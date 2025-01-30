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Нет "плана Трампа" официально от Трампа

Александр Кочетков
30 января 2025, 08:10
163
Украина оставляет за собой право создать оружие массового уничтожения для самозащиты.
Нет 'плана Трампа' официально от Трампа
План Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

"План Трампа" от источников из США (на чем он основывается - загадка). "План Трампа" от источников из Кремля (то есть, откровенные вбросы от ФСБ). "План Трампа" от источников с Банковой (он там многих пугает).

Все есть, нет только "Плана Трампа" официально от Трампа...

Тем не менее, полностью понятно, что НАТО нам в ближайшие годы не светит. А еще будет поставлено под сомнение многое из новаций неадекватных "патриотов", как вот языковые патрули, война с живыми и мертвыми деятелями культуры, силовые решения в религиозной сфере и т. п.

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О НАТО я высказывался сразу после появления соответствующих правок в Конституцию Украины. Ну нельзя закреплять в нашем Основном Законе то, что зависит не от нас! Это все равно, что сделать конституционной нормой, чтобы каждая украинская женщина рожала исключительно будущих нобелевских лауреатов. Оно вроде бы и неплохо, но как это реализовать на практике?

Кстати, можно записать, что Украина оставляет за собой право создать оружие массового уничтожения для самозащиты - нас будут безумно критиковать, накладывать санкции, но все равно создание такого оружия будет зависеть от Украины. А вот записать членство в международной организации, где нас не ждут - это невежество. Или провокация.

А еще важнее, что НАТО продемонстрировала свою недееспособность по противостоянию агрессии со стороны недоимперии. Страны, которые входят в НАТО - да, помогают Украине. НАТО как организация - практически нет. Так зачем нам это бюрократическое бремя с огромными членскими взносами, которое нас все равно не защитит?

Поэтому, скорее всего, пассаж о НАТО из Конституции Украины придется убирать. Будет стыдно, будет много шума, но ведь исправлять ошибки, как правило, сложнее и неприятнее, чем их делать.

Мне кажется, что на Петра Порошенко сейчас давят и пугают санкциями именно для того, чтобы он если не сам предложил отменить норму о НАТО, то хотя бы не противодействовал этому.

Однако норму о членстве в ЕС оставлять надо. Потому что она, помимо прочего, предусматривает, что Украина вынуждена будет унифицировать и свое законодательство, и - главное - практику применения законов к европейским нормам.

То есть, "проклятому собачьему языку" придется предоставлять эфирное время даже на "Телемаратоне". И книги на русском печатать. И на венгерском в школах на Закарпатье преподавать. И еще много чего неприятного для многих. Иначе в ЕС нас не примут, а оно же - в Конституции! Святое!

Так же, решать, к какой конфессии принадлежит конкретный храм, по нормам ЕС, должна не СБУ, а религиозная община: собрались верующие и определились, а если местный священник не согласен, то он тихонько идет искать себе другую общину. При этом если есть нарушение священством украинского закона, то виновных надо наказывать именно по закону, а не под влиянием эмоций.

Да, со всем этим придется разбираться после того, как прекратятся боевые действия. Потому что сейчас у нас естественная иммунная реакция общественного организма на российское вторжение: это как при инфекции - поднимается температура, появляется сыпь, сопли и другие неприятные проявления. Именно поэтому сейчас настолько непреодолимое желание уничтожить, разрушить все, что связано со страной-агрессором, даже если эта связь призрачная. К тому же, завалить чугунный памятник проще и безопаснее, чем вражеского солдата.

И хотя все описанные ужасы еще не скоро, психологически готовиться к ним надо - такова цена победы, которую мы потеряли в 2023 году. И к выборам надо готовиться, потому что они тоже предусмотрены "мирными планами" и должны многое изменить в Украине.

А иначе прекращения боевых действий в этом году не произойдет, какие бы "планы" в СМИ ни распространяли.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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