glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Танками Leopard дело не ограничится: почему у России есть серьезные поводы для истерики

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

25 января 2023, 14:49
Следующий пакет помощи Украине запросто может включать очередную партию танков типа Leopard-2, Leclerc, Challenger и Abrams.
После немецких Leopard-2 в Украину поедут Challenger и Abrams – Жданов
Танки, которыми воюет Россия, очень уступают Leopard-2 на поле боя, отметил Жданов / Коллаж УНИАН, скриншот, Википедия

Немецкое правительство наконец приняло официальное решение о передаче танков Leopard-2 Украине, что переводит отношения между нашей страной и западными партнерами на другой уровень. Этот шаг свидетельствует о том, что еще один барьер, который препятствовал передаче Украине вооружений, снят. Теперь поставки танков и много другого пойдут проще – как говорят, где один, там и два.

Тем более, старт довольно серьезный: цель союзников – быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard-2 для Украины. А их батальон – больше, чем наш: из двух их батальонов мы сделаем себе танковую бригаду.

А ведь Leopard-2 – это совершенно другое поколение вооружений, в этом и преимущество этого танка, и советские-российские танки, которыми сегодня воюет Россия, очень уступают Leopard-2 в его огневых возможностях, живучести на поле боя и маневренности.

Теперь для Украины открываются хорошие возможности. Прежде всего, теперь нам не придется бегать по всему континенту в поисках танков советского образца – нам будут давать те танки, которые есть сегодня в странах-членах НАТО.

Плюс откроется окно возможностей для дополнительных поставок. Великобритания и так дает свои Challenger, и в этом решении она ни от кого не зависит, поскольку это ее танки. Британский премьер Риши Сунак уже огласил решение о передаче Украине этих танков. Теперь уже и Франция начала задумываться о том, почему бы французские танки Leclerc не повоевали в Украине в составе ВСУ.

Следующий пакет помощи Украине без споров, обсуждений и разных передряг запросто может включать очередную партию танков типа Leopard-2, Leclerc, Challenger и Abrams.

Кстати, США тоже сделали заявление о своей готовности дать Украине танки Abrams. И эти танки сейчас очень близко к Украине – в Польше. Поляки получили первую партию Abrams и сегодня вполне могут вести разговор об их дальнейшей передаче.

Одним словом, теперь у Украины весьма неплохие перспективы отразить новое наступление России. Для нас на сегодняшний день это намного важнее и намного ближе, чем перспектива контрнаступления. О контрнаступлении будем говорить после того, как успешно проведем оборонительную операцию по отражению возможного наступления российских войск.

С западными танками нам будет намного проще. Ведь Leopard-2 повышают наши возможности в разы. В принципе, танк – это в большей степени наступательное вооружение, но, тем не менее, в обороне он тоже позволит оказать очень мощную поддержку нашей пехоте. Ведь Leopard-2 очень мощный по своей точности и прочим возможностям. Не зря Leopard-2 уже лет 20 не уходит с пьедестала лучших танков мира.

Безусловно, начало поставок западных танков Украине не заставит Россию отказаться от своих планов. Она просто не может этого сделать, ведь политическая ситуация в РФ такова, что Путин уже не может ничего изменить, даже свои ближайшие планы. Поэтому на поведении Российской Федерации получение Украиной Leopard-2 не отразится никак.

А вот на реакции россиян это очень отразится. Это будет колоссальная истерика, потому что в имиджевом плане они получают еще одно поражение на поле боя.

Россия, конечно, может, кричать, что она воюет с НАТО, но для нас это не ново: она кричала это же, и когда мы получали Javelin или NLAW, и когда мы получали артиллерию западного образца. Россия истерит, что воюет с НАТО, но в НАТО еще об этом не знают. Тут как в одесском анекдоте: НАТО еще на войну не приходило, а у русских уже 200 тысяч потерь.

В любом случае, это будет чисто эмоциональная истерика России, потому что на сегодняшний день она не имеет физической возможности влиять на ситуацию на линии фронта – ей нечем. Ну пойдут российские войска в очередную атаку без бронетехники – будет то же самое, что было на запорожском направлении.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда

война в Украине новости Германии Олег Жданов война России и Украины Танк Leopard 2 Танк Challenger 2 Танк Abrams
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:57

Войска России и Беларуси отрабатывают действия по высадке десанта – аналитики

14:53

Почему горячее нельзя ставить в холодильник или как лишить себя холодильника

14:49

Танками Leopard дело не ограничится: почему у России есть серьезные поводы для истерикимнение

