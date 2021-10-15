Зачем глава Пентагона едет с визитом в Украину

В Украину с официальным визитом приедет глава Пентагона Ллойд Остин / Reuters

Глава Минобороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Украину в рамках европейского турне, которое сейчас готовится Пентагоном.

Скорее всего, на встрече с ним будут обсуждаться вопросы, связанные с возможностью увеличить поставки вооружения в Украину и действующие проекты, которые есть между Украиной и Штатами.

Возможно, у США есть желание инспектировать ситуацию в плане освоения выделения Украине прямой военной и финансовой помощи и опять же снова обсудить вопросы, связанные с противодействием России (учитывая активизацию двусторонних контактов на этом направлении между Россией и Штатами в связи с визитом Виктории Нуланд).

То есть, по сути, основная цель визита - сверить часы по вопросам военной безопасности. При этом визит не стоит связывать с появлением в Украине военной миссии ЕС. Об этом можно было бы с уверенностью утверждать, если бы учебный центр как-то дублировал функции центра НАТО.

Вообще США ревностно относятся к инициативам, которые, по их мнению, пытаются заместить НАТО. Но если этот центр все же появится, он вряд ли станет проблемой для США, поскольку не будет мешать США в работе НАТО и присутствию американской миссии в Украине.

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Читайте также"Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью РоссииПотому если вопрос военной миссии ЕС и будут обсуждать, то лишь с целью координирования своих действий, в том числе, с европейцами. А так как Ллойд Остин едет не только в Украину, то наверняка, этот вопрос обсудят на разных уровнях и не только с Украиной.

Единственное, на что после этого визита может рассчитывать Украина, так это на увеличение поставок вооружения (если об этом, в итоге, договорятся). Тем более, что деньги под это уже выделены, хоть бюджет и не увеличили. Однако решения глобальных вопросов после визита главы Пентагона ждать не стоит, так как он не тот человек, с которым такие вопросы решаются в принципе. Ведь глава Пентагона и конкретно Ллойд Остин, не является самостоятельной фигурой, которая может принимать какие-либо решения в одиночку.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда