Такого ещё не было в политической истории: что такое Трампизм

Социальная природа трампизма уникальна.

https://opinions.glavred.info/takogo-eshche-ne-bylo-v-politicheskoy-istorii-chto-takoe-trampizm-10649723.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп / Фото: Офис президента Украины

Трамп открыто отстаивает интересы олигархов-миллиардеров, правит вместе с ними, а вся его социальная и налоговая политика направлена на защиту их интересов. Однако его активно поддерживает плебс, за него голосуют люди с низким уровнем доходов.

Такого ещё не было в политической истории. Бедные, обездоленные всегда поддерживали тех, кто хотя бы имитировал борьбу за их социально-экономические интересы. Даже бонапартизм предполагал социальные уступки народным массам за счет интересов денежных мешков. Фашисты/нацисты/перонисты строили не только диктатуру, но и социальное государство, с системой помощи бедным, морскими круизами для рабочих за счет государственных профсоюзов и т.п. Социал-демократы и лейбористы вводили систему прогрессивного налогообложения и перераспределения доходов в пользу неимущих слоев. Коммунисты просто обещали "пролетариям" золотые горы. Понятно, почему относительно бедные и непривелигированные группы населения голосовали за все эти партии.

Трамп не только ничего не делает "в пользу бедных", он даже и не обещает социальные реформы в их интересах. Наоборот, его инновации (например в наголовой сфере) - всегда в интересах корпораций и их владельцев. Однако большинство белых с уровнем доходов ниже среднего голосуют за Трампа.

видео дня

Такой феномен можно объяснить только тем, что в 21 веке манипулятивные политические технологии вышли на новый уровень эффективности. Трамп и Ко с помощью социально сетевых и других современных манипулятивных инструментов смогли мотивировать американский плебс, вопреки его собственным рациональным интересам, голосовать за выгоду для миллиардеров. Это можно сравнить с работой профессиональных мошенников-вымогателей.

Источник

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред