Свершилось: теперь с путинским шизофашизмом все в порядке!

Такая козяброчка, как институт "исправительной спецпсихиатрии" просто обязан был появиться.

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На России запускают "исправительную психиатрию" / фото: Википедия

"Cейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенческих направлений, в том числе общественного поведения", - глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Уффф… Ну вот, и в этом направлении путинизм обозначил свой вектор. Наконец-то! А то заждались. Стало беспокойно, как это путинский шизофашизм обходится без обязательного медико-хирургического исправления инакотрахающихся, инакочувствующих и инакомыслящих?

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

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Но всё уже в порядке. Такая козяброчка, как институт "исправительной спецпсихиатрии" просто обязан был появиться. Это неизбежная и непременная примета всякого режима, основанного на расизме, диктатуре и конспирологии. Без такого "учреждения" русский фашизм не выглядел полноценно. Но теперь все встало на свои места.

Кремлевский потрошитель отдал соответствующее распоряжение. Трусливая интеллигенция взяла под козырек и немедленно основала "Институт исправительной спецпсихиатрии". Свершилось. дальнейшее легко предсказуемо.

Ну, начнут они с фигурантов ЛГБП (точно, как в гитлеровской Германии), но затем дойдут и до стерилизации генетически неполноценных и неблагонадежных. Кстати, в планах "института" есть и лечение атеизма. И тоже - спец.методами карательной психиатрии.

Бегите оттуда. Бегите.

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