Что еще важного Буш и Путин обсуждали в слитом разговоре: интересная деталь

Джордж Буш-младший, Владимир Путин / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Еще одна интересная линия, которую можно проследить по стенограммам трех разговоров Путина с Джорджем Бушем-младшим: Иран и его ядерная программа.

В начале двухтысячных Путин соглашался с опасениями Вашингтона в отношении Ирана и подтвердил, что Тегеран намерен получить ядерное оружие, а не ограничиться гражданским применением атома. Путин признавал, что иранские лидеры – "возможно, безумны в своей идеологии", хотя и отмечал при этом, что "они — интеллектуалы. Они получили университетское образование, вышли из академической среды. Они не примитивные люди".

В 2005 Буш и Путин обсуждали, что Ирану нельзя позволить иметь бомбу. США и Россия координировали свою политику по этому вопросу.

Из 2025 года эти стенограммы выглядят весьма парадоксально. С тех пор Россия развернулась на 180 градусов и помогает Ирану оружием, технологиями и, вполне возможно, ядерным ноу-хау.

Вывод из этого можно сделать только один. Даже если Путин говорит, как кажется, правильные вещи – это еще не значит, что его позиции радикально не изменятся. Даже если кто-то в Вашингтоне считает, что с Россией можно сотрудничать, – это иллюзия.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

