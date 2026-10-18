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Тышкевич раскрыл план Трампа: почему Украине грозит еще полгода войны

Игар Тышкевич
18 октября 2026, 08:10
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Можно было бы говорить о том, что Трамп сошёл с ума. Но давайте вспомним за что его больше всего критикуют во внешней политике?
Виступ Трампа на Генасамблеї ООН - що сказав президент США / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео
Трамп и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео

На фоне новых заявлений Дональда Трампа о войне в Украине и возможных договоренностях с Россией вновь обострились вопросы о дальнейшей поддержке Киева. Политический аналитик Игар Тышкевич рассматривает возможные мотивы американской администрации, влияние ситуации вокруг Ирана и дефицита средств ПВО на Украину. Он также оценивает ближайшие месяцы и перспективы изменения переговорного формата. Публикуем мнение автора.

Без ПВО, Starlink и боеприпасов?

Причины позиции Трампа и почему "6 месяцев войны"

видео дня

Трамп развязывает руки России. Или согласие на 6 месяцев войны.

Итак, президент США своими заявлениями пошёл в атаку на Зеленского. Причина -- нежелание идти на уступки России и следовать тому что американский президент в своём стиле мог бы назвать "новый прекрасный план" заключающийся в уступках России в надежде, что Путин станет "мягче". Позиция Зеленского логична.

Данный сценарий, увы, был прогнозируем при условии сохранения текущей рамки переговоров (с американским посредничеством). По крайней мере в декабре 2025 года, презентуя политический прогноз на 2026 я указывал на возможности выхода к заморозке войны с некими договорённостями (то есть зафиксированные в виде комплекса соглашения) в случае трансформации рамок обсуждения. Если нет - бесконечный цикл попыток США-РФ договориться и выйти с таким видением к Украине. Видео презентации прогноза, кстати, в первом комментарии.

А картинка - это начальный цикл 2026 года к которому вернулись сегодня. С единственной разницей, вместо попыток давления на РФ (хотя такой арсенал у Трампа есть), президент США решил поиграть в сотрудничество.

Последний этап кажется абсурдным, особенно, на фоне грядущих промежуточных выборов и слабых позиций республиканцев. Можно было бы говорить о том, что Трамп сошёл с ума. Но давайте вспомним за что его больше всего критикуют во внешней политике? Кроме слабой позиции с КНР? Правильно, Иран. И тут у Трампа есть варианты либо попытаться пойти на масштабные уступки Тегерану, что не даст гарантий увеличения его рейтингов и рейтингов республиканцев. Либо всё же попытаться перед самыми выборами "продемонстрировать силу" - нанести максимально мощный удар по Исламской республике. А в завершении этого пойти на контакты и договориться о "прекращении атак". Что представить американской публике как окончательное решение иранской проблемы. Более того, такое "соглашение" (как это было ранее минимум два раза) может содержать пункт об открытии Ормузского пролива. То, что оно будет нарушено через несколько дней или недель будет не важно, если выборы пройдут в период "красивой сделки". А то, что нарушение будет можно не гадать. Иран будет рассчитывать выйти на нормальный договор. И поднимать ставки. А у США есть прекрасный партнёр в виде Израиля, который (как это уже было с атаками на Ливан) сорвать сделку. Вопрос лишь в том согласится ли Нетаньяху подождать пару недель пока пройдут американские выборы.

Причём здесь Украина? Для войны необходимо оружие. Учитывая ракетную программу Ирана необходимы боеприпасы к комплексам ПВО. Арсеналы истощились. Украина (точнее Европейские страны в интересах Украины) разместили достаточно большое количество заявок на покупку таковых. То есть производство новых практически бы полностью работало на нужды украинских контактов. Равно как и накопленные за лето 2026 года противоракеты. Но они нужны в другом месте.

Кроме того, эскаллация с Ираном = новый скачок цен на нефть и топливо. Вполне логично заранее предусмотреть компенсатор. Которым может стать вывод из под санкций не только российского дизеля, но и российского экспорта нефти (как это уже было весной). Только действовать надо заранее.

Далее предложение (точнее требование к Украине) просто перестать атаковать российскую нефтянку. Без каких либо обязательств РФ. Потому что нужна неть. Предсказуемый отказ Зеленского после серии российских атак. И решена проблема и с боеприпасами на Ближний Восток. Точнее, если верить прессе, они туда уже несколько дней как активно перебрасываются.

Таким образом, Путин получает время. Трамп надеется победить в "маленькой прекрасной победоносной войне". Для Украины критична поддержка партнёров. И тут надо отметить, что государства ЕС оказались частично готовы к таким сюрпризам: она идёт.

Далее - то о чём писал в предыдущих постах. Задача МИД Украины в подготовке к смене переговорных рамок. В конце концов можно взять концепцию "саммитов Мира", но вместо обсуждения нереализуемых планов сосредоточится на формировании группы посредников. С участием не только государств ЕС, но и стран от которых зависит РФ. Это займёт время.

Поэтому ближайшие полтора месяца будут крайне сложными.

Следующее окно на улучшение ситуации (но не заморозку войны как факт) - встреча Трампа и Си на саммите АТЭС. После которой может быть договорённость о создании новых рамок.

Но реализация даже оптимистического сценария (и это отметил на схеме): + 6 месяцев войны. Можно считать от сегодняшней даты.

О персоне: Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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