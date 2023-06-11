Стая, которая радуется смерти от зубов акулы

Вероятно, погибший 23-летний Владимир Попов никогда не воевал против украинцев.

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Акула съела россиянина в Египте / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот

Реакция на ужасную трагедию в Хургаде, когда акула съела заживо россиянина на глазах у отца, к сожалению свидетельствует, что россияне как минимум достигли одной цели своей "спецоперации" – заставили украинцев превратиться в стаю.

Да, за последние 15,5 месяцев путинская орда сделала нам очень больно. Они убили десятки тысяч украинцев. Покалечили - сотни тысяч. Заставили миллионы покинуть родину. Разрушили сотни наших поселений. Превращают в пустыню некогда цветущие поля. Разрушают критическую инфраструктуру... Но главное - разрушают нашу человечность, выжигают напалмом ненависти очень хрупкий экстракт эмпатии в наших сердцах. Заставляют их каменеть...

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Вероятно, погибший 23-летний Владимир Попов никогда не воевал против украинцев, не был замечен в украинофобии, даже уехал из России несколько месяцев назад и последнее время проживал в Египте. Он погиб на глазах у собственного отца ужасной смертью. Почему же мы так радуемся, словно морской хищник съел Пригожина или самого Путина? Откуда столько мемчиков в стиле российской пропаганды? Чем перед нами провинился этот молодой иллюстратор из Архангельска? Только тем, что он русский?

Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра Конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМШ).

Если этого достаточно, чтобы смеяться и радоваться смерти человека, то чем мы отличаемся от орды, которая убивает нас и оскверняет нашу землю только потому, что мы украинцы?

К сожалению, воюя с драконом, очень легко превратиться в другого дракона. Который отличается от врага только цветом флага, языком и национальным пантеоном.

Реакция украинцев на гибель россиянина в далекой Хургаде – симптом нашего обезлюдения, с которым нужно что-то делать. Ибо видеть человека только в "своих" и поголовно демонизировать "чужих" только из-за их национальной (или этнической) принадлежности, – это и есть путь "русского мира". И этот путь очень легкий. Потому что ненавидеть легко - любить трудно. Быть стаей, которая загрызает чужаков только из-за того, что они чужаки, легко - трудно видеть в человеке прежде всего человека и относиться к нему так, как бы мы хотели, чтобы он относился к нам.

Если мы претендуем, что наша война – это не просто война украинской шайки против российской шайки, а экзестенциальный поединок за достоинство, человечность и свободу, надо что-то делать с "синдромом акулы". Потому что не сгледимся и станем невероятно похожи на украиноязычных мо**алей с казацкими усами и чубами...

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