Колумбия, США и мы: о политике Трампа на примере 'депортации мигрантов'

США являются крупнейшим торговым партнером Колумбии, и почти треть ее экспорта направлена на их рынок.

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Что произошло? Конфликт между США и Колумбией возник из-за отказа колумбийских властей принимать американские самолеты, которые депортировали нелегальных мигрантов, в первую очередь - тех, кто получил уголовные обвинения.

Президент Колумбии, социалист Густаво Петро заявил, что депортации должны происходить с соблюдением достоинства и прав человека. В ответ Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт колумбийских товаров и пригрозил увеличить их до 50%, а также ввел визовые санкции против колумбийских чиновников.

Впоследствии Колумбия согласилась принять депортированных граждан. Санкции против чиновников США пообещали отменить после успешного завершения первого рейса.

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Почему Колумбия стала первой "жертвой"?

Во-первых, эта страна наиболее зависима от США, на нее проще всего давить. Другие гиганты региона - Бразилия и Мексика - также критикуют жесткий подход США к депортациям. Но рычагов давления на них у США меньше.

США являются крупнейшим торговым партнером Колумбии, и почти треть ее экспорта направлена на их рынок. Введение пошлин могло бы нанести серьезный удар по экономике страны, которая и так только оправилась от последствий пандемии. Поэтому, собственно, Колумбия так быстро пошла на уступки США и была выбрана первой показательной "жертвой". И это уже быстрая информационная победа в теме миграции.

Во-вторых, на границе Колумбии и соседней Панамы находится Дарьенский переход. Это малопроходимые джунгли и болота, основной маршрут нелегального трансфера людей сначала в Центральную Америку, а затем и в США.

В-третьих, это показательный шаг против, собственно, Петра. Петро - первый левый президент Колумбии. Колумбия и ее правительства многие десятилетия опираются на поддержку США. Например, реформатор Альваро Урибе (2002-2010) опирался на поддержку администрации Буша, его преемник - Хуан Сантос (2010-2018) - при поддержке Обамы фактически завершил многолетнюю гражданскую войну с леворадикалами.

Но главные социальные проблемы - и бедность подавляющего большинства населения, и довольно высокий уровень преступности - оставались нерешенными. Это привело к тому, что в 2022 году президентом страны впервые стал левый политик, выступающий против вмешательства США во внутренние дела региона. Что для главного союзника США в регионе недопустимо, конечно. И он должен быть приведен к повиновению.

Что будет дальше? Далее администрация Трампа продолжит делать миграцию центральной темой своей политики. Потому что это понятный "внутренний враг", на борьбе с которым легко собирать политические баллы.

Остановит ли такие показательные депортации миграционные потоки? Нет. Медийные победы над мигрантами, конечно, будут, но долгосрочно помогут они примерно никак.

Потому что что толкает миграционные потоки вперед? Бедность, социальное расслоение, диктаторские режимы, гражданские войны и деятельность картелей. Депортации и ограничения фундаментальные проблемы, которые создают миграционный поток, никак не решают. А торговые войны их только усугубляют.

Долгосрочно такие шаги могут привести и к усилению позиций Китая в регионе. Китай уже активно продвигает свои интересы в регионе - в Чили, в Перу, Боливии, Эквадоре, Бразилии и - хуже всего для США - в Мексике. И речь не только о ресурсах и экономических интересах, но и о - например - том самом наркотрафике. Кокаин из Колумбии уже давно значительно уступает синтетическим веществам, сделанным из китайского сырья в Мексике.

Будет ли Трамп такой же резкий, решительный и эффективный в диалоге с Россией? Да не будет, конечно. Влиять на союзников и зависимых от отношений с тобой партнеров - гораздо проще. Электорату нравится, риски минимальны, эффективность никого особо не интересует.

А все рычаги влияния США на Россию, которые могут принудить Россию к переговорам - о более кропотливой работе и длинных цепях управленческих решений.

Кроме того, если критерии эффективности "борьбы с мигрантами" крайне размыты, то вот результат воздействия на Россию будет вполне конкретен - война либо будет продолжаться, либо завершится.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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