14:43

Какие фрукты нельзя класть рядом: придется выбросить все в помойку

14:35

"Достали до Энгельса, дотянемся и до Кремля": в ГУР не исключают ударов по территории РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:33

Украина получит от ЕС 80 танков Leopard: в Spiegel рассказали, когда они поступят на вооружение ВСУ

14:29

Неожиданно: участница "Холостяка" закрутила с бразильским футболистом

14:04

Дома будет идеальная чистота: 10 советов, как избавиться от пыли в квартире навсегда

13:29

Дочь Брежневой поделилась фото с бойфрендомВидео

Реклама
13:17

Официально: ВСУ отвели из СоледараВидео

13:04

Скандал с Минобороны: уволен директор департамента закупок Хмельницкий

12:50

Германия официально объявила о предоставлении Украине танков Leopard 2Видео

12:34

"Начнется революция после проигрыша в войне": эксперт назвала регион, из которого РФ начнет распадатьсяВидео

12:32

Подразделения 19 различных бригад получили буржуйки от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:28

Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития "Дія" реклама

12:22

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

12:00

Масленица в Украине 2023: что нельзя делать и что нужно сделать обязательно в этот деньВидео

11:57

Не подходи, я обиделась: как понять, что ваша кошка точит на вас зуб

11:50

Зеленский ввел санкции против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры и еще 8 церковниковВидео

11:47

"Попасть во что-то символическое": эксперт объяснил важность ударов по резиденциям ПутинаВидео

Реклама
11:12

"Знаю, звучит странно": генсек НАТО заявил, что путь к миру лежит через поставки оружия УкраинеВидео

11:02

"Тот самый парень, когда нам было по 17 лет": Зеленская трогательно поздравила мужа с 45-летием

10:57

"Нам дали больше оружия, чем мы просили": Свитан рассказал, когда ВСУ дойдут до Азовского моряВидео

10:55

Бои вспыхнут с новой силой: британский разведчик назвал три главных направленияВидео

10:37

"Не дай Бог, прорвется украинский самолет": есть 2 причины установки ПВО на крышах в Москве – политологВидео

10:33

Украине стоит бомбить дронами Кремль, чтобы "опускать" Россию - НебоженкоВидео

10:33

Отталкивают и надоедают: вредные привычки всех знаков зодиакаВидео

10:26

Пресняков вместо Меладзе: грузинскому артисту массово отменяют концертыВидео

10:20

"Вопиющая провокация": в РФ бьются в истерике из-за передачи танков Abrams УкраинеВидео

10:00

Разведка будет с дронами: Parimatch приобрел новую партию БПЛА "Небесная кара" для ВСУ

09:57

Принесет в дом прибыль и счастье: какого цвета должен быть коврик у входной двери

09:51

Четверых оккупантов "положили" одного за другим: впечатляющие кадры работы снайперов ВСУВидео

09:44

"РФ выведет войска и заявит, что Украина оккупировала ее территории": эксперт спрогнозировал шаги ПутинаВидео

09:36

"Я упала с самосвала, тормозила головой": Королёва с новой прической стала посмешищем в СетиВидео

09:13

Суррогатная мать родила ребенка для Пэрис Хилтон и ее мужаВидео

09:00

Кремль готовится к перевороту, генералы ищут себе оправдание: Виктор Небоженко - о ПВО в Москве

08:59

Истребители F-16 для Украины: Кулеба намекнул на готовящуюся поставкуВидео

08:55

Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника

08:52

"Доил" мать-старушку и "шел на Киев и Ригу": ВСУ зажмурили 53-летнего оккупанта

08:43

Текущие коррупционные скандалы очень полезнымнение

Реклама
08:29

Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММАФотоВидео

08:27

Вылазка в тыл РФ: спецназ ГУР у Новой Каховки взорвал командный пункт вместе с оккупантамиФотоВидео

08:20

С Днем Татьяны: теплые, сердечные поздравления и открытки для самых красивыхФото

08:05

Нейтральная Швейцария может разрешить реэкспорт своего оружия в Украину

07:48

Украина получит десятки Abrams: новые подробности танковой сделкиВидео

07:47

США ради Украины увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов – NYTВидео

07:22

Никаких волн мобилизации нет: в ВСУ рассказали, кого сейчас забирают на службу в первую очередь

06:44

Поражение РФ и освобождение Украины: в ISW рассказали, как западные танки изменят ход войны

06:22

Почему нам так нужен танк Leopard 2мнение

05:30

Вкуснейший борщ с насыщенным красным цветом: как правильно добавлять уксус в блюдоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять