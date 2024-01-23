Стопроцентная эффективность ПВО

То есть, получается, что на одну ракету врага нашим зенитчикам понадобилась ориентировочно одна собственная ракета.

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Ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/ihor_terekhov

Официальные источники сообщают, что утром Киев атаковали примерно 20 ракет — крылатых и баллистических. И все ракеты агрессора сбиты.

А я, проснувшись под этот гром, как раз насчитал примерно 20 воздушных взрывов — когда срабатывала боевая часть зенитной ракеты, и ни одного наземного — то есть, ни одна вражеская ракета цели не достигла. Хотя пострадавшие и разрушения от обломков, конечно, есть.

То есть, получается, что на одну ракету врага нашим зенитчикам понадобилась ориентировочно одна собственная ракета. Это фантастическая эффективность!

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А сколько же нужно времени, чтобы с такой эффективностью прикрыть хотя бы основные города и стратегические объекты Украины? Потому что там ситуация значительно хуже, чем в столице. Но очевидно, что сделать это можно лишь за счет производства собственных современных комплексов ПВО-ПРО потому что на импортные денег никогда не хватит.

Главное, чтобы безопасность с воздуха не были вынуждены обеспечивать сами местные общины, как об этом намекают представители власти.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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