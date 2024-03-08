Бедные молдаване. Само желание не провоцировать путина - провоцирует его.

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул с Путиным (Фото:Евгения Гуцул/Telegram)

Нет, ничему не учат два года войны. Молдавская сепарка вернулась после встречи с Путиным, и никто ее не задержал...

Бедные молдаване. Само желание не провоцировать Путина - провоцирует его. Ваша слабость и неспособность провоцируют его. Ваша эфемерная иллюзия, что "Запад нас защитит" провоцирует его.

Встреча главы Гагаузии с Путиным Глава Гагаузии (автономного региона Молдовы) Евгения Гуцул встретилась в Сочи в РФ с диктатором Владимиром Путиным. Об этом она написала в своем Telegram-канале в среду, 6 марта. видео дня По словам Гуцул, они обсудили якобы "сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится Гагаузия". Гуцул заявила, что пожаловалась Путину на "беззаконные действия властей в Молдове" и на то, как Кишинев, по ее версии, "ограничивает бюджет, нарушает законные права и провоцирует дестабилизацию в Гагаузии".

Мне жаль, что вы не извлекли никаких уроков из нашей войны. путин уже принял решение по вам. А ваша слабость только убеждает его в правильности. Хищник бежит на запах жертвы.

Ваша цена будет страшной.

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