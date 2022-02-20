Свет по 8-10 гривен и перебои: чего ждать Украине от присоединения к энергосистеме ЕС

Украина на 3 дня отключится от энергосистемы с Россией и Беларусью / ua.depositphotos.com

Украинскую энергосистему на три дня, с 24 по 26 февраля, планируют отключить от энергосистем России, Беларуси и европейской сети ENTSO-E. Как сообщили в "Укрэнерго", в настоящее время система будет работать в изолированном режиме.

На самом деле три дня не показательны - можно и месяц проработать в автономном режиме, особенно, если на улице теплая погода и нет морозов.

Конечно, можно понять, что тестирование системы планировались ранее и морозы в эти дни вполне могли бы быть, но трех дней для полноценного тестирования мало. Потому что на три дня есть достаточно запасов угля, и электричества, и воды на гидроэлектростанциях.

Единственная причина, по которой все с этим отключением носятся - политическая задача, чтобы продемонстрировать, что мы якобы можем работать самостоятельно. Но это не подтверждает нашу готовность действительно долгосрочно работать в автономном режиме.

Вообще, насколько мне известно, в энергетическом сообществе шла речь об отключении от объединенной системы по крайней мере на год и самостоятельно пройти отопительный сезон. Конечно, в случае присоединения к европейской системе украинским энергокомпаниям это выгодно, ведь тогда они смогут продавать в Европу избыток дешевой электроэнергии, которую будут производить. Также в этом заинтересованы и крупные европейские энерготрейдеры, которые считают, что смогут получать более дешевую электроэнергию из Украины (особенно атомной генерации).

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Если же Украина в будущем действительно решит отсоединиться от России и Беларуси, то последние лишь перекрестятся. Потому что россияне и белорусы могут буквально разобрать со своей стороны линии электропередач - так же, как это было сделано с газом, когда начали сокращать транзит через Украину.

Читайте такжеОтключать всех: к чему готовиться украинцам из-за дефицита угля и электроэнергииВ случае с электроэнергией в случае отключения встанет вопрос о том, что будет означать присоединение к европейской системе. Потому что ближайшие соседи Украины - Польша, Венгрия, Румыния, Словакия почти все энергодефицитные (кроме Словакии, потому что у нее есть АЭС и она могла бы помочь Украине перетоками в ночной период) и даже брали электроэнергию у Украины. Например, Польша брала в Украине перетоки зимой, прошлым летом и в дефицитные периоды прошлых лет. И если Украине понадобится помощь, то неизвестно, смогут ли они предоставить нам электроэнергию и по какой цене.

Суть ENTSO-E, к которой собирается присоединяться Украина, в том, что она объединяет даже не производителей, а компании, которые занимаются распределением электроэнергии в Европе. То есть там никто не даст Украине гарантий по обеспечению электроэнергией-никто не даст на перетоков или аварийной помощи, как это было в бывшей советской системе. Это, соответственно, может привести к ограничениям энергоснабжения потребителям как наиболее логичный способ выхода из кризисной ситуации.

Да и к тому же, отключение от системы - недешевое удовольствие, ведь суммарно оно может обойтись Украине минимум в 7-10 миллиардов долларов (а не 1,5 как говорят в Укрэнерго). Поэтому вся эта история красиво выглядит, но во что она выльется потом для потребителя - неизвестно. Единственное, что известно точно - придется повышать цену на электроэнергию для населения. Сейчас это по меньшей мере до 2,5 гривны, а с присоединением к европейской энергосистеме ее стоимость в перспективе может составить 8-10 гривен за киловатт.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий, специально для Главреда