Пока Трамп сильно разочаровал. Много гонора, много пафоса и самолюбования свой победой. Кокетство с Богом и Америкой, и вялое равнодушие Жены, которая тщательно подчеркивает свою вечную молодость на фоне его 78 лет.
Пока непонятно, кто и как будет управлять Америкой - политическая бюрократия, огрызки Республиканской партии, МАГА или ватага технологический миллиардеров с неустойчивой психикой и сумбурной идеологией 21 века. Реальной управленческой команды у Трампа нет.
Стратегии перестройки Америки и ее роли в мире нет, плана нет, первые угрожающие, размашистые указы и решения Трампа хороши для избирательной кампании, а не длительного эффективного многолетнего управления США. Это, все-таки, не офис президента Украины, где возможен любой самопиар, а ответственности никакой.
Америка - самая мощная страна в мире в очень сложные времена перехода от мировой гегемонии к мировому лидерству. Этот тягостный процесс отказа от мирового господства к стратеги мирового лидерства уже тянется 20 лет. Трамп может победить любого противника и развалить любую политическую систему, но может ли он создать, что-то новое и устойчивое на развалинах свой бурной деятельности. Понимает ли это Трамп- неизвестно.
Самое главное для нас, пока неясно, в какую сторону и как быстро пойдет Америка и что она может предложить Украине за ее страшные страдания. Между тем, Трампа, как талантливого пиарщика, больше интересует фокус с Гренландией. склоки с Канадой и издевательство над Панамой, а не судьба Украины.
Кто такой Виктор Небоженко
Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.
Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.
В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.
С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".
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