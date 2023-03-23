По большому счету, КНР использовали этот визит для своей идеологической цели.

Си Цзиньпин получил от Путина то, чего хотел / Фото: сайт Кремля

Мои впечатления по визиту Си Цзиньпина в Москву. На мой взгляд, эта поездка преследовала две цели (с точки зрения китайцев).

1. Закрепить свое доминирующее положение над РФ. Продолжить процесс постепенного усиления своих позиций в российской экономике и увеличения критической зависимости РФ от КНР в долгосрочной перспективе.

Эту задачу Си выполнил. По крайней мере, об этом говорят подписанные соглашения, согласно которым Россия согласилась с вхождением Китая в проекты развития Арктики, согласилась переориентировать львиную долю своего экспорта газа в КНР до 2030 года, и обязалась увеличивать долю юаня в двусторонней торговле.

видео дня

2. Укрепить свой образ "конструктивной миротворческой державы" в противовес "воинствующим и неконструктивным" США.

Это то, что Пекин начал делать 24 февраля, когда опубликовал свою декларацию по Украине. Занимая очень общую позицию типа морального превосходства над Штатами, они пытаются говорить от имени стран Глобального Юга, представляя себя как страну, которая хочет мира, гармонии, стабильности и предсказуемости.

Это ярко описывалось как в статье Си в "Российской газете", так и в редакционной статье китайской Global Times, так и в заявлених лидера КНР в ходе визита.

В этих двух задачах Россия занимает место инструмента и лишь одного из компонентов внешней политики КНР, ориентированной на глобальное соперничество с США. Это всё, что надо знать про "стратегический союз" РФ и Китая, которого нет.

По большому счету, КНР использовали этот визит для своей идеологической цели. Россия использовала этот визит для своей пропагандистской цели, попутно сделав серьёзные уступки КНР в нескольких важных секторах экономики и логистики.

Источник