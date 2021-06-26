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Странная война с Россией

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

26 июня 2021, 08:30

Вместо нулевого сальдо Украина получает торговую дыру с РФ на 1,5-2 млрд долл. ежегодно.

Украина Россия флаг
Россия остается в топ-5 торговых партнеров Украины

Отрицательное торговое сальдо Украины с РФ - как "патриотичная дыра"....

Владимир Зеленский недавно выдвинул весьма занятную геополитическую модель, при которой агрессор XXI века в эпоху постмодернизма финансирует "за свои" войну против себя же.

Что-то вроде Жана-Батиста Эмануэля Зорга из "Пятого элемента": "Хочешь сделать все правильно – сделай это сам".

В понимании Зеленского – в Москве думают примерно в том же духе: "Хочешь, чтобы война не заканчивалась, – финансируй своего противника, и желательно на три миллиарда долларов в год".

Читайте такжеПочему США никогда не сдадут Украину РоссииА как иначе расценить слова президента страны на встрече с целой делегацией Конгресса США: "Северный поток - 2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас как минимум от 3 млрд долл. в год. Нам нечем будет платить за украинскую армию".

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В этой модели массовой политической шизофрении и раздвоения личности выходит, что без Путина и денег "Газпрома" Украина даже не в силах финансировать свою армию для войны с… Россией.

Примерно тот же когнитивный диссонанс наблюдается и в сфере торговли нашей страны с РФ, которая продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Украины.

Пусть РФ уже у нас и не в топ-3 стран - торговых партнеров, а в топ-5, суть это не меняет.

Тем более если копнуть немного глубже, то ситуация не столь однозначная, учитывая, что в свете торговых ограничений последних лет в отношениях Украины и РФ возник хабовый посредник в лице Беларуси, которая выполняет роль своеобразного товарного "линка"-посредника на пути товарных потоков из России в нашу страну.

Кроме того, даже чисто белорусские поставки продукции – это опосредованная капитализация за наш счет совместного проекта Минска и Москвы по созданию Союзного государства – чем больше мы покупаем товаров из Беларуси, тем меньше РФ приходится дотировать своего главного союзника.

Таким образом, в оценке объемов взаимного товарооборота в части отношений РФ и Украины логично учитывать и параметры торговли с Беларусью.

Если в 2020-м товарооборот Украины с РФ составил 7,2 млрд долл., то к этой сумме необходимо добавить еще и 4,2 млрд долл. взаимной торговли с Минском.

Суммарно торговый оборот между Украиной и Союзным государством составил в прошлом году 11,4 млрд долл. И это не намного меньше нашего торгового партнера номер один – Китая с 15,4 млрд. дол. и существенно больше партнера № 2 – Германии с 7,4 млрд. дол.

Вновь получается некий когнитивный диссонанс в развитии: стратегический политический партнер - США, но с этой страной почти не торгуем и американских инвестиций у нас кот наплакал.

Плюс американцы вводят пошлины на наш металл в размере 25%, не позволяя даже делать из него продаваемые нам локомотивы (все должно быть американское, а уровень локализации локомотивов в Украине обеспечим за счет перекрашивания оных в брендовые цвета УЗ – "краска уж больно у нас дорогая").

При этом торговый партнер номер один для Украины – Китай, с которым успели испортить отношения декоммунизацией и изгнанием китайских инвесторов из "Мотор-Сичи". А также "забыв" в 2019-м поздравить с Днем образования КНР.

Наша промышленная продукция не нужна в ЕС, но при этом нас кормят сказками о "промышленном безвизе", который лишь ускорит деиндустриализацию украинской экономики.

Ведь европейцы не покупают наши котлы или насосы не из-за того, что на них нет принятых в ЕС сертификатов, а потому что они им просто не нужны, что с сертификатами, что без.

В то же время наша промышленная продукция нужна на постсоветском пространстве.

И если охлаждение торговых отношений с РФ вкладывается в логику последних лет, то какова причина того, что наши торговые представительства "без боя" оставили Казахстан, всю Среднюю Азию и Азербайджан? А ведь эти страны не признали аннексию Крыма и ничем враждебным в отношении нас не отметились, скорее, наоборот.

