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Страшное антиславянское оружие, или Почему Путин отправил кадыровцев и бурятов в рыжий лес

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

1 апреля 2022, 16:38

Путин всех переиграл. Не просто так он принимает ванны из экстрактов рогов оленей. Наверное, это шаманское технологическое антиоружие.

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Путин решил пугать россиян биологическим и ядерным оружием / Reuters

Парадокс: Россия постоянно генерирует новости о супер биологически оружие, которое в Германии готовились сделать на базе украинских секретных биолабораторий на деньги Сороса под руководством сына Байдена, которая будет направлена исключительно против славянского этноса. И постоянно гонит умирать в Украине тысячи боевых бурятов и тик-ток воинов Кадырова, которые ничего общего с этим славянским этносом не имеют.

Зачем вообще против России антисловянское оружие, если там тех славян уже почти не осталось? Этим оружием даже их министра обороны не зацепишь и вылет боевых голубей привел бы только к лишним затратам на их подготовку. Но в Восточной Европе суммарно славян уже гораздо больше, чем в той России.

А может это и есть хитрый план Путина? Он знает о супер технологическом генетически - славянском оружии, которое разработали в Украине и поэтому сидит в бункере, чтобы на него случайно не нас...ал боевой голубь. И потому он окружил себя в борьбе за "русский мир" тувинскими шаманами и кадыровскими прихвостнями? И посылает в Украину бурят, которых, во-первых, никто не считает, а, во-вторых, в них точно не похожа генетика с украинцами и разработана на украинцах биологически-генетическое нанооружие бы здесь не подействовало. Вот опять Путин всех переиграл. Не просто так он принимает ванны из экстрактов рогов оленей. Наверное, это шаманское технологическое антиоружие.

Самое забавное было бы, если бы ему действительно в одной из его папочек об этом рассказывали и он в это поверил. Ведь в папочках не будет выводов ученых, которые каждый раз говорят, что такое оружие тупо не возможно и это проявление чьего-то больного воображения.

Уже даже Наталья Поклонская, не самая умная в мире женщина, сомневается в пропаганде своих товарищей по аннексии Крыма. Но папочки все кладут и кладут и вот уже говорят, что уничтожили в Киеве 5 биолабораторий. Интересно, может они росфигачили Ретровиль, потому что там был центр вакцинации? И таким образом они боролись со сверхсекретными чипами, которые сделал еще Билл Гейтс для контроля над славянским этносом? Наверное, Билл Гейтс хотел, чтобы все славяне подошли к краю земли и спрыгнули. Поэтому эти проклятые американцы и рассказывают всем, что земля круглая.

Читайте такжеПутин попал в ловушку США: война в Украине для России становится слишком дорогим удовольствиемКстати, это гениальная стратегия. Пугать всех русских биологическим и ядерным оружием и гнать при этом своих солдат в радиоактивный Рыжий лес. Или когда эти ушлепки вернутся домой и будут там светиться, то это будет использоваться российской пропагандой как доказательство того, что в Украине было ядерное оружие? Опять Путин всех переиграл.

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война в Украине Владимир Путин Сергей Фурса
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