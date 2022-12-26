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Суровикину скоро придется сдавать Кременную

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

26 декабря 2022, 19:20
Если учесть, что дорогу на север, на Сватово, ВСУ уже контролируют, то получается нерадостная для россиян картина: все линии снабжения Кременной - перерезаны.
Сергей Суровикин
Суровикину скоро придется сдавать Кременную, считает Альфред Кох / Фото whatisyournameinsider.com

Закончился триста пятый день войны. Судя по последним сообщениям, что-то происходит в направлении Кременной. Военкоры пишут, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу, уходящую на юг от Кременную на Северодонецк. Если учесть, что дорогу на север, на Сватово, они уже контролируют, то получается нерадостная для россиян картина: все линии снабжения Кременной - перерезаны.

Если это так (а это мы завтра узнаем), то, похоже, Суровикину скоро придется сдавать Кременную. Ведь невозможно удерживать позиции без боеприпасов. Не говоря уже о всем остальном (еда, топливо, медицина и т.д.).

А еще приходят новости о новых взрывах на аэродроме в Энгельсе.

И только под Бахмутом все так же как и вчера, да и на остальных участках фронта особых изменений за истекшие сутки не произошло.

Андрей Ермак написал в телеграмме очередной загадочный пост ("Спокійно, майте терпіння") , которыми он обычно предваряет что-то позитивное. Теперь все гадают: что бы это могло значить? Это все, конечно, какой-то детский сад. Ну да Бог с ним. Пусть развлекается. Но все-таки интересно, что он имел в виду? Завтра все узнаем. Утро вечера мудренее.

Путин дал короткое интервью корреспонденту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Опять затянул свою волынку про то, что нас вынудили, братские народы, мы готовы к переговорам и т.д. Выдал новую цель войны (он их меняет как перчатки): теперь это - объединение русского народа. Типа: Запад все время стремится нас разъединить, а мы все равно объединимся.

Опять начал философствовать и рисовать нам крупными мазками свою картину мира: западная ветвь христианства, восточная ветвь христианства, ислам… Рассказал про то, что Запад слишком "материален", зато "мы" (кто это - его "мы"?) - "духовные" и поэтому не можем себе позволить быть циничными…Про высокодуховные дворцы, виноградники и гимнасток он не упомянул, врать не буду. Эта тема осталась нераскрытой.

Также тему многомиллионных часов, шикарных костюмов и вообще всей одежды лучших люксовых брендов - он тоже обошел стороной. И поэтому когда я вижу, как он одет, что носит и где живет, я все время остро интересуюсь его концепцией "духовности".

Впрочем, утопающий в золоте путинский жрец Маммоны Гундяев дает нам четкое представление об этой их концепции "духовности". И оно настолько расходится с общепринятым, что вряд ли Путина и его окружение можно объединить со всеми остальными россиянами общим зонтичным термином "мы".

Путин последнее время так часто выступает, что уже можно составить вполне отчетливое представление о его психологическом состоянии. Если попытаться охарактеризовать его одним словом, то это "неадекватность".

Во-первых, видимо, права газета WSJ, и он действительно плохо и тенденциозно информирован о реальной ситуации на фронте и возможностях российский армии. Иначе бы он так не бахвалился. Эти его обещания "пощелкать" Patriot’ы - они могут взяться только из лживых докладов его генералов про то, как они "щелкают" все подряд. Достаточно вспомнить уже неоднократно разоблаченные рассказы Конашенкова и других путинских военных про то, как они "щелкают" HIMARS’ы.

Во-вторых, (и это, на мой взгляд, главное) он неадекватно воспринимает себя. Он почему-то думает, что россияне считают его этаким бодрым аскетом. Он уверен, что Песков и Громов позаботились о его имидже и он представляется народу неким русским вариантом Фридриха Великого, т.е. короля-солдата, короля-скряги, который считает каждый гульден в казне и знает по имени всех своих офицеров. Этакий скромный трудяга, человек-оркестр и лишенный сантиментов истинный патриот России, работающий 24/7 на ее благо.

Мне даже трудно себе представить, что с ним случится, когда он узнает истинное положение дел. А ведь он его рано или поздно узнает. Не у себя в бункере, так на скамье подсудимых. Впрочем, может его приближенные проломят ему череп до этого. И он уйдет в мир иной в счастливом неведении относительно своего истинного образа…

Да и хрен с ним. Мне абсолютно наплевать, как он туда уйдет. С полным осознанием того, что он натворил, или так ничего и не поняв. Главное, чтобы мы с вами понимали то, что наше дело правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин Сергей Суровикин
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