Об обмене публичными месседжами между Трампом и Путиным

Исключительно действия имеют значение. Переговоры, если они начнутся - это действия.

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Встреча Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Если это вообще надо комментировать, то прокомментирую.

Путин врет или дезинформирует всегда, когда открывает рот. Всегда факты и словоформы - случайные и не означают примерно ничего. Или должны дезинформировать слушателя.

Трамп врет или дезинформирует почти всегда, когда открывает рот.

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Почти всегда факты и словоформы - случайны и не означают примерно ничего. Или должны дезинформировать слушателя.

Действия. Только действия имеют значение. Переговоры, если они начнутся - это действия.

А обмен "любезностями" или троллинг - не имеют.

Будут важные обновления по этому вопросу - сообщу.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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