Читайте такжеВырвет ли Россия гнилыми зубами Украину у НАТО и ЗападаВсе последние годы наше торговое взаимодействие с РФ было объектом активного мифотворчества. Вспомним хотя бы мифы по поводу того, "торговал ли бы Сталин с Гитлером во время Второй мировой войны"? Не вдаваясь в подробности, скажем только, что: да, торговал бы.

Гитлер, например, с удовольствием купил бы в СССР нефть и промышленные металлы, особенно начиная с 1943 года (если бы, конечно, Сталин согласился).

А тот в свою очередь продал бы в Германию за твердую валюту зонтики и шлепанцы, если бы в Советском Союзе их производили.

То есть речь не в желании или в каких-то зафиксированных табу, а в существующих возможностях и готовности другой стороны на сделки, которые усиливают баланс твоих интересов.

Применительно к Украине и РФ: покупка российского топлива, которое в том числе используется для заправки наших танков, – это тактический балл в нашу пользу, равно как и транзит российского газа.

Точно так же и продажа наших потребительских и промышленных товаров на рынке РФ (не военного и не двойного назначения) – это минус в карму импортозамещения России и плюс к нашему промышленному развитию (рост ВВП, рабочие места, зарплаты и налоги в украинский бюджет).

Да, это нельзя назвать стратегией, но это является неплохой тактикой на временном горизонте выработки экономического иммунитета и резистентности к потере традиционных рынков.

Простыми словами: вначале нужно стать сильными и богатыми, а потом позволять себе широкие жесты. Ну а пока "бедный дворянин не может требовать пылкой любви".

За январь - апрель 2020-го объем экспорта из Украины в РФ составил 916 млн долл. (5% от общего объема), а сумма импорта из России в нашу страну – 1,64 млрд долл. (8%). Отрицательное сальдо составило 723 млн.

При этом основной дисбаланс наблюдается в поставках топлива (-907 млн долл.), что вполне объяснимо.

Зато даже в этой политической ситуации и на фоне деиндустриализации национальной экономики нам удалось поставить в РФ промышленной продукции (электротехника, котлы, реакторы и т. д.) с высоким уровнем добавочной стоимости на сумму 241 млн долл. (сальдо +92 млн в нашу пользу).

Читайте такжеКак Россия может сделать Штатам "больно"Украина даже умудрилась продать в РФ порох на сумму в 50 тыс. долл.

Данные украинской таможенной статистики выявили и регулярные поставки в РФ из Украины донорской крови и препаратов из нее (как известно, наш Кабмин несколько лет тому назад разрешил экспорт донорской крови из Украины под тем предлогом, что у нас ее "излишки").

В общем, странная выходит война, когда агрессору продают порох и взрывчатые средства и делятся с ним кровью…

Все это в очередной раз показывает всю глубину невротического восприятия в Украине абсолютно рациональных и прагматичных вещей, как-то международная торговля и экономика.

И хороший пример в этом плане продемонстрировала Финляндия в рамках торгового взаимодействия с СССР после череды кровопролитных войн.

Речь о модели нулевого сальдо, когда объем экспорта и импорта между двумя этими странами полностью совпадал, а если возникало отклонение – оно тут же регулировалось дополнительными пошлинами и квотами.

Благодаря этому ни одна из стран не могла считать себя торговым донором или реципиентом.

СССР строил в Финляндии атомные реакторы, а сама модель торгового сотрудничества позволяла финнам извлекать для себя качественную торговую выгоду, когда Советский Союз поставлял древесину, а Финляндия в ответ – бумагу и мебель, то есть продукцию с более высоким уровнем добавочной стоимости.

В Украине власть не хочет идти по пути рациональных и прагматичных отношений, определив на законодательном уровне товары критического импорта из РФ и перечень собственной продукции, которую нам выгодно продавать на территории России.

Но специальный закон сделает невозможным кулуарные договоренности и "заносы", когда точечные санкции вводятся против отдельных российских производителей не потому, что этого требует система национальной безопасности, а потому, что этого "требуют" отдельные производители внутри страны для получения неконкурентного преимущества.

И вреда от такого несистемного "санкционного протекционизма" намного больше, чем от специального рамочного торгового закона, ведь вместо нулевого сальдо мы получаем торговую дыру с РФ на 1,5-2 млрд долл. ежегодно.

Зато это "патриотичная дыра".

новости России Финляндия экономика Владимир Зеленский
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