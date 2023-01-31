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Танки для ВСУ: что означает разрешение Германии на реэкспорт Leopard 2

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

31 января 2023, 06:40
Сложная позиция Германии по поставкам Украине танков связана во многом с вопросами исторической памяти.
Танки для ВСУ: что означает разрешение Германии на реэкспорт Leopard 2
Танк Leopard 2 / bundeswehr.de

Решение США, Германии, ряда стран Европы о передаче нам танков – это политический сигнал, суть которого заключается в том, что Запад не устал от Украины. Кроме того, это является свидетельством изменения стратегии военно-технической поддержки ВСУ нашими партнерами. Если раньше речь шла о предоставлении средств обороны, как те же "Джавелины" накануне широкомасштабной российской агрессии и вскоре после ее начала, то теперь нам дают наступательные виды вооружений.

Не случайно президент США Джо Байден, объявляя решение о передаче нам американских танков Abrams, заявил о контрнаступлении украинских военных как сценарии следующих событий. Примечательно, что после принятия соответствующего решения о передаче Украине тяжелой бронетехники глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Отвечая на вопрос, не боится ли НАТО эскалации войны, Бауэр сказал, что эскалацией было начало Россией агрессии, а когда Украина хочет отвоевать то, что ей принадлежит – это не эскалация.

Кроме того, решение о предоставлении нам танков продемонстрировало единство стран Запада в моменте противостояния российской угрозе. Прецедент создала Британия, за ней подтянулись ЕС и США.

Очень важно, что Германия не просто согласилась поставлять нам свои Leopard 2, а и предоставил возможность делать это третьим странам, которые имеют эти немецкие танки на своем вооружении. Реэкспорт их из других государств значительно увеличит танковую мощь Украины.

Стоит заметить, что речь идет не только о поставках немецких Leopard 2 или американских M1 Abrams, но и о британских Challenger 2, которые считаются одними из лучших в своей модификации.

Наиболее передовым аспектом конструкции танка "Челленджер" является его комбинированная многослойная броня, которая является одной из наиболее надежных в Европе. Главным боевым отличием английского танка является наличие в его вооружении 120-мм нарезной пушки, которая имеет хромированный канал ствола. Кроме пушки, танк имеет два пулемета калибра 7,62 мм. Боекомплект пушки составляет 52 снаряда, которые хранятся в бронированных контейнерах, что снижает вероятность возгорания и детонации боеприпасов. По оценкам специалистов, экипаж танка способен поразить за минуту в среднем семь целей.

Сложная позиция Германии по поставкам Украине танков связана во многом с вопросами исторической памяти. Власти ФРГ не хотели идти на конфликт с РФ, считая ее правопреемницей СССР, видя в ней страну, на которую в свое время напал Гитлер и которая затем с коалицией союзников одолела фашистскую Германию. При этом официальный Берлин почему-то забыл, что Украина, территория которой во время Второй мировой была оккупирована, потеряла во время войны более 5 миллионов человек. И что сейчас нас атакует страна, которая по сути возродила фашизм в его новом облике – рашизме. Просматривается явная недоработка нашего МИДа, который должен был не просто давить на Германию в ракурсе необходимости предоставления нам тех или иных видов вооружений, но и кивая на вопросы исторической памяти. Это позволило бы нивелировать и позицию немецкого руководства, и позицию РФ, которая пытается разыгрывать карту Второй мировой войны в собственном – традиционно лживом – трактовке. Нам следует нейтрализовать идеологическую составляющую так называемой "специальной военной операции" — "денацификацию Украины". И всячески подчеркивать, кто сейчас здесь нацист, а кто – жертва агрессии. И почему Германии, именно через историческую память, следует помогать нам в разы больше.

Впрочем, обращаю внимание, что затягивание с решением о поставках танков – это не только политические моменты и исторические травмы той же Германии, но и вопросы логистики. Их переброска, обучение экипажа (два-три месяца как минимум), ремонтная база – это серьезные моменты, которые нужно было учесть, просчитать, где-то даже начать воплощать.

При этом нельзя обходить и вопрос – почему Украина потеряла свой танковый потенциал. Ведь по состоянию на 2007 год на вооружении нашей армии было 3,1 тысячи танков. 800 из них буквально за копейки мы продали странам Африки. Эти процессы были начаты в период, когда министром обороны Украины Гриценко. Фактически шло тотальное разоружение наших Вооруженных Сил. И на фоне нынешних поставок танков от партнеров надо дать ответ – почему ВСУ оказались в такой ситуации, что мы вынуждены просить бронетехнику у Запада, хотя в какой-то период у нас тех же танков было больше, чем у стран НАТО.

Напомню, общая численность танков, которые нам собираются предоставить, позволит сформировать два танковых батальона – новейшего образца. Называется разная численность, делаются разные подсчеты. Но уточнять это все нежелательно. Как и то, когда именно эти танки появятся в Украине. Ведь у нас война, противнику незачем знать, сколько тех или иных видов вооружения вскоре появится в ВСУ и когда те же самые Leopard 2 начнут крошить русских оккупантов. Пусть узнают уже по факту.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

Танк Leopard 2
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