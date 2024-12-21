Степень психической неадекватности Путина растет из года в год

Эти путинские выходы в эфир интересны только одним: они фиксируют насколько быстро год от года растет степень психической неадекватности диктатора.

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Владимир Путин / Скриншот YouTube

Путин предложил США провести "высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет".

А что это он в Киеве собрался дуэль проводить? Пусть проводит у себя, в матушке Москве. Эффектная могла бы получиться дуэль российской ПВО с американской межконтинентальной баллистической ракетой. Результат однако был бы предсказуем: поджаренная крыса на развалинах Кремля.

А если серьезно, эти путинские выходы в эфир интересны только одним: они фиксируют насколько быстро год от года растет степень психической неадекватности диктатора. Сегодняшняя "прямая линия" продемонстрировала резкое обострение путинского безумия. Большая часть сказанного им являлась в чистом виде параноидальным бредом сумасшедшего.

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Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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