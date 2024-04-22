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Судьбоносное решение США: почему они передумали?

Олег Белоколос
22 апреля 2024, 09:16
Перед нашим государством остается огромное поле для постоянной и активной работы.
Судьбоносное решение США: почему они передумали?
Спикер США Джонсон / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Решение Палаты представителей Конгресса США одобрить законопроект о выделении помощи в поддержку Украины на сумму около 61 миллиарда долларов - это без преувеличения судьбоносное и, вполне возможно, историческое решение.

И здесь дело не только в нашем государстве, но и в осознании того, что неспособность проголосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню уже существенно ослабила авторитет Америки на международной арене в противостоянии оси тоталитаризма - Китай, Россия, Иран - axis of totalitarianism Russia, Iran and China и дальнейшее промедление может еще больше его ослабить.

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Возможно, спикер Палаты представителей Конгресса США Джонсон, послушав представителей Пентагона и разведывательных служб, осознал свою личную политическую ответственность и вспомнил, что It's never too late to do the right thing.

Но мы, в Украине, должны в свою очередь осознавать то, что в США есть и много тех, кто считает, что неправильно "securing the borders of Ukraine instead of our own border". Соответственно, перед нашим государством и не только дипломатией, а всеми, кто поддерживает нас, в том числе и нашей общиной, остается огромное поле для постоянной и активной работы.

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