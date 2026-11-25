Эксперт объясняет, почему Германия, по данным Bild, отговорила Польшу от 4-й статьи НАТО и на какие два вопроса должны отвечать реальные гарантии для Украины.

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Мерц признал ошибку 2008 года в отношении НАТО для Украины / Коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада, УНИАН

Военный эксперт Алексей Копитько считает, что признание канцлером Германии Фридрихом Мерцем ошибки 2008 года, когда Украину не приняли в НАТО, не означает изменения позиции Берлина. Автор объясняет, почему удар Х-101 по Польше во время учений будущей миссии в Украине показал пределы Альянса, а разговоры Джареда Кушнера о гарантиях, "подобных 5-й статье НАТО", называет пустышкой. Публикуем его размышления.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте (23.11.2026): теперь мы понимаем, какую ошибку допустили в 2008 году, не поддержав инициативу США о приеме Украины в НАТО…

Слёзы мешают говорить.

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Прямо как Билл Клинтон, который раскаялся в изъятии ядерного оружия у Украины.

Но теперь Германия поддерживает как можно более быстрое и безусловное принятие Украины в Альянс?! Нет? Как нет?! А почему?

Давайте разберемся, ведь словесные вихри вокруг НАТО сильно раздражают…

9–22 ноября в Польше на полигоне Нова-Демба проходили учения под эгидой Франции и Великобритании с участием военнослужащих из 11 стран.

Отрабатывалось развертывание многонациональных сил, которые должны быть размещены на территории Украины и обеспечивать поддержание мира после урегулирования войны России против Украины.

Позиция России: никаких иностранных войск на территории Украины.

19 ноября в Берлине проходит встреча лидеров "коалиции желающих".

20 ноября Россия намеренно наносит удар по территории Польши тремя крылатыми ракетами Х-101.

Контекст предельно ясен: россияне хотят понаблюдать за действиями "желающих" и НАТО именно во время учений. Что может быть нагляднее?

Уже известно, что Польша намеревалась запросить консультации в рамках 4-й статьи Североатлантического договора. Которая активируется в случае угроз безопасности, независимости и т. п. Готовность собраться на консультации - это демонстрация единства.

По данным издания Bild, Германия… отговорила Польшу от применения 4-й статьи. Мол, частое использование этого инструмента приведет к его девальвации.

По сути, это отговорка в стиле: "ракеты в Польше не сбили шведы из-за плохой погоды". Ведь что может быть угрожающим больше, чем ракетная атака? И когда, как не в таком случае, задействовать 4-ю статью?

Россияне (и не только они) увидели то, что хотели: НАТО остаётся политическим блоком, он может быть эффективен в долгосрочной перспективе как координатор и проводник реформ. Но в случае стремительного вооружённого конфликта НАТО как институт в нынешнем виде не поможет.

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже некоторое время произносит какие-то странные фразы в духе "Украине могут быть предоставлены гарантии, подобные 5-й статье НАТО". Эту риторику европейские лидеры не отвергают.

Почему? Потому что она им ничем не угрожает и помогает создавать некую иллюзию позитивной повестки дня.

Позиция России: никакого НАТО, псевдоНАТО, квазиНАТО и других синонимов. Никакой коллективной обороны с участием Украины.

Дальше - больше. Кушнер говорит: Трамп в принципе согласен предоставить Украине такие гарантии, но при условии, что вероятность их применения будет ничтожно мала. То есть речь идет о каких-то уникальных, эксклюзивных гарантиях. О страховке, которая действует всегда, кроме страховых случаев.

На кого это рассчитано?..

Напомню, что история с гарантиями тянется с весны 2022 года. Причина, по которой тема внешних гарантий затормозилась, - нет гарантов.

Ведь гарантии предполагают готовность вступить в войну с Россией ради Украины. Желающих даже гипотетически нет.

Единственная сила, готовая воевать с Россией, - это украинский народ и его Силы обороны.

Соответственно, реальные гарантии предполагают ответ на два вопроса:

1) Как конкретно укрепляются Силы обороны Украины в период урегулирования и после него?

2) Какое непосредственное участие других стран, непосредственно их силами и средствами, может быть добавлено сверху в случае новой войны?

Надо заблокировать галлюцинации товарища Кушнера, как будто их нет, потому что они - пустота, и записывать в столбик.

Любые обещания гарантировать гипотетическое принятие в НАТО когда-нибудь в будущем в обмен на реальные уступки сейчас - это обман. Ведь голосуют более 30 национальных суверенных парламентов. Вспомните эпопею со Швецией.

Посмотрим: есть ли официальное приглашение начать переговоры о вступлении в НАТО? Нет? А что есть? Обнадеживающие заявления? Призыв возобновить дискуссию?

Германия в плане помощи реально делает больше всего. Поэтому нужно с пониманием отнестись к политическим заявлениям канцлера Мерца.

Но обсуждать нужно не их, а конкретные шаги, деньги, оружие.

О персоне: Алексей Копитько Бывший советник министра обороны, блогер, журналист. Проживает в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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