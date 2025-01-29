Об обмене публичными месседжами между Трампом и Путиным

Если это вообще надо комментировать, то прокомментирую.
Путин врет или дезинформирует всегда, когда открывает рот. Всегда факты и словоформы - случайные и не означают примерно ничего. Или должны дезинформировать слушателя.
Трамп врет или дезинформирует почти всегда, когда открывает рот.
Почти всегда факты и словоформы - случайны и не означают примерно ничего. Или должны дезинформировать слушателя.
Действия. Только действия имеют значение. Переговоры, если они начнутся - это действия.
А обмен "любезностями" или троллинг - не имеют.
Будут важные обновления по этому вопросу - сообщу.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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