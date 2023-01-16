glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Статья Медведчука: зачем предатель напоминает о себе

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

16 января 2023, 19:53
Он до сих пор не может понять, что вследствие этой войны у него нет будущего в Украине, ни политического, ни личного.
Статья Медведчука: зачем предатель напоминает о себе
Виктор Медведчук написал статью / Коллаж Telegram-канал В. Зеленского, Reuters

Статья Медведчука – попытка предателя и политического подонка вернуться в информационно-политическое пространство. Он в первую очередь отрабатывает свои долги Путину. И это не просто 30 сребреников, скорее это 300 миллионов сребреников в конвертируемой валюте в обмен за измену. Он их получил еще до начала большой войны, но отрабатывать надо и сейчас. Вся эта статья это трансляция путинских нарративов, пропагандистской мифологии об Украине. Не удивлюсь, если эту статью писали те же самые авторы, которые готовили прошлогодние статьи для Путина и Д. Медведева, только редактирование от Медведчука и его помощников. Весь этот пропагандистский бред является лишним свидетельством неадекватности представлений Медведчука и его кремлевских хозяев об Украине.

Это также попытка повлиять на украинское общество информационно-пропагандистскими методами, хотя бы зайти с заднего информационного двора (через телеграмм-каналы, соцсети, и т. п). Опять фейки о мире на путинских условиях. Они не могут победить Украину на поле боя, поэтому пытаются нас ослабить информационно и политически, вновь рассорить между собой. Но для этого используются риторика и аргументы, которые не сработали раньше (и до 24 февраля 2022 г., и сразу после прямого российского нападения), а тем более не сработают сейчас. Сегодня даже значительная часть людей, которые поддерживали ОПЗЖ до нынешней большой войны, видят, что война и смерть идут от России. И ненависть к путину и россии – это главная украинская эмоция сейчас.

Эта статья Медведчука еще и его личная попытка вернуться к большой политике. Но он до сих пор не может понять, что в результате этой войны у него не имеет будущего в Украине, ни политического, ни личного, ну разве что за решеткой в украинской тюрьме. Кстати, судебное дело против медведчука по государственной измене надо обязательно довести до судебного приговора. Это уже вопрос принципа.

Максимум на что способен медведчук сейчас – создать какое-то воображаемое эмигрантское движение против Украины, еще один псевдо-правительство "в изгнании" (этот русский термин будет более уместен для таких как медведчук). Это способ получить дополнительные кремлевские средства на дальнейшее существование. И конкурировать он сможет только с януковичем и остальной гоп-компанией беглых политических лузеров. Вместе с януковичем медведчук и другие подобные персонажи – это политические мертвецы, армия политических зомби в служении кровавому путинскому режиму.

Источник

Виктор Медведчук
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:18

"Соколиный Глаз" Джереми Реннер может лишиться ноги из-за ужасающего ДТП

20:13

"Мы должны готовиться": Данилов предупредил о крайнем рывке РФ в войне против УкраиныВидео

20:07

Контрнаступление ВСУ с прорывом: на Западе рассказали, сколько танков нужно УкраинеВидео

19:53

Статья Медведчука: зачем предатель напоминает о себемнение

19:51

Кому не рекомендуется есть сало: может "привести" на больничную койку

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:48

Как купаться на крещение: правила, чтобы не утонуть и не переохладиться

19:47

Самый большой пакет военной помощи: Великобритания передает Украине сотни танков и БТРВидео

19:43

"Я как будто принял таблетку ЛСД": принц Гарри назвал любимые духи принцессы Дианы

19:40

Гороскоп на завтра 17 января 2023: Близнецам – странности, Скорпионам – учеба

Реклама
19:31

Марк Фейгин. Арестович - агент Кремля? Вы серьезно?Видеоблоги

19:25

"Враг готовит разные сценарии повторного нападения": в ГУР рассказали об "экзотических направлениях"Видео

19:15

Три самых конфликтных знака Зодиака 2023 года: с ними лучше не сталкиваться

19:04

Украину накроет сверхсильный шторм: синоптики предупредили о "дикой" непогодеВидео

