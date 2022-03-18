Страхи Лукашенко: почему батька не торопится отправлять в Украину свои войска

Резкими заявлениями и бравадой Лукашенко пытается скрыть то, что он панически испуган / УНИАН

Думаю, значительная часть моей аудитории смотрела отрывки интервью Лукашенко японским журналистам. В том числе его слова о войне в Украине, "не проигрыше России" и переговорах о мире. Для тех, кто видел не один десяток подобных разговоров, заметно было его волнение. Резкие движения, повышенный тон, попытки "докричаться" до собеседника. Но Лукашенко не взволнован – он испуган. Такое же состояние было у него в начале 2019 на фоне "нефтяной войны с РФ", такое же было в начале сентября 2020 года.

Чего же он боится? Того, что уже произошло, последствий собственных шагов и перспектив.

Для понимания поведения Лукашенко стоит обратить внимание на его пирамиду ценностей. Для знакомого украинцам Януковича на первом месте стояли деньги. А власть, признание были лишь инструментом заработка. Для Лукашенко на первом месте власть. Всё остальное – лишь инструменты её обеспечения. И, когда выгодно (для удержания власти), он будет склоняться к России, когда выгодно пробросить Путина – будет говорить с США.

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Главное для него – не делиться властью ни с оппонентами внутри страны, ни с внешними силами. Но сейчас усилиями Кремля и собственными ошибками поле для манёвра он себе ограничил катастрофически. Не только на внешнем поле, но и создав зону непонимания внутри страны.

На фоне усиления влияния РФ ему было выгодно говорить о "войне" и "врагах вокруг". В том числе в Украине. Но ему невыгодно воевать.

Он пошёл на сделку "русские войска и агрессия против Украины в обмен на "спокойное" проведение референдума по конституции". Рассчитывал на быструю капитуляцию Киева. Попал пальцем в небо. Но получил безрадостные перспективы на украинском направлении, дополнительные санкции "прицепом" к давлению на РФ и непонимание даже внутри своего электорального ядра. Страшно.

Ещё более страшной выглядит перспектива участия ВС Беларуси в войне – тогда летит к чертям поддержка и силовиков. А это значит, что не только о следующем электоральном цикле можно забыть, но и перспектива "дожить до выборов" становится не гарантированной.

Поэтому Лукашенко петляет. С одной стороны, даёт территорию для атак на Украину (точнее, русские у него не слишком и спрашивают). С другой – говорит о мире и представляет себя чуть ли не миротворцем. И искренне желает мира, но на российских условиях.

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С другой стороны, вспомним про пирамиду ценностей и первое место слову "власть". Если появится возможность, петляя, "кинуть" слабеющую Россию, то "ближайшый саюзник и друх Путина" сделает это первым. Ради сохранения своей власти.

Другой вопрос – поверят ли ему. И это тоже причина страха. И резкими заявлениями, попытками говорить о региональной безопасности, бравадой, Лукашенко пытается скрыть то, что он испуган. Панически испуган.

Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего