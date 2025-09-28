Тактика "тысячи порезов": оккупанты переносят атаки на новые направления

Днепропетровское, и Купянское, и Сумское направления этой осенью будут играть лишь отвлекающее значение.

Летняя компания оккупационных войск оказалась провальной. Ведь только в августе потери противника превысили 35 тысяч человек, а продвижение было вдвое меньше, по сравнению с прошлыми компаниями. В результате за более чем три года полномасштабной войны против Украины Кремль так и не достиг заявленных целей так называемой "СВО", в том числе и контроля над Донецкой областью.

Впрочем, не стоит вообще делить по сезонам наступление противника. Оккупационная армия продолжает давление на позиции Сил обороны Украины. Другое дело, что за август продвижение вглубь украинской территории вдвое меньше, чем за предыдущие месяцы. А потери оккупантов соизмеримы с их потерями на момент максимального продвижения еще в ноябре 2024 года.

Напомню, что в ноябре 2024 года продвижение россиян вглубь украинской территории составляло почти 750 километров. Сейчас - не более 300, а потери - на уровне 35 тысяч только за месяц.

Это - колоссальные успехи Сил обороны Украины. Кроме того, ныне под контролем Сил обороны Украины находится почти 33 процента территории Донецкой области.

Ныне враг столкнулся с нашей эшелонированной обороной в Славянско-Краматорской агломерации. А это создает предпосылку того, что дальнейшая активизация боевых действий будет происходить на других направлениях: так сказать, если не съесть, то что-то надкусить.

Именно этим продиктованы намерения оккупантов масштабировать театр боевых действий, в первую очередь - в Днепропетровской области.

И враг в этом заинтересован, ведь там - равнинная местность, что дает возможность выхода на оперативное пространство. Если это получится у оккупантов, то это создаст для них бонусы как на переговорной площадке, так и в информационно-психологическом сопровождении так называемой СВО.

Днепропетровщина - это Новопавловское направление, где сходятся административные границы трех областей - Запорожская, Донецкая и Днепропетровская.

По информации Генштаба ВСУ, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 42 атаки в районах населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Январское, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Поддубное, Новоселовка, Березовое, Новогригорьевка.

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, на этом направлении противник пытается, используя тактику "тысячи порезов", продвинуться вглубь территории. "Цель только одна: декларировать свое присутствие, воткнуть свой флаг в какое-то здание в населенном пункте. Ситуация там динамичная. Территории большие, плотности войск недостаточны. И с нашей стороны, и с их стороны. Их (россиян) там больше. Но для того, чтобы провести какое-то решительное наступление, у них не хватает сил и средств", - сказал Сырский во время общения с журналистами.

В свою очередь Главное управление разведки МОУ информирует, что российская пропаганда активно применяет новую тактику дезинформации - постановочные видео "захвата" населенных пунктов.

По информации ГУР МОУ, малые группы оккупантов с российскими флагами пытаются просочиться в отдельные села и снимают короткие ролики, чтобы создать иллюзию успехов на фронте.

Такие постановки, по данным ГУР МОУ, используются оккупантами для "победных" отчетов перед кремлевским руководством и распространения в медиа с целью психологического давления на украинское общество.

В этом контексте не исключаю активизации действий и на Запорожском направлении. Туда, в частности, уже переброшена с Курского направления 76-я воздушно-десантная дивизия.

Это направление будет активным хотя бы как попытка врага прорваться на расстояние огневого поражения Запорожья. То есть - до 20 километров. Но город они не возьмут - это нереально. У них не хватит резервов. И враг сам это хорошо понимает и поэтому будет пытаться использовать тактику "выжженной земли".

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Жданова, если противник пройдет на Покровском направлении и выйдет на трассу "Донецк - Запорожье", он сможет продвигаться прямо на Запорожье. Это поставит под угрозу направления Гуляйполя и Орехова - они могут оказаться в окружении. Именно поэтому сегодня россияне периферийно атакуют позиции на Гуляйпольском и Ореховском направлениях: эти атаки не всегда большие по интенсивности, но их цель - заставить ВСУ держать силы там, чтобы не перебрасывать усиление на Новопавловское.

"Есть большие проблемы с инженерным оборудованием позиций - рубежей просто мало или их вовремя не построили. Наши войска не успевают нормально закрепиться: пехота не успевает обустроиться в траншеях, их постоянно выбивают дальше. Из-за этого фронт "поджимает" - и идет постепенное вытеснение вперед", - отметил он.

В то же время на Сумском направлении ситуация стабилизирована, и план врага по созданию так называемой "буферной зоны" провалился. Возможность повторения им наступления - маловероятна.

А вот на Купянском направлении будет сложно. Прежде всего, из-за того, что враг не оставляет надежды захватить железнодорожную развязку Купянск-узловой.

Им очень нужна логистика. И именно контроль над этой станцией позволит расправить плечо логистики для создания ударной группировки, для попытки прорыва в направлении Славянска и Краматорска.

Сейчас идут бои на северной и северо-западной окраине города, а также в районе сел Тищенковка, Кондрашовка, Малая Шапковка.

По информации военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, противник, действуя малыми пехотными группами, создал большой район инфильтрации на северо-западе Купянска.

"Эти силы из состава 6-й общевойсковой армии выполнили ближайшую задачу - вышли достаточно широким фронтом на дорогу Р-79 и создали условия для дальнейшего блокирования Купянска с запада, в сторону дороги на Чугуев. Сейчас ВСУ пока не могут этому помешать, не имеют возможности из-за недостатка боеспособной пехоты. Противник просто превосходит количество пехоты, имеет возможность наращивать усилия в этом направлении", - пояснил Константин Машовец.

Подытоживая, отмечу, что Днепропетровское, и Купянское, и Сумское направления этой осенью будут играть лишь отвлекающее значение.

