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Сплошные минусы: почему декларирование семей в Украине не будет работать так, как на Западе

Александр Хмелевский

Кандидат экономических наук, независимый эксперт

31 января 2022, 06:29

Заполнение декларации - это сложный процесс и даже финансово грамотный человек все равно допускает ошибки. Поэтому украинцы всячески будут этого избегать.

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Депутаты предлагают ввести ежегодные налоговые для декларации для семей украинцев / УНИАН

Власть хочет ввести общее налоговое декларирование - то есть, чтобы все граждане заполняли декларации, как это делается на Западе. Вместе с тем, она пытается чем-то поощрить людей, чтобы это выглядело не так негативно. Например, в странах Запада, когда люди их заполняют, в основном, результатом заполнения является не уплата новых налогов, а возврат или же существенное уменьшение тех налогов, которые бы они должны были заплатить.

Нечто подобное планируют сделать и в Украине. Так, планируется сделать налогообложение семьи, а не отдельного человека. Но если в семье работают не все или в семье совместно проживают неработающие родители или лица с инвалидностью, то такой семье будут предоставляться льготы на содержание этих людей. В результате часть уплаченных ранее налогов будет возвращаться обратно в семью после заполнения декларации.

Собственно, и сейчас действуют дополнительные льготы на образование или операцию, но люди не сильно на это обращают внимание и поэтому это не стало стимулом для заполнения деклараций. Да и теперь не станет, потому что для этого нужны определенные обычаи и традиции. Ведь на Западе люди годами их заполняют и к этим документам там уже давно иное отношение.

Плюс заполнение декларации - это сложный процесс и даже финансово грамотный человек все равно допускает ошибки, которые, наоборот, могут привести к увеличению суммы налогообложения. К тому же, на Западе очень развит институт налоговых консультантов - по сути, агентов, которые берут на себя функции заполнения и подачи деклараций, а также урегулирования всех вопросов с налоговой службой.

Это, бесспорно, упрощает жизнь граждан, но за такие услуги надо платить. Поскольку в Украине такой инфраструктуры нет, то, конечно, при введении общего налогообложения украинцы могут столкнуться с трудностями.

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Читайте такжеНалоговая декларация - для каждой семьи: украинцам предложат пользоваться льготами родственниковТакже надо понимать, что в случае, когда на налоговую пойдут миллионы деклараций, она просто захлебнется в этой работе и не сможет анализировать и проверять их должным образом, из-за чего экономический эффект будет негативным. Потому что налоговой придется нанимать много дополнительных работников, но увеличения налоговых поступлений в бюджет не произойдет. Наоборот, государство может потерять часть доходов, потому что декларации будут пытаться заполнять только люди, которые будут иметь дополнительные льготы.

При этом власти хотят ввести декларации для тех, кто сдает в аренду свои квартиры или занимается определенной деятельностью (репетиторством, работами по дому), которые нигде не зарегистрированы и не платят налогов. Законопроект о декларировании домохозяйств в такой способ стимулировать людей к тому, чтобы не оформляя ФЛП, они заполняли декларации, показывали свои настоящие доходы и платили налоги. Но очевидно, что люди все равно этого не будут делать и будут пытаться избегать декларирования.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, специально для Главреда

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налогообложение декларация о доходах новости Украины
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