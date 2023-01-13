glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Свихнувшийся деспот осознал близость поражения

Леонид Невзлин

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" 

13 января 2023, 08:21
Путин начал войну с намерением захватить Украину, а раз это не удалось – уничтожить ее. Но намерения и планы – это вовсе не одно и тоже.
Путин
Свихнувшийся деспот Путин осознал близость поражения, считает Невзлин / kremlin.ru

Все пытаются дать трактовку перестановкам одних и тех же фигурок военных, которые совершает Путин.

Очень часто слышно, что это от того, что у него "все идет не по плану". Вот, мол, и вынужден тасовать старую колоду, совершать какие-то телодвижения. А как может идти не по плану или по плану, когда плана на самом деле нет и не было?

Безумец начал войну с намерением захватить Украину, а раз это не удалось – уничтожить ее. Но намерения и планы – это вовсе не одно и тоже. Мы все тратим огромные силы на попытку угадать, что же стоит за поступками сумасшедшего.

Это просто свихнувшийся деспот, который готов пожертвовать миллионами человеческих жизней ради своей кровавой игры в оловянных солдатиков.

У этой путинской игры нет ни стратегии, ни правил, а есть сиюминутные решения, как и в случае с недавними перестановками.

Сиюминутно Путин осознал близость поражения и провел переназначения руководителей СВО, приравняв её, наконец, к ее реальному статусу – войне. Маски сброшены.

Без сомнения, русские готовятся атаковать. Но, как всегда, сначала пиар-акция запугивания и Украины, и НАТО. "Мы больше не шутим, и вот сейчас начнем воевать всерьез". А вдруг все испугаются и согласятся с перемирием на путинских условиях?

Надеюсь, реакция будет обратной, и ближайший "Раммштайн" покажет серьезнейшую поддержку Украины танками, бронемашинами, дальним наступательным и дополнительным оборонительным вооружением.

И только это вкупе с героизмом украинских воинов приблизит день победы Украины в этой войне с агрессивной, террористической и фашистской Россией.

Источник

война в Украине Владимир Путин Леонид Невзлин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:36

ВСУ идут вперед на Донбассе: подробности продвижения под Кременной

08:21

Свихнувшийся деспот осознал близость поражениямнение

08:21

Старый Новый год: история праздника и давние приметы, о которых стоит знать

08:00

Риск блэкаута минимален, Украина работает над резервным питанием для инфраструктуры - ХарченкоВидео

07:58

Как очистить ручки газовой плиты за 2 минуты: 3 экспресс-способа

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:56

"Сегодня мы взяли этот город, а завтра Киев": Жданов сказал, почему Путину так важно захватить СоледарВидео

07:52

Джонсон планирует новый визит в Киев - СМИ

07:21

В Пентагоне поддержали решение союзников о поставках Украине танков

06:57

"Щедрик щедрик щедривочка" - текст известной на весь мир украинской щедривкиВидео

Реклама
06:39

"Пиррова тактическая победа": оккупанты вероятно контролируют весь Соледар - ISW

06:26

Путин уже боится своей армиимнение

05:00

Сделайте 5 шагов и уберите не нужные вам "штуки": что отключить для экономии батареи

04:30

РФ готовит атаку в ближайшие недели: польский генерал предупредил о "серьезных" планах врага

04:10

Целовал врачу ноги и умолял спасти брата-близнеца: российский снаряд убил 9-летнего ребенка

03:50

Украина не пойдет в наступление на территорию России – Арестович назвал причинуВидео

03:03

"А вот и жених": Волочкова прижалась к жеребцу, но сильно облажаласьВидео

02:36

Новая "Русалочка" Холли Бейли похвасталась пышными формами в кукольном бикини

02:08

Могут стать миллионершами: женские имена, которые помогают достичь безумного успеха в карьереВидео

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, как повлияет смена командующего на тактику войны враговВидео

01:35

Засияет, как новая: 3 способа, как очистить ванну от желтизны в домашних условиях

Реклама
00:51

Установили новые С-300: оккупанты создают базу под ГомелемФотоВидео

12 января, четверг
23:50

"Будут просто убивать": Подоляк заявил, что из-за военных поражений у России уже нет целей в войнеВидео

23:19

"А что под пальто?": Тина Кароль снялась полуобнаженной

22:59

В Украине значительно ухудшилась ситуация со светом: в Yasno рассказали, в чем причинаВидео

22:38

Принц на белом коне или Ужас, летящий на крыльях ночи: ТОП-5 мужских имен, которые отпугивают женщин

22:13

Брэд Питт назвал свою самую любимую интимную сцену, которую он сыграл в кино

22:05

Горчичный порошок справится даже с самым грязным унитазом: как работает средство

21:43

Призывал бомбить Украину Кинжалами: ВСУ мастерски ликвидировали оккупанта, который критиковал ШойгуВидео

21:41

Валюха из "Сватов" объяснила свое исчезновениеВидео

21:41

"С Путиным прощаются": Китай жестко "кинул" Путина - АрестовичВидео

21:25

"Дурдом творится только из-за него": Арестович озвучил сценарии свержения ПутинаВидео

21:21

Сын советской "Красной шапочки" отправился в Украину убиватьВидео

20:56

"Процентов 5": Арестович объяснил, почему он слабо верит в освобождение Крыма этим летомВидео

20:45

"Нелепая смерть на чужой земле": ВСУ ликвидировали мачо-оккупанта

20:44

"Всю себя перекроила, а результата нет": в Сети ужаснулись лицом Долиной вблизи

20:32

"Нам будет невесело": Арестович подробно рассказал о будущих больших потерях украинской армииВидео

20:16

"Большие атаки еще могут быть": Подоляк рассказал о коварном плане российских оккупантовВидео

20:03

В сети сообщили, что Нагиев пожертвовал почти 3 млн долларов на поддержку российских террористов. Актер отреагировалВидео

19:58

В ответ на слухи о беременности: Светлана Лобода показала плоский животик в спортивным наряде

19:29

5 признаков того, что кошка вас ненавидит

Реклама
19:25

Александр Пономарев показал редкое фото взрослой приемной дочери

19:25

Ракетная война провалилась, "генерал Армагеддон" смог лишь сдать Херсонмнение

19:15

Гороскоп на завтра 13 января 2023: Овнам – фриланс и раздражение, Стрельцам – знаки внимания

19:12

Самый несчастливый день: 10 очень строгих запретов на пятницу 13, которые принесут бедуВидео

19:03

В Украину идет "европейская зима": погода изменится кардинально

18:54

"Мечтала о свободной Украине": на Донетчине погибла 21-летняя военная, которая недавно вышла замужВидео

18:42

Удержат ли ВСУ Соледар: Жданов озвучил свой прогнозВидео

18:33

Почему 13 января нельзя трогать деньги, и зачем нужно купить орехи: приметы на Старый Новый годВидео

18:14

Кубраков рассказал о механизме компенсаций за уничтоженное жилье

18:11

"В 2014 году людям на Майдане в чай подмешивали наркотики": безумный актер из "Универа" выдал бред на росТВВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять