Два условия окончания войны в Украине: способен ли Трамп навязать России прекращение огня

Распад России является главной гарантией того, что война в Украине не начнется снова в случае прекращения огня.

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У администрации Трампа достаточно напыщенности и авторитарности, чтобы заставить Россию прекратить огонь / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, 37-я отдельная бригада морской пехоты

Нужно приветствовать, что в США начали звучать настолько умные мысли, как озвучил новый американский госсекретарь Марко Рубио: закончить войну в Украине нужно так, чтобы она не началась снова через два-четыре года.

Условия, при которых это возможно, есть только два.

Первое из них – распад России на несколько независимых безъядерных государств. Но для этого нужна воля всего мира, прежде всего США и Китая. Когда эти государства будут между собой делить построссийское наследство, у них не будет ни времени, ни возможности нападать на Украину.

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Второе условие менее надежное – завести миротворцев на линию разграничения и создать здесь, в Украине, базы. Угроза нападения в этом случае будет минимальной, потому что тогда России сразу же придется воевать с НАТО. Или вместо НАТО может быть такой же оборонительный блок из других стран: Великобритания, Польша, страны Балтии, Молдова, Румыния и др.

Поэтому есть только два условия завершения войны: либо распад России, либо создание фронтира со стороны НАТО на территории Украины. Других вариантов не существует.

Впрочем, следует оценивать реалистичность обоих условий. Первое из них – лучшее, но пока его нет в поле зрения. Этот сценарий еще даже не разрабатывается. Над этим сценарием размышляют, но он не принят к реализации.

Пока принят к реализации и обсуждается второй вариант – миротворцы. И абсолютно возможно, что в Украину будут введены контингенты иностранных войск. На это есть и согласие Украины, и согласие стран Европы. И уже они собрали около 120 тысяч воинов. А надо хотя бы 250, чтобы была ротация. Поэтому этот вопрос можно решать.

Если будут миротворцы, вероятность возобновления войны будет значительно меньше. Впрочем, если Россия останется в ее нынешнем виде, она может напасть и на НАТО, потому что война остается для России фактором стабилизации российской власти. Поэтому первый вариант более надежен, чем второй, но он не в работе.

Но давайте есть мамонта по частям. Сначала нужно найти вариант прекращения боевых действий, а потом добиться того, чтобы оно стало более-менее устойчивым. Пока что вариант прекращения войны вообще не нашли, поэтому рано говорить, какой вариант будет наиболее устойчивым, потому что продолжаются боевые действия.

Но у новой американской администрации больше решимости и – в хорошем смысле – напыщенности и авторитарности, чтобы навязать России определенные решения. Значительно больше, чем у предыдущей администрации – Байдена. Поэтому шансы есть. Впрочем, никто не знает, каким образом будут развиваться события. К тому же у администрации Трампа плана, который утвержден и выполняется, нет – есть только желание закончить войну и эмоциональная реакция.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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