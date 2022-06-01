Сто дней войны с Россией – когда наступит мир и каковы шансы Украины на победу

Шансы Украины на победу в войне сейчас 50/50, велика угроза, что все закончится Минском-3 / Коллаж Генштаб, Главред

Мы приближаемся к определенному рубежу – сто дней войны в Украине. Возникают закономерные вопросы о том, что дальше, когда может закончиться война и чем. Попробуем разобраться.

Дай бог, чтобы горячую фразу войны с Россией мы смогли закончить до конца 2022 года. Ведь поставки вооружений с Запада далеко не те, которые мы ожидали, и это сильно тормозит процесс.

Хотя в марте все ждали, что оружие придёт уже в мае, а в июне украинская армия будет вовсю громить российскую. Но пока и близко такого нет. Пока что Украине экстренно дают лишь самое необходимое, чтобы она могла просто держать ситуацию под контролем на фронте.

В результате мы так и не выбрались из оборонительной операции, а о контрнаступлении вообще пока говорить не приходится. Начало контрнаступления ВСУ полностью зависит от поставок оружия.

Если поставки оружия таки будут запущены, и к середине лета мы получим его в достаточных объёмах, то во второй половине лета мы сможем начать контрнаступление.

Вот только не стоит забывать, что и Россия все это время тоже не сидит на месте, а готовится. И мы не знаем, какие резервы она успеет собрать за такое время. Как бы мы ни хвастались и ни кичились тем, что в российской армии полнейшая деморализация, солдаты разбегаются и всё прочее, но кто-то же против нас сражается, кто-то же на нас наступает, кто-то же держит позиции, не давая нам продвигаться вперёд.

С западным оружием мы сможем начать контрнаступательную операцию, но, думаю, что осуществлять ее будет довольно тяжело, потому горячая фаза может затянуться до конца года.

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Что касается возможного итога войны, то материковую Украину нам нужно освобождать полностью, до государственной границы.

Крым – это отдельная история. Я сторонник того, что вопрос Крыма нужно решать военным (вооруженным) путём, и я бы отдал этот вопрос на откуп военным. Если Генеральный штаб ВСУ сочтёт приемлемым соотношение потерь и успехов при вооруженном освобождении Крыма, то нужно действовать так. Если же наш Генштаб скажет, что соотношение потерь и успехов будет неприемлемым, и цена освобождения Крыма будет слишком высокой, то, наверное, этот вопрос придётся решать дипломатическим путём.

Почему военный путь освобождения Крыма и не только лучше? Потому что наша дипломатия очень слаба, а западная – очень продажна. В результате дипломатического решения будет одно – Минск-3. Россия – монстр в переговорном процессе. Даже сейчас, посмотрите, при всех санкциях, при том, что Россия стала нерукоподаваемой страной-изгоем, российское лобби в международной дипломатии мощнейшее: какую волну сейчас подняли, пытаясь дискредитировать нас перед мировым сообществом, чтобы предотвратить поставки вооружений в Украину.

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Если мы уйдём в переговорный процесс, Россия нас просто там "забьёт". А такие ребята, как Макрон, Шольц и Драги, скажут нам: "Ну что же вы, нужно же идти на компромиссы. Всех нужно кормить хлебом, потому давайте-ка, уступайте Путину".

Так что для Украины дипломатический путь – это путь к поражению.

Впрочем, пока Путин у власти ни о какой дипломатии и речи быть не может, потому что этот человек не меняет ни своих взглядов, ни своих задач. Даже сейчас он считает, что операция идёт по плану, устанавливает дедлайны, когда должна быть взята Луганская область, когда – Донецкая. То есть Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной. После этой победы он скажет нам проводить переговоры, прекращать огонь и мириться. Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

Если же Запад не предоставит Украине оружие или предоставит не то либо в недостаточном количестве, нас ждёт Минск-3. При этом российские войска останутся на тех рубежах, на которых они стоят сегодня. Это обусловлено тем, что сегодня нам вообще нечем воевать, наш запас закончился, а западный – ещё не пришёл, потому мы оказались в подвешенном положении.

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Что же касается России, то для нее война в Украине может иметь несколько вариантов последствий, начиная от самого худшего – частичного развала Российской Федерации, когда несколько субъектов могут отколоться от нее, и до смены российской политической элиты.

