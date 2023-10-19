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Судьбоносные переговоры о членстве в НАТО и ЕС: что надо знать

Владимир Горбач
19 октября 2023, 06:22
Можно попробовать нанять сотни переговорщиков-иностранцев, тех же поляков или других с опытом переговоров о вступлении.
Судьбоносные переговоры о членстве в НАТО и ЕС: что надо знать
Вступление Украины в НАТО и ЕС / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Переговорщики сегодня, на этапе трансформации в пригодное для членства в НАТО и ЕС состояние Украины, важны как никогда.

Эти переговоры будут и уже являются судьбоносными, важнее даже выборов.

И они требуют максимальной компетенции. У нас тоже есть такие люди, по крайней мере одного из них я знаю лично.

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Но эти люди либо теряют мотивацию под некомпетентным политическим руководством, либо вообще не хотят связываться с новой волной "управленцев", либо наоборот, их не хотят приглашать нынешние, считая "бывшими". Одним словом, это у них взаимное.

Как вариант можно будет попробовать нанять сотни переговорщиков-иностранцев, тех же поляков или других с опытом переговоров о вступлении. Нанимаем же мы иностранных адвокатов для судебных процессов в Гааге.

Но и они не смогут работать без компетентной постановки задачи от правительства Украины. Поэтому начинать надо с собственного правительства. И правительству и парламенту нужно вернуть самостоятельность в управлении государством, лишить опеки офиса президента и вернуть к делам компетентных людей.

Утопия? Возможно. Но по другому оно не получается.

Кто такой Владимир Горбач?

Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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Евросоюз вступление в НАТО Владимир Горбач
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