УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Строгое правило Рейгана, которое следует вспомнить

Анатолий Амелин
14 октября 2023, 06:42
Он считал, что это помогает ему эффективно использовать свое время и достигать желаемых результатов.
Рональд Рейган
Рональд Рейган / Фото: Википедия

Слышали ли вы о правиле 20 минут от Ронала Рейгана, 43 президента США?

В книге "Рейган: история" журналист Ричард Херст описывает такое правило, которое Рейган установил для своих встреч:

"Встреча должна длиться не более 20 минут. Если за это время дело не будет сделано, то встречу нужно отложить".

видео дня

Это было не формальным, но Рейган придерживался его довольно строго.

Он считал, что это помогает ему эффективно использовать свое время и достигать желаемых результатов.

Вот основные пункты регламента встреч президента Рейгана с посетителями:

1. встреча должна длиться не более 20 минут.

2. встреча должна быть заранее подготовлена.

Перед встречей помощники президента должны были предоставить Рейгану информацию о посетителе, его цели встречи и возможных вопросах. Это позволяло Рейгану быть хорошо подготовленным и вести конструктивный диалог.

3. Встреча должна быть сосредоточена на конкретной цели.

Рейган всегда стремился к тому, чтобы встреча была посвящена одной конкретной теме.

Это помогло ему избежать отвлечения внимания и сосредоточиться на достижении результатов.

4. Встреча должна быть продуктивной.

Рейган хотел, чтобы каждая встреча была продуктивной и приносила конкретные результаты.

Он всегда стремился найти решение проблемы или достичь соглашения.

В 1981 году Рейган встретился с лидерами профсоюзов, чтобы обсудить повышение заработной платы. Встреча длилась всего 15 минут, но за это время Рейган смог убедить профсоюзы согласиться на повышение заработной платы в обмен на гарантии сохранения рабочих мест.

Рейган всегда оставлял 5-10 минут в конце встречи для того, чтобы задать вопрос на тему встречи и дать обратную связь посетителю. Это позволило ему убедиться, что он правильно понял позицию посетителя и что посетитель понял позицию Рейгана.

Вот как Рейган описал свой подход к встречам:

"Я всегда стараюсь дать посетителю достаточно времени, чтобы высказаться. Но я также считаю важным дать обратную связь. Я хочу убедиться, что я правильно понял, что говорит посетитель, и что он понимает мою позицию. Поэтому я всегда оставляю немного времени в конце встречи для вопросов и ответов."

Как по мне - отличная инструкция как для людей, принимающих решения, так и для их посетителей. Читайте делайте выводы, распространяйте!

Кто такой Анатолий Амелин

Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future. Работал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, являлся членом совета директоров Национального депозитария.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Рональд Рейган
Реклама

Главное за день

ВСУ мощно продвинулись вперед и выбили РФ с позиций на Запорожье танковым штурмом

ВСУ мощно продвинулись вперед и выбили РФ с позиций на Запорожье танковым штурмом

23:03 Украина
Долетит до Пскова с 50-килограмовой взрывчаткой: в Украине создали "невидимый" дрон

Долетит до Пскова с 50-килограмовой взрывчаткой: в Украине создали "невидимый" дрон

23:03 Украина
Тысячи контейнеров с боеприпасами: в США раскрыли, как КНДР вооружает Россию

Тысячи контейнеров с боеприпасами: в США раскрыли, как КНДР вооружает Россию

22:03 Мир
Все главные новости

Последние новости

06:42

Строгое правило Рейгана, которое следует вспомнить

06:35

Только гений найдет грабителя на картинке за 15 секунд: хитрая оптическая иллюзия

06:35

Как правильно говорить – "з другого боку" или "з іншого боку": ответ Авраменко

06:10

Десятки тысяч израильтян возвращаются домой защищать страну, а что в Украине?мнение

05:00

Как очистить плиту от сильного нагара: простой способ, о котором многие не знают

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
03:50

"9 лет вместе": Анна Саливанчук призналась, действительно ли развелась с мужем

03:20

Вы оптимист или умный мыслитель: головоломка, которая раскроет ваш характер

02:50

В разведке назвали, когда и чем РФ планирует массированно бить по Украине

02:20

Солнечное затмение 14 октября 2023: Рыбам - деньги, Весам - перемены, Ракам - переездВидео

