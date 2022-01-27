Стрельба в Днепре: что побуждает военных нападать на сослуживцев

20-летний Артемий Рябчук, которого подозревают в расстреле военных на Южмаше, был задержан правоохранителями / коллаж УНИАН

В четверг, 27 января, на территории завода Южмаш в Днепре 20-летний солдат срочной службы открыл стрельбу по сослуживцам, в результате чего погибли пять человек и еще столько же были ранены.

В том, что произошло, может быть две главные причины.

Первая - неуставные отношения, что свойственно во многих похожих случаях, причем как среди срочников, так и среди контрактников. Здесь можно вспомнить ситуацию в Широкином в 2018 году, когда были расстреляны четверо морских пехотинцев, или на Кировоградщине в 2017 году, когда были расстреляны двое военных.

Вторая - проблемы, которые могли возникнуть у военного в его гражданской жизни. Например, проблемы с девушкой (что очень характерно для возраста задержанного), с родителями, или с финансами (например, по кредитам) и тому подобное, а триггером для этого могла стать чья-то неудачная шутка. Кроме того, все эти проблемы накладываются на напряженную ситуацию в Украине, потому что понятно, что давление того, что вот-вот начнется большая война влияет не только на гражданское население, но и на армейцев, причем у военных это давление может быть еще сильнее, потому это могло стать дополнительным фактором.

При этом я мало верю в "руку Москвы", потому что в этом случае надо взять конкретного солдата и начать давить на него, что выглядит слишком сложной затеей. Влияние России здесь может быть разве что информационным, но есть большие сомнения относительно того, что стрелок действительно мог быть российским агентом.

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Если говорить о поведении человека в таких ситуациях, то есть две крайние модели - те, кто терпят до последнего, или же те, кто жалуются и пишут жалобы. Последних в армии не любят, из-за чего они могут навлечь на себя еще больше проблем.

То, что произошло в Днепре, когда человек начал наружу выталкивать свой негатив и экстраполировал проблемы на сослуживцев, является проявлением внешней агрессии. Но есть и внутренние причины, которые приводят к суицидам (и мы видим, что суициды - не такое уж и редкое явление в рядах армии и Нацгвардии). Но так или иначе, проблемы во всех случаях аналогичны.

Читайте такжеКровавый расстрел в Днепре: бойца НГУ могли травить сослуживцы - что известноПоследствия для злоумышленника понятны - в случае предъявленного обвинения в умышленном убийстве нескольких лиц ему может грозить минимум от 10 лет до пожизненного, потому что, скорее всего, когда человек прибегает к таким действиям, он делает это именно с умыслом и, как правило, все планирует. Но вопрос в том, изменится ли система, ведь закрытые структуры (армия и спецслужбы), как правило, не выносят наружу своих проблем. Для них главное - отчетность, чтобы по бумагам не было никаких отклонений, из-за чего аналогичные проблемы часто замалчиваются, подавляются на местах и не выходят на уровень выше командира подразделения.

Структура, которая не признает собственных проблем, обречена на то, что эти проблемы будут дальше ее расшатывать. Поэтому здесь главное - изменить саму стратегию и ментальность. И вот это - самая сложная задача, потому что и предыдущие вопиющие случаи не привели к каким-то коренным изменениям. И не исключено, что именно сейчас начнут говорить в основном о влиянии России, потому что для Украины в последнее время характерно сбрасывать на это, чтобы отбелить армию или Нацгвардию. Если так произойдет, то это будет означать, что подобные случаи будут происходить снова и снова.

Богдан Петренко, политолог, конфликтолог, специально для Главреда