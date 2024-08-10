Суджанская операция и новые детали прорыва

За первые 48 часов зона контроля вышла за пределы Суджанского района и перекинулась по дороге Рыльск-Суджа на Кореновский район.

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Курская область и Суджанская операция / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Начавшаяся 6 августа Суджанская операция на третий день продолжает развиваться и, судя по поступающей информации, в первую очередь российской стороны, не встречает серьёзного сопротивления со стороны регулярных войск РФ. Поскольку украинская сторона не даёт никаких официальных комментариев по поводу происходящего, выводы о стремительно развивающихся событиях можно сделать исключительно со слов российских военкоров и около-официальных лиц.

Ситуация на третий день.

Так, на вторую половину дня, третьих суток Суджанской операции можно говорить об увеличении фронта боевых действий в Курской области до 50 километров.

видео дня

В свою очередь, после полудня стали поступать сообщения о боестолкновениях в районе населённых пунктов Анастасьевка и Ивница, что говорит об увеличении фронта ещё на 8 км, а так же вклинивании в Курскую область на 27 километров. При этом если в первые 48 часов Суджанской операции основными направлениями вклинивания стали трасса Р-200 с направлением на Суджу и под прикрытием речки Ольшана с левого фланга, а так же направление Николаево-Дарьино-Дарьино-Нижний Клин, под прикрытием реки Снагость, то сейчас очевидным является направление вдоль автомобильной дороги Льгов – Суджа.

Так же следует при этом учитывать, что за первые 48 часов зона контроля вышла за пределы Суджанского района и перекинулась по дороге Рыльск-Суджа на Кореновский район, практически вплотную к окраинам самого города Коренево.

Если информация о боестолкновениях в районе Анастасьевки и Ивницы подтвердится, то можно говорить о том, что российские войска утратили контроль практически над всей левосторонней частью района по дороге Лmгов-Суджа, а это минимум 15 сёл, перечислять которые я не стану, чтобы не перегружать информацией. Главное не это.

Главное то, что направление движения это грамотный баланс между наличием автомобильной дороги, железной дороги, с наличием устойчивых, плотных грунтов, минимальным присутствием населённых пунктов через которые эта дорога ведёт, но размещённых по правую и левую сторону от неё сёл, через которые протекают реки, а именно, Малая Локня и Ивница.

Реки в данном случае играют роль природных преград для неожиданных ударов по флангам, а при контроле сёл, их можно использовать как места для размещения сил и средств, а так же укреп-локации для прикрытия основного направления движения.

И, опять-таки, если информация про Анастасьевку и Ивницу подтвердится, то можно говорить про основное направление движения как северное – на Льгов, до которого от Анастасьевки всего 18 км. А если это так, то ещё вчера кажущаяся фантастической версия про Курскую АЭС становится всё более реалистичной!

Провал обороны.

Вчера стали публиковать больше видео и фото из зоны боевых действий в Курской области. На них запечатлены российские солдаты, сдающиеся в плен десятками. По предварительной информации на вечер 7 августа в плен сдалось более 300 российских военных.

Кроме того, в запуганном российском обществе звучит много критики в адрес кадыровских подразделений "Ахмат", которые так же участвовали в прикрытии границы. И критика эта абсолютна справедливая, поскольку как только начала 6 августа арт-подготовка в районе пограничного пункта пропуска "Суджа", Свердликово, Олешни и Николаево-Дарьино, подразделения "Ахмат" как корова языком слизало сразу по Р-200 в направлении Курска.

Сейчас, несколько сотен "ахматовцев", вместо защиты приграничной зоны "отважно защищают" Курск...

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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