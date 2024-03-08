Нет, ничему не учат два года войны. Молдавская сепарка вернулась после встречи с Путиным, и никто ее не задержал...
Бедные молдаване. Само желание не провоцировать Путина - провоцирует его. Ваша слабость и неспособность провоцируют его. Ваша эфемерная иллюзия, что "Запад нас защитит" провоцирует его.
Встреча главы Гагаузии с Путиным
Глава Гагаузии (автономного региона Молдовы) Евгения Гуцул встретилась в Сочи в РФ с диктатором Владимиром Путиным. Об этом она написала в своем Telegram-канале в среду, 6 марта.
По словам Гуцул, они обсудили якобы "сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится Гагаузия". Гуцул заявила, что пожаловалась Путину на "беззаконные действия властей в Молдове" и на то, как Кишинев, по ее версии, "ограничивает бюджет, нарушает законные права и провоцирует дестабилизацию в Гагаузии".
Мне жаль, что вы не извлекли никаких уроков из нашей войны. путин уже принял решение по вам. А ваша слабость только убеждает его в правильности. Хищник бежит на запах жертвы.
Ваша цена будет страшной.