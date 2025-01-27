Король многоходовочек упорно старался со всех площадок уделять внимание этой вундервафле, а российская пропаганда не умолкала сутками напролёт, произнося во вселенную мантры во славу Арешника.

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Лукашенко заговорил про Орешник в Беларуси / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Я думаю, что Александр Лукашенко не на исключительном энтузиазме опять заговорил про Арешник. Этот пассаж не мог быть сделан исключительно по его инициативе и согласование ретранслируемых тезисов, касающихся россии, для него уже стандартная процедура.

Напомню, что я неоднократно высказывался и комментировал вопрос наличия у Беларуси ядерного оружия и всегда отмечал, что возможности размещения, обслуживания и содержания такового на территории РБ на сегодняшний день – нет. Если бы в Беларуси строился подобный комплекс, это уже было бы известно – осуществить незаметно возведение такого объекта просто невозможно. Но, этого не произошло и более того, лукашенковская пропаганда ни разу так и не показала эти самые ядерные средства поражения, хотя, с учётом имеющихся у РБ средств их доставки, внешне они всем прекрасно известны ещё со времён СССР и не представляют собой некой военной тайны.

А теперь, по Арешнику…

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Ни для кого не секрет, что Арешник для российской преступной власти стал как большой пиар-кампанией, так и тотальным провалом. Ну, потому, что удар этой ракетой по Днепру по своему эффекту мало чем отличался от бомбардировки бомбами ОФАБ-250, поскольку именно такое удельное выделение энергии у болванок, летевших на город с заатмосферных высот. А некоторое время спустя стало понятно, что это не никакая новая и не имеющая аналогов в мире ракета, а расконсервированная РС-26 "Рубеж".

Конечно, король многоходовочек упорно старался со всех площадок уделять внимание этой вундервафле, а российская пропаганда не умолкала сутками напролёт, произнося во вселенную мантры во славу Арешника. Но, как известно, через некоторое время вся шумиха сошла на нет. Очевидно, что до генераторов этого жутчайшего копиума дошло, что никто не испугался падающего раскалённого металла с бетоном, после бомбардировок украинских городов полуторатонными и трёхтонными бомбами, а повторить, ввиду отсутствия серийного производства РС-26 – не получится. Если только у КНДР не выцыганить ракету типа KN-15.

А потому, чтобы уже путин не позорился с очередным упоминанием Арешника, это было поручено его карманной обезьянке. Вот, вроде как в информационном пространстве опять вспомнили, цитируют, но автор сего бреда и уже пресытившегося кринжа не Ладим Ладимирович, а Лукашенко, которому выдать очередной низкопробный памфлет с серьёзным выражением лица - как два пальца об асфальт.

Вот и результат - Арешник головного мозга снова у всех на устах.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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