Смена власти в России – это главное, чего ожидают Соединенные Штаты. Это – основная задача, которую ставят США перед этой войной: смена политической элиты России за счёт Украины. Они рассчитывают, что в результате войны в России должен произойти дворцовый переворот. И если новая пришедшая в РФ к власти политическая сила согласится на условия Запада, то он нас тут же "сольёт".

Иными словами, Запад при таких условиях будет готов остановить войну на данном этапе, и ему будет неважно, на каком рубеже остановятся наши войска. Запад будет договариваться с новой Россией на новых условиях. В таком случае наши интересы с американскими разойдутся, как в море корабли.

Как бы парадоксально это ни звучало, Украине сейчас выгоднее, чтобы вместо Путина к власти в России пришёл такой же "ястреб", как и он. То есть нам нужно либо успеть, пока Путин у руля, выйти на государственные границы, либо надеяться, что к власти в РФ придет такой же человек, как Путин, например, Патрушев. Говорят, именно Патрушев – главный идеолог войны в Украине, и именно он убедил Путина начать войну. Как бы дико это ни звучало, но нам это выгодно, потому что так мы сможем использовать это в свою пользу – для восстановления территориальной целостности Украины.

Но это опять-таки при условии, что нам дадут оружие.

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Однако есть и другой вариант – вариант Б, который развивается параллельно с вышеописанным вариантом А. Если вариант А – про США, геополитическая задача которых сбросить Россию, максимально ослабить её нашими руками, а с нами уже как получится, то вариант Б – это про Великобританию, которая видит разрешение этого конфликта совсем по-другому.

Британцы совсем по-другому воспринимают передел рынка на европейском континенте. Параллельно с Соединёнными Штатами Британия продвигает первый имперский проект – союз Триморье, что очень беспокоит США. В этом плане наблюдается некая конкуренция между Великобританией и США. Если США, не дай бог, отвернутся от своего первоначального плана, то есть полного разгрома России на территории Украины, то Британия может подхватить этот флаг и сыграть в свою игру, тем самым усиливая себя на международной арене. Союз Триморье для Великобритании очень выгоден – и экономически, и политически, и как угодно. Украина – это перекрёсток дорог, а, объединившись с Польшей, Украина просто поставит здесь таможенный забор, и нас никто не обойдёт, все будут вынуждены платить пошлины.

Это немного успокаивает.

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Обратите внимание, Британия постоянно стимулирует Соединённые Штаты. Когда США начали играться с ленд-лизом – голосуем или не голосуем, британцы сказали, что дают вооружение Украине, мол, первые Гарпуны уже едут в Украину, а также анонсированы поставки бронемашин. После этого Америка тут же проголосовала за ленд-лиз, чтобы основной тут была не британская техника, ведь потом Британия скажет: "Подождите, мы же давали оружие, вот мы и будем делить лавры победителя с Украиной".

Даже если британская помощь будет единственной, которую Украина будет получать, этого уже будет достаточно для противостояния России. Британцы не согласны ни на какой Минск-3, им нужна цельная Украина и полный разгром России.

Британии это нужно для того, чтобы не было конкурентов. Ведь если начнут "пилить" европейский рынок, то главным конкурентом будет Россия (Европу они и так уговорят).

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К тому же, в англосаксонский клуб входит не только Великобритания, но и Канада, Австралия, Новая Зеландия. На их помощь мы тоже можем рассчитывать. Как только британцы услышали, что шведы и финны хотят вступить в НАТО, они тут же подписали договоры с этими двумя странами о военной взаимопомощи. И что вы думаете, по просьбе Британии шведы или финны не поделятся с нами вооружением? Поделятся! Особенно финны – ведь у них тысяча километров границы с РФ. Шведы тоже боятся России, потому что у них там остров, через который Россия собирается захватывать страны Балтии, и эти планы уже оглашались по федеральному каналу России. Поэтому у нас со дня на день начнут воевать шведские Archer, хоть четыре гаубицы, но они будут на вооружении ВСУ.

Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что шансы Украины сейчас 50/50. Даже врач при аппендиците не даёт стопроцентной гарантии на выздоровление. В политике, тем более, всегда так.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

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