19:00

Любовный гороскоп на неделю 16-22 января: Близнецам – нехватка свободы, Деве – океан энергии любвиВидео

18:51

"Клоунские заявления": Гиркин обругал Медведева и предложил ему "тихо спиваться"Видео

18:34

Вахатанг Кикабидзе в последнем интервью перед смертью рассказал, как Путин может спастисьВидео

18:20

Путин требует от Герасимова немедленно захватить Донбасс: в разведке назвали крайний срокВидео

18:16

Россия наносит удары из С-300 и С-400, Украине нужно уничтожать их там, откуда они бьют – ВСУВидео

18:05

"Жалким сбродом командуют умалишенные": французский генерал оценил катастрофу армии ПутинаВидео

18:02

Проект "Говорить вся країна" объявляет сбор историй зрителейВидео

Реклама
17:59

Не может без таблеток: Лариса Долина заявила о серьезных проблемах со здоровьемВидео

17:27

Из Украины – в Норвегию: командир ЧВК Вагнера сбежал с компроматом на ПригожинаВидео

17:13

Величайшие дамские угодники и сердцееды: имена мужчин, которые любят окружать себя женщинами

17:11

Финляндия готова дать Украине танки Leopard: в Хельсинки рассказали, что этому мешаетВидео

17:02

Пить или не пить: что происходит с водой при повторном кипячении

16:59

Генерал СБУ назвал вероятные направления нового наступления РФВидео

16:56

Разнесли дом и убили 40 человек: СБУ установила личности военных РФ, которые устроили ракетный ударВидео

16:32

"Кто бы он был без России?": пропагандист Корчевников обрадовался смерти Кикабидзе

16:18

"Может стать прелюдией к Третьей мировой": в Польше сказали, чем грозит поражение Украины в войнеВидео

16:09

"Начали большую войну": астролог назвала 5 городов Украины, где ждать грандиозного боя и наступленияВидео

16:01

Победа Украины в 2023-м и заход ВСУ в Россию: Подоляк сделал прогноз об исходе войныВидео

15:58

"Явиться в центр комплектации": в Киеве появились объявления для военнообязанныхВидео

15:46

Умерла легендарная актриса Джина Лоллобриджида

15:32

Борьба с ракетными ударами РФ и ситуация фронте: Зеленский провел заседание СтавкиВидео

15:30

Батальон "Свобода" получил индивидуальные наборы для обогрева бойцов от "Украинской команды"

15:25

"У Украины противоположная задача: в ГУР назвали главную цель Путина в войне на 2023 годВидео

15:07

Бои в Соледаре и на подступах: ВСУ устроили оккупантам под Бахмутом "второй Афганистан"Видео

15:03

Ассоциация риелторов рассказала, когда подешевеет жилье

15:00

Окна мгновенно заблестят и засверкают: как без лишних усилий отмыть следы скотча со стекла

14:49

"Обалдеть!": клоун Гальцев раскритиковал бывшего друга Максима Галкина за антивоенную позициюВидео

Реклама
14:44

Улетная закуска в лаваше, которая разлетится за 5 минут с вашего стола: быстрый и безумный рецептВидео

14:26

Подоляк указал единственный вариант окончания войны РФ против УкраиныВидео

13:56

Медведчук "всплыл": внезапно разродился статьей про родину, которую предалВидео

13:50

Родители девушки, чудом выжившей после ракетного удара по Днепру, погиблиВидео

13:47

Погибли все вместе: в Днепре из-под завалов достали тела матери и двух маленьких дочерейФотоВидео

13:46

"В Дубаях шепчет": Джанабаева резко поставила на место хейтеров Меладзе после дубайского скандала

13:43

В Кремле истерят из-за поставок западных танков ВСУ и грозят "затягиванием" войныВидео

13:13

"Путина уже не слушают в РФ": диктатор контролирует Россию на 20% – израильский политтехнологВидео

13:09

От заправщиков до пилотов-палачей: названы имена причастных к удару по ДнепруВидео

13:06

В Польше уверены, что Германия вскоре одобрит отправку Leopard в УкраинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять