Герасимов - редкий мудак. За всю историю российской армии не было у нее такого военачальника, который бы меньше чем за год угробил ее полностью.

Стрелочник назначен и это - Герасимов, считает Альфред Кох / kremlin.ru

Я уже устал слушать рассказы россиян про то, что они взяли Соледар. Это какой-то грустный анекдот. Они третий день рассказывают нам, что так "окончательно" его взяли, что "окончательнее" не бывает.

А на следующий день оказывается, что все-таки бывает. И что вчера это было еще не совсем "окончательно", но зато сегодня уж точно "окончательно". Но на завтра - все повторяется вновь. И опять начинается бодяга про "окончательную окончательность"...

Потом они еще никак не могут разобраться с тем, кто же его "окончательно" взял. То ли "Вагнер", то ли десантники Минобороны. Теперь, после трех дней споров, они все-таки договорились считать это совместным результатом. Во всяком случае, такой компромисс предложило Минобороны. Уж и не знаю, согласится ли на это Пригожин…

Я, кстати, выдвигаю еще одну версию назначения Герасимова командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине. Она хороша тем, что не отменяет предыдущих, а как бы их дополняет. И при этом ярко описывает, в каком душевном состоянии пребывает сейчас Путин.

Вот смотрите: как известно, одним из авторов плана "Барбаросса" был генерал Паулюс. И когда этот план провалился, Гитлер назначил Паулюса командовать т.н. 6-ой армией, которая должна была взять Сталинград. То есть Гитлер заставил Паулюса лично исправлять те ошибки, которые тот допустил при подготовке плана нападения на СССР.

Аналогичная ситуация складывается и сейчас: Герасимов со своими офицерами-штабистами напланировал какую-то фантасмагорию про наступление со всех сторон (с севера, востока и юга) силами группировки численностью примерно 200 тыс., которой (как скоро стало ясно) едва ли хватило бы для наступления только на одном направлении.

Кроме этого, его план предполагал, что наступление с севера на Киев будет осуществляться растянутыми штурмовыми колоннами по узким дорогам, проложенным по болотистой и поросшей лесами местности. Что в результате этого гениального решения произошло - всем известно: Герасимов потерял все свои самые боеспособные части и всю современную технику: она была разбита фланговыми ударами летучих отрядов украинской армии, вооруженных ПТРК.

Но на этом Герасимов не остановился и продолжал демонстрировать свои полководческие таланты. Окружив Мариуполь, он не оставил его до поры до времени в блокаде и не продолжил наступление на Запорожье и Днепр, а зачем-то взялся его штурмовать, отвлек для этого большую часть своих боеспособных сил, потерял темп наступления и поэтому застрял в степи в районе Гуляй-поля, так и не дойдя до Запорожья.

Но и этого мало! Он, вместо того, чтобы по левому берегу Днепра идти с юга на север, до самого Киева, зачем-то перебрался на правый берег, перетащил туда огромное количество войск, даже не подумав, что вся эта группировка снабжается лишь по двум переправам через Днепр: Антоновскому мосту и Каховской дамбе, и при малейшем кризисе оказывается в ловушке.

Во всей этой истории мне непонятно только одно: чему Залужный учился у Герасимова? Ведь Залужный гордо именует себя его учеником! Все-таки я невольно стану физиогномистом. Ну право: у Залужного живое лицо мыслящего человека, а Герасимов обладает унылой физиономией немолодого питекантропа. Как при этом один может быть учителем другого - ума не приложу. Все-таки мне кажется, что Залужный нас стебет, когда так говорит…

Так вот: давно известно, что Путин (вольно или невольно) косплеит Гитлера. И так же как Гитлер Паулюса, Путин отправил командовать российской группировкой в Украине Герасимова примерно с тем же посылом: ты напортачил - иди теперь и сам воюй! Если можешь - исправь свои ошибки, не можешь - тогда ответь. Короче, стрелочник назначен и это Герасимов. Ведь всем (включая Путина) очевидно, что исправить ничего уже не получиться.

Слов нет: Герасимов - редкий мудак. За всю историю российской армии не было у нее такого военачальника, который бы меньше чем за год угробил ее полностью. Всю. До основания. Причем так, что даже пгт Соледар (прости Господи!) вместо нее вынуждены брать какие-то иррегулярные отряды разбойников-ландскнехтов, нанятых за деньги.

И вишенкой на торте является факт того, что во главе "великой" и "овеянной неувядающей воинской славой" российской армии (Румянцев, Суворов, Кутузов, Багратион…. взвейтесь соколы орлами, врагу не сдается наш гордый Варяг, можем повторить и т.д.…) находится человек, которого публично и демонстративно назвали "ПИДОРОМ". Занавес…

Однако правда состоит в том, что, тем не менее, Герасимов не виноват. Его начальник Путин дал ему следующее указание: ты особо не парься. Готовься как на парад. Войны не будет. Хлеб-соль уже приготовлен и девушки подмылись. Мои ребята (ну, ты понимаешь о ком я) все уже приготовили и обо всем добазарились. Тебе нужно просто войти. И все. остальное - не твоя забота. Да, не забудь сказать своим, чтобы парадную форму захватили. Надеюсь, ты меня понял? Ну, давай, иди… (И дальше себе под нос: Господи, хорош бы я был, если бы на этого олигофрена понадеялся… Слава Богу, что у меня есть Беседа и Медведчук…).

Такие дела… Но кто же сейчас будет вспоминать как все было на самом деле и кто реальный виновник этих эпических конфузий? Персона цезаря вне подозрений…

Так что "Show must go on!" и этот парад уродов и идиотов пойдет дальше. И очередная серия мыльной оперы "Пылкий Герасимов ведет русскую армию в бой" будет продолжена. Как бы нам не хотелось, чтобы весь этот кошмар как можно быстрее закончился.

Но итог все равно ясен:

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник