Строгое правило Рейгана, которое следует вспомнить

Он считал, что это помогает ему эффективно использовать свое время и достигать желаемых результатов.

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Рональд Рейган / Фото: Википедия

Слышали ли вы о правиле 20 минут от Ронала Рейгана, 43 президента США?

В книге "Рейган: история" журналист Ричард Херст описывает такое правило, которое Рейган установил для своих встреч:

"Встреча должна длиться не более 20 минут. Если за это время дело не будет сделано, то встречу нужно отложить".

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Это было не формальным, но Рейган придерживался его довольно строго.

Он считал, что это помогает ему эффективно использовать свое время и достигать желаемых результатов.

Вот основные пункты регламента встреч президента Рейгана с посетителями:

1. встреча должна длиться не более 20 минут.

2. встреча должна быть заранее подготовлена.

Перед встречей помощники президента должны были предоставить Рейгану информацию о посетителе, его цели встречи и возможных вопросах. Это позволяло Рейгану быть хорошо подготовленным и вести конструктивный диалог.

3. Встреча должна быть сосредоточена на конкретной цели.

Рейган всегда стремился к тому, чтобы встреча была посвящена одной конкретной теме.

Это помогло ему избежать отвлечения внимания и сосредоточиться на достижении результатов.

4. Встреча должна быть продуктивной.

Рейган хотел, чтобы каждая встреча была продуктивной и приносила конкретные результаты.

Он всегда стремился найти решение проблемы или достичь соглашения.

В 1981 году Рейган встретился с лидерами профсоюзов, чтобы обсудить повышение заработной платы. Встреча длилась всего 15 минут, но за это время Рейган смог убедить профсоюзы согласиться на повышение заработной платы в обмен на гарантии сохранения рабочих мест.

Рейган всегда оставлял 5-10 минут в конце встречи для того, чтобы задать вопрос на тему встречи и дать обратную связь посетителю. Это позволило ему убедиться, что он правильно понял позицию посетителя и что посетитель понял позицию Рейгана.

Вот как Рейган описал свой подход к встречам:

"Я всегда стараюсь дать посетителю достаточно времени, чтобы высказаться. Но я также считаю важным дать обратную связь. Я хочу убедиться, что я правильно понял, что говорит посетитель, и что он понимает мою позицию. Поэтому я всегда оставляю немного времени в конце встречи для вопросов и ответов."

…

Как по мне - отличная инструкция как для людей, принимающих решения, так и для их посетителей. Читайте делайте выводы, распространяйте!

Кто такой Анатолий Амелин Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future. Работал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, являлся членом совета директоров Национального депозитария.

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