Стратегическая ошибка Путина: почему русская армия увязла в украинских степях, как оса в сиропе

Путина подвела безусловная вера в мультяшную армию, которую он показывал на Федеральном собрании / Facebook/Генштаб ВСУ

Почему русская подводная лодка застряла в степях Украины? Может быть, потому, что на войну Россия собралась как на парад. Есть хороший совет всем выезжающим за границу Российской империи – не путать туризм с эмиграцией. По аналогии можно дать не менее ценный совет политическим лидерам и верховным главнокомандующим – не путать войну с парадом. Слишком много в последние годы в России маршировали по Красной площади с оркестром, вот и пошла голова у главнокомандующего кругом от успехов.

Президент РФ, принимая решение сыграть ва-банк в Украине, допустил грубый стратегический просчет в оценке реальной боеспособности собственной российской армии и, как следствие, дал неверную общую стратегическую оценку всей военно-политической ситуации.

Русская армия оказалась лишь очень большой армией времен Второй мировой войны, уступающей в оснащенности современным оружием практически всем армиям ведущих государств мира. А так как последние приняли решение оказать Украине военно-техническую помощь в беспрецедентных со времен Второй мировой войны масштабах, то русская армия увязла в украинских степях, как оса в сиропе.

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Как такое могло случиться? Предположу, что Путина подвела мальчишеская страсть к игре в солдатики. Так бывает, когда не наигрался вовремя.

Если внимательно отследить графики работы президента за последние десять лет, то можно легко заметить, как увеличилось в относительных цифрах общение Путина с теми, кого можно условно назвать представителями военно-промышленного комплекса России. Я почти уверен, что Путин, легко забывающий, как зовут Навального, помнит по именам десятки старых и молодых конструкторов-разработчиков образцов новейшей военной техники, и проводит в беседах с ними больше времени, чем со всеми российскими макро- и микро- экономистами вместе взятыми.

Апофеозом этой увлеченности стала знаменитая презентация великой мультяшной армии на Федеральном собрании России.

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Нет, не то чтобы военные и промышленники обманывали все это время Путина, они просто немного не договаривали. В том числе, они забыли ему объяснить, в чем разница между опытными образцами вооружений и реальным перевооружением армии. Конечно, нельзя упрощать ситуацию, и все эти ракеты не выдуманы (или, по крайней мере, не все они выдуманы). Многое реально существует, летает и попадает почти туда, куда стреляли. Кое-что находится действительно на уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам. Но не это главное.

Россия всегда умела и сейчас умеет делать оружие. Для этого пока хватает советского задела НИОКР, и есть еще соответствующие научные школы. Но на образцах войну не выигрывают, ее выигрывают освоенными армией серийными вооружениями, поступающими в нужном для нужд войны количестве. И если образцы еще можно создать в одной отдельно взятой лаборатории, то для реального перевооружения армии необходимо реформировать всю промышленность. Промышленность же никак не хочет реформироваться внутри бандитского государства. Такого не бывает, чтоб государство было бандитским, а армия – современной. Какое государство – такая и армия.

Владимир Пастухов, политолог, юрист, публицист