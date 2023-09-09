"Стратегический тупик" в Белом Доме, а не фронтах в Украине

Пророссийскость это самое лютое и концентрированное зло, с которым невозможно договориться.

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Тянучка пророссийскости отложила победу Украины /Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

1. Нобелевский комитет пригласил на вручение нобелевских премий мира послов РБ и рф. На следующий день представителями страны-агрессора лауреат нобелевской премии мира Д. Муратов был вписан в реестр иностранных агентов. И только после этого, до представителей нобелевского комитета, откровенно позорящих своей умственной убогостью имя видного ученого Альфреда Нобеля дошло, что они заигрались со злом и им пришлось отменить приглашения послам стран-агрессоров Ирана, РБ и рф.

2. 6 сентября в день визита государственного секретаря Блинкена, Киев был обстрелян 7 ракетами калибр и 1-й ракетой искандер-м, - все ракеты уничтожены на подлете.

3. Республиканцы угрожают блокировать военную помощь Украине до тех пор, пока администрация Байдена предъявит стратегию в отношении Украины. Мол, раз твоя администрация говорит о победе Украины в войне с Москвой, значит покажи свою стратегию победы. Неплохой троллинг со стороны республиканцев.

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4. Автор свежего доклада Вашингтонского института Брукингса "Как быть "дешевым ястребом" в 2020-е годы" Майкл О'Хэнлон приходит к выводу: "Целью США является сдерживание, а не победа в [долгой войне], которая, несомненно, была бы разрушительной. Таким образом, значительное бюджетное и техническое преимущество – весьма желательно", как аргумент для потенциальных агрессоров: "даже не пробуйте начинать".

Первые два события, - откровенное глумление со стороны агрессора и формы выражения его презрения. Представители страны-агрессора откровенно презирают и нобелевский комитет, и нынешнюю администрацию США в 1-ю очередь за их непрофессионализм и убогость, а потому откровенно над ними глумятся. Но из этого глумления можно извлечь пользу. Своим преступным поведением рф свидетельствует, что является антицивилизацией хотя бы, потому что ведет войну с цивилизацией против Коллективного Запада и его ценностей.

Что же объединяет все вышеуказанные события? Ответ на этот вопрос содержится в слове "Сдерживание". В научной, в экспертной, так и в политической среде США, применительно к рф, употребляется слово "Сдерживание".

Сдерживание, это не борьба. Это даже не противодействие. Сдерживание (сдерживать агрессора), сродни сохранению статус-кво. Сдерживать –выдерживать обратное давление сдерживающегося объекта.

В таких условиях у агрессора всегда будут сохраняться мотивы на реванш и преодоления сдерживания, а потому негативная ситуация может сохраняться на неопределенно долгое время. В реальной действительности "Сдерживание" равно внешнеполитическому курсу действующей администрации США "Выдержать пророссийскость".

Это к вопросу о том, что в своих задачах действующая администрация США не ставит цели демонтировать путинский режим и фашистскую империю зла рф. Цель этой администрации одна – "Выдержать пророссийскость" покуда выдерживается.

Выдерживание пророссийскости загнало нас в безвременье. И именно в безвременье исчезают границы между добром и злом, моралью и аморальностью, нравственностью и безнравственностью. Безвременье всегда безнравственность и моральный отстой.

Нобелевский комитет действует в фарватере внешней политики США. А республиканцы как говориться "подтянули старика Байдена за пророссийскость". В ходе избирательной компании потенциальные кандидаты в президенты США и отдельные республиканцы будут открыто издеваться над нерешительностью и непрофессионализмом действующей администрации США.

В этой истории важно понять и запомнить одно единственное правило.

Нельзя быть пророссийским. Пророссийскость по своей сути, является преступлением, которое заключается в форме действия, решения и (или) бездействия. Пророссийскость не российскость – последнее определение нужно рассматривать как поддержку действий агрессора и оккупанта, или соучастие на его стороне.

Даже не имея намерений причинить Украине, либо иной стране вред, или каким-либо образом улучшить положение агрессора, ошибочно, без злого умысла, принятые военно-политические решения, повлекшие наступления вредных последствий для Украины и самого Коллективного Запада должны считаться пророссийскими.

Любое действие, решение, или бездействие повлекшее вред Украине, Коллективному Западу и (или) пользу агрессору должно считаться пророссийским. Да, такое определение жестко, строго, но оно одновременно и справедливо. А если не назвать вещи своими именами, то тогда невозможно победить агрессора.

С религиозной точки зрения пророссийскость это самый тяжкий грех. Если остальные грехи совершаются в основном против собственного здоровья и благополучия, то пророссийскость, это грех против миллионов людей, направленный на продление их страданий от российского империалистического фашизма.

Поэтому ход истории беспощаден к тем политикам, которые так, или иначе, заигрывали с пророссийскостью.

Все предыдущие президенты США, игравшие со злом в пророссийскость Билл Клинтон, Джордж Буш младший, Барак Обама и Дональд Трамп бесславно почили в политической истории. Все они позорно и постыдно поскользнулись на пророссийскости. Вон как Обама "рвал свою задницу" за пророссийскость, а в итоге вошел в историю как тот, кем его достойно называют ватники по отмашке Кремля.

Пророссийскость это самое лютое и концентрированное зло, с которым невозможно договориться. И его экзистенциальная природа не для того, чтобы с ним договариваться: оно существует лишь для того, чтобы его победить и благодаря победы над ним стать сильнее.

Если бы Госдеп США наконец-то внес бы рф в реестр стран-спонсоров терроризма, и Конгресс США поддержал бы данное внесение своей Резолюцией, признав рф террористической страной, а российский режим террористическим режимом, - признал, что с 20 февраля 2014 года Москва ведет против Коллективного Запада Четвертую мировую гибридную войну в качестве акта геополитического реваншизма за поражение распавшегося СССР в Третьей мировой холодной войне, то такие решения позволили сформировать позицию США, направленную на победу над Москвой во всех сферах: в информационной, в военной, в экономической, в политической, в дипломатической и т. п.

Такая политическая позиция лишила бы оснований всяких умственно убогих и отсталых от реалий политических маргиналов США, заниматься демагогией о том, что следовало бы ограничить военную помощь Украины, - оккупированные украинские территории в обмен на вступление в НАТО и пр., зловещей ересью, выгодной агрессору. Одновременно, такая позиция сфокусировала бы внимание американцев на победе над внешним агрессором, сплотила б американское общество, и в конечном итоге гарантированно обеспечила бы победу Джо Байдена, или иному кандидату от правящей партии на грядущих выборах.

Всякие разговоры о коррупции окружения Байдена были бы как минимум отложены до победы Украины над Москвой, ввиду их непопулярности на фоне борьбы с агрессором.

Удерживая пророссийскость, Байден загнал себя и свою администрацию в стратегический тупик. Стратегический тупик, сейчас возник не на фронтах в Украине. Он возник именно в администрации Байдена. ВСУ мужественно и достойно освобождают захваченные территории от российско- фашистских захватчиков даже при столь малом количестве вооружений.

Тянучка пророссийскости отложила победу Украины над агрессором на 2024 год. Прервать длящийся 32 летний внешнеполитический курс США по выдерживанию пророссийскости может начавшаяся избирательная компания.

Кто такой Юрий Шулипа Юрий Шулипа - юрист, правозащитник, публицист, политический эксперт. Директор международной ассоциации "Институт национальной политики". В 2015 года получил гражданство Украины. Является автором:

4-х научно-практических пособий, 3-х книг и 2-х монографий.

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