Реклама
01:35

Журналист спрогнозировал, лишится ли Нетаньяху поста из-за войны в Израиле

00:17

7 признаков того, что мужчина изменяет вам: подсказки в его подозрительном поведении

00:13

Что нельзя рассказывать другим 15 октября, чтобы не спугнуть удачу: приметы дня

13 октября, пятница
23:03

ВСУ мощно продвинулись вперед и выбили РФ с позиций на Запорожье танковым штурмом

23:03

Долетит до Пскова с 50-килограмовой взрывчаткой: в Украине создали "невидимый" дрон

22:55

"Очень больно": украинская певица поддержала Козловского, который "воюет" с Кондратюком

22:31

Сплошное волнение: дочь Елены Кравец оказалась в больнице

22:25

Что никогда в жизни нельзя одалживать: 5 вещей, которые навлекут беду

22:03

Тысячи контейнеров с боеприпасами: в США раскрыли, как КНДР вооружает Россию

20:59

Украинские военные уничтожили российский истребитель Су-25: Генштаб об атаке ВСУ

20:59

РФ готовит новую "горячую точку" в ЕС: Зеленский назвал неожиданное направление

Реклама
20:43

Армия Израиля вошла в Сектор Газа: ЦАХАЛ проводит рейды

20:07

"Горит вся Авдеевка": россияне бросили в штурм 10 тысяч оккупантов

20:01

США подняли авиацию в направлении Крыма: в Сети узнали детали

19:52

Украина "распылила" ЧФ и бьется с РФ: мощный результат встречи Зеленского с Рютте

19:51

Ежемесячно Украина получает новые системы: Зеленский сообщил об усилении ПВО

19:21

Россия срочно перебрасывает тяжелую технику под Херсон, готовятся к удару ВСУ - Атеш

19:19

Бешеный ветер и сильный туман: синоптики предупредили об опасности

19:10

Украина получит ракеты AIM-9: что нужно знатьмнение

18:54

В "теме" – ФСБ и КГБ: ГУР раскрыло новые планы России втянуть в войну Беларусь

18:35

Удары по кораблям ЧФ: в ВМС назвали численность группировки РФ у берегов Украины

18:30

"Отрежь ногу - получишь группу": военному отказались давать 2 группу инвалидности

18:14

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо всего за 10 секунд найти собаку

17:56

Война не закончится полным освобождением украинских территорий: эксперт дал прогноз

17:37

Переломный момент в войне: Зеленский сообщил о 2 вариантах для Европы

17:35

Иран разразился угрозой "нового фронта" против Израиля из-за Сектора Газа

17:06

Какие цветы посадить в октябре, чтобы вырос роскошный цветник весной

17:01

Конфликт накаляется: "Хезболла" заявила о готовности воевать против Израиля

16:57

Премия Дарвина для оккупантов: россияне подбили свою БМП, переехавшую солдата РФ

16:42

Что сделать 14 октября, чтобы исцелиться от болезней: приметы и запреты дня

16:41

Сделаю пожар в теплых местах: бывшая Остапчука подалась "во все тяжкие"

Реклама
16:37

Опытная домохозяйка показала копеечное средство из аптеки, которое отчистит любой бытовой прибор от желтизны

16:37

Байден опередил Трампа в рейтингах, но проигрывает другим "республиканцам" – опрос

16:33

"Выходила на фестиваль Михалкова": звезда "Безумной свадьбы" жестко разнес "молчунью" Безрук

16:25

Колонны в огне: россияне бросили все силы на захват большого города на Востоке

15:46

Зимой грозит усиленный террор РФ энергетики Украины: Зеленский раскрыл планы врага

15:45

"ХАМАС устроил Бучу": журналист назвал разжигателей войны на Ближнем Востоке

15:43

Брак Тринчер и Волошина: муж певицы зарегистрировался на Tinder

15:39

Выбрось их с рук немедленно: можно ли собирать грибы возле дороги и рядом с поганками

15:25

Взорвали поезд с оружием: подробности дерзкой операции ССО в Мелитополе

15:23

Церковный праздник 14 октября: что нельзя делать на Назария, Гервасия, Протасия и Келсия

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять