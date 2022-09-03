Судьба безопасности Европы решается именно здесь и именно сейчас

Эскалация в Европе будет, если Украина не будет иметь снарядов для уничтожения оккупантов / ua.depositphotos.com

"Потенциал армии можно определить разными методами. Один из самых простых методов - оценка армии, во-первых, по ее боевым соединением, во-вторых, по ее резервным компонентам, в-третьих, по мобилизационному потенциалу.

Мобилизационный потенциал - это способность страны выставить необходимое количество солдат и наладить в необходимых размерах производство вооружения и снаряжения. Производство вооружения и снаряжения - это ответственность гражданского сектора.

Видео дня

Во всех прошлых войнах именно мобилизационная база тормозила быстрое развертывание наших вооруженных сил. В течение нескольких месяцев мужчин можно сделать солдатами, но в прошлом нам понадобилось по меньшей мере два года, чтобы их вооружить.

Сейчас мы не имеем мобилизационной базы, которая бы дала нам возможность быстро вступить в войну. Наша мобилизационная база недостаточна для обеспечения наших собственных нужд, а тем более для поддержки в длительной войне наших союзников. В мировой войне союзники могут использовать в течение нескольких недель свои запасы орудий, танков, самолетов и снарядов. Могут повториться те несчастные дни, которые мы пережили во второй мировой войне. Солдаты помнят время, когда все винтовки были отправлены в Европу и Британию. Это касается не только винтовок, но и полевой артиллерии. Если завтра начнется война, нам придется поступить так же.

В последние дни моей службы в Пентагоне в высших кругах гражданской власти стало ощущаться иное влияние, более сильное чем экономия на Армии. Это так называемое "мирное наступление" - внезапное изменение дипломатической тактики России, которое озарило доверчивый мир лучом надежды.

Но я уверен, что только присутствие войск НАТО и наше стратегическое авиационное командование с базами бомбардировщиков так долго сдерживали красных. Роспуск вооруженных сил НАТО и ликвидация наших баз остаются основной задачей российской дипломатии".

Мэтью Риджвей, генерал армии США, цитаты из его мемуаров "Солдат". 1956-й год.

Звучит как пророчество.

Выводы:

1. Для победы в войне мобилизация промышленности важна в той же степени, как и мобилизация солдат в армию. Каждое предприятие, которое может производить необходимое для войны или предоставлять сервисы, необходимые армии - должны быть встроены в систему обеспечения.

Бизнес и рабочие предприятий должны получить от государства прежде всего не автоматы, а планы производства.

2. Страны НАТО должны осознать - сейчас уже прошли все барьеры, и надо отправлять все оружие, которое есть в Европе, в Украину, судьба безопасности Европы решается именно здесь и именно сейчас. Эскалация будет, если Украина не будет иметь снарядов для уничтожения оккупантов.