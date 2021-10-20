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Страсти по Северному потоку-2: зачем Украина решила участвовать в сертификации

Геннадий Рябцев

Директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе

20 октября 2021, 06:20

Нафтогаз своей заявкой хочет показать, что его интересы были нарушены. Но на остановку запуска трубы это не повлияет.

Северный поток-2
Нафтогаз будет участвовать в сертификации Северного потока-2 / Reuters

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что компания подала заявку на участие в процессе сертификации оператора российского газопровода Северный поток-2.

Процедура сертификации предусматривает предоставление документов на соответствие нормам, установленным в странах Европейского Союза. Для подачи документов привлекаются все заинтересованные стороны - и Газпром, и компания Nord Stream 2, и все желающие поучаствовать в процессе. К слову, точно также, как и Нафтогаз, заявку подала и польская компания PGNiG для того, чтобы предоставить аргументы, которые, по мнению польской стороны, свидетельствуют о несоответствии европейским нормам.

Но это не значит, что Нафтогаз будет участвовать в сертификации. Потому что сертификация - этот тот же судебный процесс, в котором есть адвокаты и обвинители Северного потока-2. И эта заявка - по сути, свидетельство того, что в процессе затронуты его интересы и он хочет предоставить документы о том, как именно эти интересы были нарушены. Но она никак не повлияет на его остановку, ведь трубопровод уже достроен.

Более того, решение о сертификации все равно будет принимать федеральный орган Германии - после этого соответствующее решение будет направлено в Еврокомиссию на утверждение. Весь этот процесс займет, по меньшей мере, еще пять месяцев.

В данном случае, Германия должна подтвердить, что все документы, которые подготовлены оператором СП-2, не противоречат законодательству Германии и ЕС. Или же будут приняты решения об устранении несоответствий.

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Читайте такжеРоссия шантажирует Европу из-за СП-2: в Москве ставят условие ФРГ по сертификации трубы ГазпромаНо это не означает того, что в это время газ не будет поставляться в тестовом режиме. Потому что, кроме процесса сертификации, параллельно идет тестирование трубопровода на безопасность. А для этого нужно проверить, насколько хорошо работает труба в разных режимах, которые предусматривают отличные друг от друга режимы прокачки на разных мощностях. Поэтому труба уже заполнена газом и теперь будут проводить пробные прокачки, из-за которых не исключено, что до конца года в таком режиме на территорию Германии попадет, по меньшей мере, пять с половиной миллиардов кубометров газа.

А раз газ уже прокачан, то почему бы его не использовать по назначению?

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда

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Газпром Нафтогаз Северный поток-2 Геннадий Рябцев новости Украины
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