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Танцы с бубном вокруг встречи Зеленского и Путина: есть ли о чем говорить президентам Украины и РФ

Александр Кочетков

политический аналитик

14 сентября 2021, 19:55

Украина может заинтересовать Путина такой встречей, лишь пообещав согласиться на капитулянтские сценарии.

Зеленскому есть о чем поговорить с Путиным, а Путину эта встреча неинтересна
Путин пойдет на встречу с Зеленским только в случае, если Украина согласится на капитуляцию / УНИАН

Несмотря на то, что у Украины есть масса вопросов, по которым нужно договариваться с Россией, встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в ближайшее время точно не состоится. Конечно, если не произойдет чего-то из ряда вон выходящего, то есть чего-то плохого для нас.

Путин четко дал понять, что ему не о чем сейчас разговаривать с Зеленским. Ведь для него сейчас и так все складывается прекрасно: в мире произошел бешеный скачок цен на энергоносители, завершилось строительство Северного потока-2, в отношениях с Европой все в порядке, есть договоренности с США. Зачем при таких условиях Путину встречаться с Зеленским? Что Зеленский может ему предложить?

Что из приятного могло бы стимулировать Путина согласиться на встречу с Зеленским? Таких вещей немного, например, если бы мировые державы начали давить на Россию и выдвинули бы условием экономического существования Северного потока-2 достижение договоренностей по транзиту газа между Киевом и Москвой.

А так, Украина может заинтересовать Путина такой встречей, лишь пообещав согласиться на капитулянтские сценарии, например, если она согласится на "формулу Штайнмайера" и проведение выборов на Донбассе или на возобновление поставок воды в Крым. Конечно, при таких условиях Россия с нами будет договариваться аж бегом. Но это не нужно Украине, и даже наша не слишком умная власть понимает, что ей конец, если она попытается выкинуть что-то подобное.

Агрессивно давить на Украину военным путем России сейчас неинтересно, ведь если она проявит агрессию в отношении нашей страны, сразу будут сорваны ее договоренности с Европой и США. Плюс – экономическая власть в Украине действует таким образом, что мы и сами упадем, на нас и давить не надо, мы справимся без "помощи" России.

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Тем более, Зеленский настаивает на обсуждении с Путиным тех вопросов, которые Россия считает закрытыми, в частности, вопрос Крыма. Создается впечатление, что Зеленский так ревностно уверяет, что не будет встречаться с Путиным, если не будет обсуждаться вопрос Крыма, только из-за того, что точно знает: никто с ним в России встречаться и так не собирается.

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Но украинский президент пытается создать видимость, что это он отказывается говорить с российским коллегой, если повестка дня не будет такой, какая устраивает Украину. На самом же деле об этой встрече никто всерьез и не договаривается.

Впрочем, Зеленскому есть о чем поговорить с Путиным. Например, наше руководство криком кричит, что надо сохранять российский транзит газа через нашу ГТС, поэтому нам надо договариваться о транзите, добиваться каких-то гарантий или надо искать варианты, как вовсе обойтись без российского газа. Кроме того, нам нужно говорить с Россией о ядерной энергетике, ведь Westinghouse заработает еще не завтра, и мы пока что используем российские ТВЭЛы Новосибирского завода.

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Следовательно, есть очевидные проблемы, и нужно либо полностью разрывать экономические отношения с Россией, либо договариваться о критическом импорте из РФ. Как эти вопросы будут решаться – не понятно, потому что у нас все пошло в пиар. Украинская власть не решает насущных проблем – она занимается чем угодно: высаживает миллиард деревьев на Марсе, отказывается от кириллицы в пользу латиницы и занимается прочей ерундой.

То есть все разговоры у нас о встрече с Путиным – сугубо ради разговоров. Это попытка нашего руководства представить себя как более сильного игрока, который чего-то хочет и чего-то может требовать. Но это просто несерьезно.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

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Владимир Зеленский Владимир Путин Александр Кочетков встреча Зеленского с Путиным Россия
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