Статья Путина - обиженный старческий бубнеж

Владимир Путин / Фото Reuters

Путин написал статью об Украине, которая опубликована на сайте Кремля в том числе и на украинском языке. Видимо, постепенно руководство РФ все же принимает неизбежное и начинается считаться с тем, что украинцы имеют свой язык.

Статья в основном является унылым пересказом советского учебника истории, она полна вранья и манипуляций, но больше всего мне понравился этот фрагмент:

Читайте также"Украина - детище советское эпохи": полный текст скандальной статьи Путина об Украине"Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание".

Понятно, что таким образом Путин пытается обосновать аннексию Крыма. Вот только есть один маленький нюанс. В состав СССР Украина в 1922 году входила без Крыма, но зато с Таганрогом, Каменском, Гуково, и значительным куском современной Ростовской области (см. карту). Эта земля тогда входила в состав Донецкой губернии УССР, и была передана в состав РСФСР только в 1924 году.

Читайте также"Киеву Донбасс просто не нужен": статья ПутинаИ если уж "великий историк" решил вспомнить о границах 1922 года, так пусть возвращает Таганрог с Шахтами и Новошахтинском.

Ну а вообще, конечно, весь этот обиженный старческий бубнеж о том, что 30 лет назад что-то не так поделили - не имеет никакого смысла. Украина имеет международное признание в границах 1991 года. И любые территориальные претензии, выдвинутые нам сейчас - есть агрессия и фашизм.