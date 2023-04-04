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Свидетельство серьезной болезни Путина

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

4 апреля 2023, 19:20
В мире Путина существует два типа государств: "суверенные центры мирового развития" и другие. Мировых центров 4: Россия, Китай, Индия и США.
Свидетельство серьезной болезни Путина
Концепция внешней политики Путина свидетельствует о его болезни, говорит Андрусив / скриншот

О Концепции внешней политики Путина. Ключевые тезисы.

Документ можно смело назвать манифестом маньяка. Подобно Брейвику и Теду Качинскому (американскому подрывнику), Путин фактически оформил тоже свой манифест, внимание к которому привлекает массовыми убийствами. Если коротко, то документ построен на шизофрении, неонацизме, мании величия.

В реальности Путина давно существует многополярный мир. Но подлые США не признают этого и хотят разрушить этот идеальный мир. В этом мире существует два типа государств: "суверенные центры мирового развития" и другие. Мировых центров 4: Россия, Китай, Индия и США.

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Эти центры должны жить в мире и согласии, признавать права друг друга и безопасность, соблюдать Устав ООН. США западлисты используют свои "деструктивные неолиберальные установки", чтобы разрушить центры традиционных ценностей.

Что касается всех других государств, куча воды о равенстве и уважении их прав и суверенитетов. Но "Соединенные Штаты Америки (США) и их сателлиты использовали принятые Российской Федерацией меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как предложение для обеспечения многолетней антироссийской политики и развязали гибридную войну нового типа". Здесь прямым текстом выписывается идея Гитлера о Lebensraum жизненном пространстве нации.

Россия ведет борьбу с колониализмом. Хотя Украина не упоминается в документе, под термином колониализм Запада подразумевается именно наше государство и похожие на нас. В основе нового колониализма лежит угроза "Западной гегемонии". Здесь прямо чувствуется рука советских идеологов, особенно если заменить колониализм на империализм.

В документе много и другого бреда. Зацените особенно этот момент: "Россия признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, считает отказ от лицемерия и добросовестное выполнение государствами своих обязательств в этой сфере одним из условий прогрессивного и гармоничного развития человечества".

Документ фактически является свидетельством серьезной болезни Путина и российского общества.

Источник

война в Украине Владимир Путин Виктор Андрусив
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