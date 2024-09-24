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Связь в блэкаут под вопросом: чем грозит изменение налогообложения для провайдеров

Николай Кучерук
24 сентября 2024, 19:00
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Изменение системы налогообложения приведет к ухудшению качества услуг, потому что провайдеры будут заниматься не интернетом, а бухгалтерией.
Связь в блэкаут под вопросом: чем грозит изменение налогообложения для провайдеров
С 1 октября в Украине может вырасти стоимость интернет-услуг / коллаж: Главред, фото: pexels.com

С 1 октября украинские интернет-провайдеры из-за требования перейти на общую систему налогообложения будут вынуждены повышать тарифы на услуги доступа к сети Интернет.

Большинство провайдеров работает на едином налоге и упрощенной системе налогообложения, потому что это очень уменьшает расходы на бухгалтерию. Однако уже сейчас налоговые инспекторы сообщают, что с 1 октября всех операторов принудительно будут переводить на общую систему налогообложения. И кроме того, что нужно будет платить НДС как конечному потребителю, в дополнение еще вырастут расходы на бухгалтерию.

Именно поэтому провайдерам приходится обсуждать повышение. В Краматорске, например, и без того сложная ситуация с персоналом, а общая система налогообложения - это очень сложная бухгалтерия. И с блокировкой налоговых накладных при работе в такой системе постоянно сталкивается вся Украина. Ведь для того, чтобы их разблокировать, некоторые предприятия даже нанимают отдельного сотрудника.

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Следовательно, расходы будут расти на все, а из-за этого как в Краматорске, так и в других городах будут расти цены на интернет на 10,15, 20 процентов из-за того, что провайдеры будут вынуждены тратить значительные средства на администрирование налогов. В селах, где малоэтажная застройка и услуги предоставляют небольшие предприятия-ФЛП, предприниматели будут вынуждены нанимать бухгалтеров. Ведь раньше все делал один человек - предприниматель самостоятельно вел бухгалтерию, подавал отчет, а теперь ему нужны будут 2-3 бухгалтера.

А если он обслуживает 1000-2000 абонентов, то такому предпринимателю, возможно, придется повышать цены вдвое, чтобы оставаться рентабельным. И в этой ситуации будут выигрывать только крупные игроки рынка, которые уже работают на общей системе (хотя это не всегда означает уплату ими больших налогов).

В свою очередь, эта ситуация приведет к ухудшению качества услуг, потому что провайдеры будут заниматься не интернетом, а бухгалтерией. Следовательно, у провайдеров не будет ресурса покупать резервные интернет-каналы, материалы, обновлять оборудование и тому подобное. И если говорить о прифронтовых городах, то в случае блокировки счетов налоговой, там не за что будет ремонтировать сети, которые постоянно разрушаются из-за обстрелов РФ.

Не говоря уже о том, что налоговая оторвана от реальности и относится к предпринимателям в прифронтовых городах так, как будто они работают в мирном городе, ведь ФОПам задают вопрос о том, почему стало меньше работников и, соответственно, выросли расходы. Поэтому ограничения на малый бизнес будут накладывать так же, как и на другие предприятия, хотя почти три года полномасштабной войны не оставили никакой финансовой "подушки". А это ставит под угрозу обеспечение стабильной связи в случае блэкаутов зимой.

Николай Кучерук, директор интернет-провайдера Элит-Лайн (г. Краматорск), член Интернет ассоциации Украины, специально для Главреда

Кто такой Николай Кучерук

Директор интернет-провайдера Элит-Лайн, обслуживающего Краматорск, Дружковку и близлежащие поселки (Донецкая область).

Работает в сфере телекоммуникаций с 2003 года и имеет большой опыт в проектировании и строительстве телекоммуникационных оптических сетей.

Член Интернет ассоциации Украины (ИНАУ).

Во время полномасштабного вторжения со своей командой активно работает над восстановлением и обеспечением региона связью после постоянных ракетных и бомбовых обстрелов.

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