УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Свершилось: теперь с путинским шизофашизмом все в порядке!

Александр Невзоров
19 июня 2023, 06:40
153
Такая козяброчка, как институт "исправительной спецпсихиатрии" просто обязан был появиться.
Психиатрия
На России запускают "исправительную психиатрию" / фото: Википедия

"Cейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенческих направлений, в том числе общественного поведения", - глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Уффф… Ну вот, и в этом направлении путинизм обозначил свой вектор. Наконец-то! А то заждались. Стало беспокойно, как это путинский шизофашизм обходится без обязательного медико-хирургического исправления инакотрахающихся, инакочувствующих и инакомыслящих?

Кто такой Александр Невзоров?

Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

видео дня

Но всё уже в порядке. Такая козяброчка, как институт "исправительной спецпсихиатрии" просто обязан был появиться. Это неизбежная и непременная примета всякого режима, основанного на расизме, диктатуре и конспирологии. Без такого "учреждения" русский фашизм не выглядел полноценно. Но теперь все встало на свои места.

Кремлевский потрошитель отдал соответствующее распоряжение. Трусливая интеллигенция взяла под козырек и немедленно основала "Институт исправительной спецпсихиатрии". Свершилось. дальнейшее легко предсказуемо.

Ну, начнут они с фигурантов ЛГБП (точно, как в гитлеровской Германии), но затем дойдут и до стерилизации генетически неполноценных и неблагонадежных. Кстати, в планах "института" есть и лечение атеизма. И тоже - спец.методами карательной психиатрии.

Бегите оттуда. Бегите.

Источник

Александр Невзоров
Реклама

Главное за день

Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: в Одесской области сбиты 4 Калибра

Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: в Одесской области сбиты 4 Калибра

06:43 Украина
"Ни один Partiot не уничтожен!": Зеленский стер в пепел главную мечту захватчиков

"Ни один Partiot не уничтожен!": Зеленский стер в пепел главную мечту захватчиков

23:45 Украина
Не добежали до укрытия: оккупанты в Белополье убили мужчину и его 4-летнего сына

Не добежали до укрытия: оккупанты в Белополье убили мужчину и его 4-летнего сына

22:27 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:43

Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: в Одесской области сбиты 4 Калибра

06:40

Свершилось: теперь с путинским шизофашизмом все в порядке!мнение

06:30

Загадка на скорость: не все найдут змею среди жирафов за 5 секунд

05:34

Головоломка для зорких и внимательных: нужно найти спущенную шину за 45 секунд

04:40

Слово, о котором мало кто знает: что в украинском языке значит "заступ"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

04:00

Какой сегодня праздник 19 июня: что в этот день произошло и кого поздравлять

03:30

"Украина будет наносить удары вглубь РФ": Морозов раскрыл сценарий поражения РоссииВидео

03:00

Пытались съесть наркотики и покусать полицейского: задержана российская актриса

02:30

"Быстрых успехов не ждите": майор ВСУ откровенно рассказал о контрнаступлении

Реклама
01:55

"Чистое воскресенье": почему в Советском Союзе мылись раз в неделю

01:35

Морозов пояснил, устоит ли режим Путина в случае его полной неудачи в УкраинеВидео

00:46

Все обескуражены из-за этой головоломки: никто не может найти свадебное приглашение

18 июня, воскресенье
23:45

"Ни один Partiot не уничтожен!": Зеленский стер в пепел главную мечту захватчиковВидео

23:00

"Навсегда остался жив": сестра "Да Винчи" рассказала, как переживает потерю братаВидео

22:27

Не добежали до укрытия: оккупанты в Белополье убили мужчину и его 4-летнего сынаФотоВидео

21:59

Еще один малыш в клане: Кортни Кардашьян объявила о беременности

21:22

Рыдала навзрыд: папа военный внезапно приехал на выпускной своей дочериВидео

20:50

"Мы полны решимости": ВСУ могут рассчитывать на помощь от ЕС - еврокомиссарВидео

20:11

В разведке рассказали, сколько на самом деле двойников есть у ПутинаВидео

20:09

Оптическая иллюзия для самых внимательных: лишь 1% людей найдет зайца

Реклама
20:05

Армянский друг Путина попал в базу "Миротворец"

19:59

"Не могла встать минут 15": Камалия раскрыла подробности своей жуткой травмыВидео

19:56

Патовая ситуация для русских оккупантовмнение

19:15

"Слезы счастья": Макс Чмерковский показал первые фото из роддома

18:52

Война ЧВК Вагнера с Шойгу: эксперт назвал друзей Пригожина в минобороны РФВидео

18:34

Недавно женился и был единственным сыном: россияне убили военного медикаВидео

18:34

Как правильно – "військовий" или "воєнний": Авраменко разложил все по полочкамВидео

18:27

"Сын, рожденный сердцем": Мирошнченко впервые показала приемного сына

17:50

Мобилизация студента или аспиранта: юрист назвал главное условие

17:16

Горит военный госпиталь: в Брянске вспыхнул мощный пожарВидео

16:51

Угроза удара с севера: РФ стянула в Беларусь техники на две дивизии — ТукаВидео

16:43

В Украине выросли цены на основные продукты: как сильно и что произошло

16:18

Что сначала кладут в зеленый борщ – щавель или яйца: неожиданный ответ удивит наповалВидео

15:59

Анастасия Волочкова собралась замуж за ловеласа и любителя старушек Шаляпина

15:56

РФ выдает крах за победу: Кулеба разнес бред Пескова о "демилитаризации" Украины

15:30

Сбежал из больницы, чтобы найти любимую: трогательная история спасения супругов

14:57

Гороскоп на завтра 19 июня 2023: Близнецам - никакого алкоголя, Козерогам - райВидео

14:36

"Травма головы и кома": в ФРГ высмеяли фейк РФ о "ранении" Буданова

14:23

Абрамович не хочет передавать Украине все деньги от продажи "Челси" - The Daily MailВидео

14:06

Оккупанты заявили, что ВСУ взяли под оперативный контроль Пятихатки на Запорожье

Реклама
13:53

"Капец, Леша. Ты облажался": Каменских прокомментировала вступление Потапа в ТрОВидео

13:48

"Как Лолита": перекроивший себя до неузнаваемости Киркоров начал пугать людейВидео

13:43

Контрнаступления ВСУ пока не будет: в разведке Эстонии назвали причину и сроки

13:26

"Типичное мошенничество": в ОП резко ответили на встречу Путина с лидерами Африки

13:25

Стало известно, где находилась "экс-ВИА Гра" Мейхер, которая замужем за русскимВидео

12:53

ВСУ за две недели продвинулись на Авдеевском направлении более чем на километр

12:47

"А, а, а где он?": Путин в припадке заикания выдал фейк о ЗалужномВидео

12:22

Дженнифер Лопес сделала себе кардинально новый имидж: что поменялось

12:18

Z-патриоты накинулись на Путина из-за "мирных договоров" с УкраинойВидео

12:13

"Отправил туда торт из фекалий": Остапчук оправдался за вечеринку для россиян

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять