во-первых, мы не сами отказались от ядерного оружия, а под огромным давлением США. Именно США. В обмен нам обещали гарантии безопасности, которые ни в 2014, ни в 2022 годах не были подтверждены в полной мере. Поэтому нам постоянно нужно напоминать нашим международным партнерам, что они не выполняют в полном объеме своих гарантий безопасности за то, что мы отказались от ядерного оружия. И Зеленский это делает.

Во-вторых, тема ядерного оружия потенциально будет проблемой и риском конфликта интересов в наших отношениях с западными партнерами. В Украине были, есть и будут сторонники создания ядерного оружия. И не только в связи с нынешней ситуацией. Это было и раньше, и до 2014-го года. Националисты и некоторые другие политические силы всегда считали ошибкой отказ Украины от ядерного оружия и настаивали на том, что нужно снова стать ядерной державой.

Но мы должны понимать: если Украина пойдет по пути создания ядерного оружия, это приведет к конфликту интересов с нашими западными партнерами, и тогда можно будет забыть о НАТО и Евросоюзе.

В-третьих, может возникнуть ситуация, которая будет подталкивать Украину к созданию ядерного оружия. Потребность в этом возникнет при двух условиях:

если мы не получим надежных гарантий безопасности, то есть не будет ни НАТО, ни двусторонних гарантий безопасности, и мы будем видеть, что нас бросают на произвол судьбы;

если всё больше государств пойдут по пути создания своего ядерного оружия.

Тогда у нас не будет другого выхода, и мы будем вынуждены создать собственное ядерное оружие.

При этом есть важный момент – об этом надо не болтать публично, а надо просто делать. И делать тайно, как это, например, делал Израиль. Все, кто создавал ядерное оружие, сначала его произвели, а потом, если нужно, легализовали этот факт. Поэтому не надо говорить об этом. Ведь если наши партнеры будут об этом знать, это может стать проблемой.

Так что это вопрос гарантий безопасности, о которых время от времени необходимо напоминать партнерам. Так недавно сделал президент Южной Кореи, который, посещая США с большим визитом, сказал, что у Северной Кореи есть ядерное оружие, и она постоянно им угрожает, поэтому либо США предоставят южным корейцам гарантии ядерного зонтика, либо они начнут создавать ядерное оружие. И США были вынуждены пообещать, что предоставят такую гарантию, потому что речь идет о партнере, который имеет экономическую и технологическую мощь и способен создать ядерное оружие.

Кроме того, одно дело – говорить о ядерном оружии, а другое – быть способным его создать, потому что это деньги. Думаю, что технологически Украина может создать ядерное оружие. Но это требует денег и отвлечения значительных ресурсов от других потребностей.

К тому же это риск, потому что даже попытка создать ядерное оружие вызовет неизбежную и жесткую реакцию со стороны России. При других условиях новая война с Россией не гарантирована: если в РФ будут знать, что Украина даст отпор, что партнеры будут нас поддерживать – не воевать за нас, но поддерживать нас хотя бы так, как сейчас, россияне вряд ли пойдут новой войной.

А вот если в России будут знать, что мы уже работаем над ядерной программой, вероятность войны будет близкой к 100%. В том числе, возможно, с применением тактического ядерного оружия. То есть РФ не будет просто так смотреть, а применит против нас все свои возможности, в том числе и ядерные.

Пока не время Украине заниматься созданием собственного ядерного оружия. На данный момент у нас нет денег и ресурсов на это. Нам денег не хватает на оборону конвенционным оружием, так какое там ядерное оружие! Извините, но у нас нет даже своего порохового производства. Сначала следует создать хотя бы собственное пороховое производство, чтобы мы могли сами производить артиллерийские снаряды, чтобы у нас был порох для стрелкового оружия и т.д., а потом уже начинать думать о ядерном оружии. Следует сделать хотя бы минимум, который нужен нам для защиты, а потом уже начинать строить "потемкинские деревни" с ядерным оружием.

Поэтому я очень критично отношусь к подобным пустым дискуссиям, которые не только не приносят нам никакой пользы, но и создают проблемы в отношениях с нашими партнерами.

Если сейчас Украина начнет заявлять о том, что будет создавать ядерное оружие, нам быстро перекроют кран финансовой и военной помощи. Поэтому нам следует быть осторожнее с этой темой.

Ведь и опровержение публикации BILD появилось не случайно, а потому, что нам быстро напомнили: или Запад остается нашим партнером и нам помогает, или ядерное оружие. У нас сейчас выбора нет.

Если у нас не будет надежных гарантий безопасности в перспективе, если России будет не до нас, но риски с ее стороны будут оставаться, если у нас будет экономическая состоятельность, если мы не будем болтать об этом на каждом углу, а просто будем делать тайно, тогда это другое дело. А если лишний раз говорить об этом нашим партнерам, эффект будет противоположный.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) – украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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