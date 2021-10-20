Страсти по Северному потоку-2: зачем Украина решила участвовать в сертификации

Нафтогаз своей заявкой хочет показать, что его интересы были нарушены. Но на остановку запуска трубы это не повлияет.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что компания подала заявку на участие в процессе сертификации оператора российского газопровода Северный поток-2.
Процедура сертификации предусматривает предоставление документов на соответствие нормам, установленным в странах Европейского Союза. Для подачи документов привлекаются все заинтересованные стороны - и Газпром, и компания Nord Stream 2, и все желающие поучаствовать в процессе. К слову, точно также, как и Нафтогаз, заявку подала и польская компания PGNiG для того, чтобы предоставить аргументы, которые, по мнению польской стороны, свидетельствуют о несоответствии европейским нормам.
Но это не значит, что Нафтогаз будет участвовать в сертификации. Потому что сертификация - этот тот же судебный процесс, в котором есть адвокаты и обвинители Северного потока-2. И эта заявка - по сути, свидетельство того, что в процессе затронуты его интересы и он хочет предоставить документы о том, как именно эти интересы были нарушены. Но она никак не повлияет на его остановку, ведь трубопровод уже достроен.
Более того, решение о сертификации все равно будет принимать федеральный орган Германии - после этого соответствующее решение будет направлено в Еврокомиссию на утверждение. Весь этот процесс займет, по меньшей мере, еще пять месяцев.
В данном случае, Германия должна подтвердить, что все документы, которые подготовлены оператором СП-2, не противоречат законодательству Германии и ЕС. Или же будут приняты решения об устранении несоответствий.
Читайте такжеРоссия шантажирует Европу из-за СП-2: в Москве ставят условие ФРГ по сертификации трубы ГазпромаНо это не означает того, что в это время газ не будет поставляться в тестовом режиме. Потому что, кроме процесса сертификации, параллельно идет тестирование трубопровода на безопасность. А для этого нужно проверить, насколько хорошо работает труба в разных режимах, которые предусматривают отличные друг от друга режимы прокачки на разных мощностях. Поэтому труба уже заполнена газом и теперь будут проводить пробные прокачки, из-за которых не исключено, что до конца года в таком режиме на территорию Германии попадет, по меньшей мере, пять с половиной миллиардов кубометров газа.
А раз газ уже прокачан, то почему бы его не использовать по назначению?
Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда