"Тайвань-наш" и игры Си Цзиньпина: начнется ли третья мировая война

Китай в последний момент может поддержать Украину в войне против России / GettyImages

Китайский лидер Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил. И это тут же вызвало у многих опасения, что Пекин готовится к вторжению на остров Тайвань под видом "невоенной военной операции".

Однако директива – это даже не план войны. По сути, это просто заявление Китая о намерениях защищать Тайвань и о том, что он не позволит никаких выпадов в плане объявления суверенитета Тайваня.

К тому же, скорее всего, эта директива носит в первую очередь чисто внутренний характер, потому что в Поднебесной назревает дворцовый переворот. В марте состоялся пленум, на котором постановили созвать съезд партии на сентябрь и лишить Си Цзиньпина возможности баллотироваться на следующий срок. А он хотел продлить себе полномочия аж до 2032 года. Естественно, Си Цзиньпин ищет пути и способы переломить ход событий в свою пользу. А защита суверенитета и территориальной целостности Китая может быть одним из доктринальных направлений руководителя Китая.

Поэтому далеко не факт, что Китай собирается воевать за Тайвань.

Тем более, Китай не может воевать с Соединенными Штатами Америки за Тайвань. Американцы сказали, что они в случае чего впишутся за Тайвань и окажут ему военную помощь. А у Китая 35% ВВП – это торговля с США. Это значит, что Америка может запросто обвалить китайскую экономику в один момент. Вряд ли Китай готов настолько рискнуть…

Китайская экономика сегодня напоминает воздушный шарик, вокруг которого машут большой и длинной иглой. Вспомните наш обвал рынка недвижимости, когда, по сути, был просто "пузырь", и он лопнул. В Китае сейчас точно такая же ситуация – огромный "пузырь" в строительстве, ипотечный "пузырь", но там другие масштабы: если у нас ипотечный "пузырь" исчислялся парой сотен миллион, то в Китае – наверное, несколькими десятками миллиардов.

И если Китай сегодня дернется против США, то Штаты просто проткнут этот воздушный шарик. И все, никакая война уже никому не поможет.

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Безусловно, Си Цзиньпин хотел бы провернуть свой собственный "Крым-наш", а точнее – "Тайвань-наш", дабы решить свои собственные внутреннеполитические вопросы. Он спит и видит такой сценарий. Но в мире пока что только одна страна, которая управляется одним диктатором, где допустимо только одно мнение и одно решение – это Россия.

К тому же, не факт, что партия разрешит Си Цзиньпину использовать армию для захвата Тайваня. У китайцев все-таки есть система предохранителей в плане использования китайской армии. Там нет такой вертикали подчинения военных, как у нас, и все решается только через партийный комитет, то есть нужно партийное решение.

Плюс военные еще могут высказать свое мнение, стоит ли воевать. Ведь в Китае народная армия, которая не находится в прямом подчинении у лидера.

Если допустить, что Китай все-таки решится на военную операцию по захвату Китая, то вряд ли кто-то будет воевать с ним открыто. Все-таки речь идет о двух ядерных державах. Думаю, что в отношении Китая просто будут применены более жесткие экономические санкции, которые поставят его в крайне затруднительное положение. Причем эти санкции возможны еще до начала какой-либо операции. Сегодня нельзя провернуть военную операцию и провести подготовку к ней так, чтобы никто не заметил. Ведь возле Тайваня дежурит целый флот США, плюс рядом – японский флот.

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Ведь США сейчас относительно спокойно реагируют, когда китайские самолеты вторгаются в воздушное пространство Тайваня.

Поэтому, как только Китай начнет какие-либо поползновения в плане проведения военной операции по захвату Тайваня, США просто предпримут экономические меры против Китая.

Так что Украине не стоит опасаться, что США отвлекутся на другой фронт и будут больше внимания, времени и ресурсов тратить на Тайвань, забыв о нас.

К тому же, предприняв попытку захвата Тайваня, Китай посягнет на престиж США в тихоокеанской экономической зоне. Штаты будут это пресекать и перестраховываться.

Вспомните союз Aukus, который называют "Восточным НАТО", куда входят Австралия, Великобритания, США. Этот альянс и будет воевать в случае чего, а не Штаты. То есть Китай столкнется с противостоянием таких крупных государств, как вышеперечисленные, а не просто со Штатами.

В свою очередь, Китай стремится сохранить имидж. Он хочет закрепить свой вес на политической международной арене, поскольку перед ним стоит огромная дилемма – что делать с Россией. С одной стороны, Китаю выгодно, чтобы Россия была слабой, была вассалом Китая и его сырьевым придатком. С другой – Китай понимает, что, потеряв Россию как политического игрока на международной арене, они сами становятся слабее в противостоянии с США. Вот и получается, что Китаю и хочется, и колется, и мама не велит… Китай боится поддержать Россию, но при этом боится ее и потерять.

Потому Китай предпринимает меры, чтобы сказать Америке: "Мы сильные и тоже можем затеять войну. Хотите?". Думаю, американцы бы ответили – да, давайте попробуйте. Точно так же они сказали Путину в ответ на его угрозы применить ядерное оружие: "Ядерное оружие? Ну, попробуйте".

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Третья мировая война вряд ли начнется. Но может начаться нормальная война в Украине после того, как мы все-таки получим вооружения и начнем громить Российскую Федерацию, отбрасывая ее с украинской территории. В том, что война станет мировой, я очень сильно сомневаюсь, потому что все противятся этому сценарию и понимают, что этого нельзя допустить. Хотя Путин очень этого хочет...

Кстати, здесь может сыграть свою роль и Китай. Когда Поднебесная будет понимать, что Россия проигрывает войну, она может сыграть еще и с Украиной – в помощь Украине. потому что Китаю очень нужен плацдарм для входа на европейский рынок, а это только Украина. Но заходить напрямую к нам он побоится – для этого существует Великобритания. Существуют очень древние традиции дружбы британского льва и китайского дракона. Ведь и Шелковый путь пролегал из Китая в Британию.

Так что, когда Украина начнет военную операцию по освобождению своих территорий, и когда уже будет понятен исход войны, Китай в последний момент может присоединиться и помочь Украине. он поставит Украине медикаменты, продовольствие или что-либо еще не военное. А когда все закончится, Пекин скажет: "Мы же тоже помогали Украине, поэтому дайте и нам кусочек на восстановление Украины". Таким образом, Китай может попытаться влезть сюда для того, чтобы потом осваивать рынок Европы через Украину.

Не думаю, что кто-то в мире сегодня, даже из консерваторов-политиков Европы, готов поднимать свои войска и участвовать в мировой войне.

В директиве Си речь идет о "невоенной военной операции", то есть когда захват Тайваня будет осуществляться не военным путем, а с помощью экономических, финансовых и дипломатических рычагов. На такую операцию Китай может пойти. Но это будет своеобразная скрытая война и напрямую обвинить Китай никто не сможет. Война может вестись в киберпространстве на финансовых и фондовых рынках Китая против Тайваня с целью довести Тайвань до ситуации, когда он больше не будет думать о своей независимости и согласится на экспансию Китая.

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Однако, как говорилось выше, США могут вмешаться и помешать осуществлению такой операции, что они и сделают. Потому борьба за Тайвань будет не горячей войной с применением оружия, а войной на экономическом, финансовом и дипломатическом уровнях. То есть решение военных вопросов невоенным путем.

Такая война будет, но и в ней Китай не выдержит. Если США начнут качать экономическую ситуацию в Китае, то завтра не за что будет содержать китайскую армию.

Олег Жданов, политический эксперт, полковник запаса, специально для Главреда