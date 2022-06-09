В России рвутся к власти чрезвычайно циничные и осторожные люди, которые пока что заинтересованы в Путине / Reuters, УНИАН

О новом "главе "ДНР" можно сказать следующее – страшный сон российских силовиков стал реальностью: их начала оттеснять во властной вертикали "секта методологов" во главе с руководителями российской администрации президента Антоном Вайном и Сергеем Кириенко.

Назначение нового руководителя "ДНР" является пробой по обновлению всего среднего звена в Российской Федерации, то есть уровня губернаторов.

Причем это обновление, судя по всему, задумывается, в том числе и для ослабления силовиков.

Новый "руководитель" "ДНР" Виталий Хоценко является выпускником программы "Лидеры развития", и, как вы уже догадались, именно Кириенко создал и курировал эту программу. Хоценко стоит первым на сайте программы.

Это означает несколько моментов.

Во-первых, Кириенко и вся группа, так называемых, технократов, невероятно циничны и не имеют никаких моральных принципов. Они хотят власти и сейчас, и они, как никогда, близки к этому.

Но они невероятно осторожны, а потому никаких резких шагов не будет. Им нужна харизма Путина, чтобы в его тени создать свое большинство в политбюро. Сейчас они, как никто другой, заинтересованы в Путине.

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Во-вторых, их минус – отсутствие яркого лидера. Но они часто на голову сильнее в кулуарной войне против других групп. Поэтому никаких лобовых и быстрых кулуарных войн не будет. Зато будет много коротких шагов.

Их тактика – тактика тысячи порезов врага. Пока против них никто не готов воевать (силовики уж больно замазаны в предыдущую ложь по Украине).

В-третьих, именно Кириенко продал Путину идею полной аннексии захваченных территорий Украины. И идея аннексии станет главной на осенних региональных выборах. Ухудшение жизни и ощущение ухудшения жизни нужно чем-то перебивать. Их главная задача состоит в том, чтобы корреляция войны и плохой жизни не объединились в единый месседж.

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Именно поэтому россиянам будут предлагать различные промежуточные конструкции. И одна из них – "зато мы освободили территории и присоединили их к России".

Вадим Денисенко, директор Украинского института будущего, политический эксперт