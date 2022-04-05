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Судьба войны с Россией будет решаться под Харьковом и на Донбассе

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

5 апреля 2022, 06:29

Россия проигрывает эту войну, и Украина стала капканом для безумного Путина. Мы свою функцию выполнили, Запад должен добивать Россию санкциями.

Россия осуществляет геноцид украинцев на оккупированных территориях
Буча, Ирпень, Бородянка –это коренной перелом в этой войне, точка невозврата для Российского Рейха / Макс Левин

Прошло 40 дней войны России против Украины. За этот период можно подвести некоторые итоги.

Прежде всего стало очевидно, что Россия осуществляет геноцид украинцев на оккупированных территориях. Убивает, насилует, мародерит. Путин – это Гитлер, а Россия стала символом фашизма. Буча, Ирпень, Бородянка – это коренной перелом в этой войне, точка невозврата для Российского Рейха.

Россия потерпела первое тяжкое поражение под Киевом и сбежала с позором. Судьба войны будет решаться под Харьковом и на Донбассе.

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Россия потеряла убитыми 18 тысяч и ранеными около 35 тысяч солдат. Болевой порог для России – 30 тысяч трупов, и Украине надо стремиться этого достичь.

Россия уничтожает нефтебазы, транспортную инфраструктуру и города. Цель России при этом заключается в срыве посевной кампании и нанесении Украине как можно большего ущерба и убытков.

Из плохого. Вылезло немало депутатов-политиков, которые делают пиар на войне. Эти упыри не понимают и не делают выводы, что пиар на беде неуместен. Начинаются политические распри между властью и оппозицией.

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Мирные планы. Власть должна понимать, что "красные линии" с Россией очень тонкие, и если их пересечь, можно получить плохие процессы. России нельзя верить, и лучшие гаранты безопасности – это ВСУ, флот и авиация.

Запад готовит новые адские санкции против России. Человеческие страдания и смерти оказались убедительными катализаторами для введения санкций. Скоро будет эмбарго на российские энергоносители, а также РФ и РБ отрежут от транспортного сообщения, портов и так далее.

Кроме того, Запад готовит новые поставки тяжелого оружия для Украины. Это занимает определенное время, но, по крайней мере, уже есть политические решения. Запад и НАТО поддерживают Украину, мы не одни в этой борьбе. Оружия едет очень много, и нам есть чем бить русского гада.

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Украинские беженцы возвращаются домой из ЕС. Правительство должно обеспечить функционирование бизнеса, помочь ВПО и как можно скорее отстроить инфраструктуру. Чем скорее экономика заработает и перестроится, тем лучше будет для армии.

В общем, Россия проиграла эту войну, и Украина стала капканом для безумного Путина. Мы свою функцию выполнили, Запад должен добивать Россию санкциями. Скоро российская торговля вообще будет заблокирована в портах. Но не надо расслабляться, ведь враг еще силен, и его надо обескровливать. Иначе через год Россия соберет новую армию и снова на нас нападет с двойной яростью.

Сейчас главное – делать все, чтобы отбить Херсон, а также деблокировать Мариуполь. Гадам нельзя оставить юг Украины, потому что они там тоже сделают ГУЛАГ.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse

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война в Украине геноцид Ирпень Буча Бородянка вторжение России Анатолий Октисюк
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