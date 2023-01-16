Статья Медведчука: зачем предатель напоминает о себе

Он до сих пор не может понять, что вследствие этой войны у него нет будущего в Украине, ни политического, ни личного.

Виктор Медведчук написал статью / Коллаж Telegram-канал В. Зеленского, Reuters

Статья Медведчука – попытка предателя и политического подонка вернуться в информационно-политическое пространство. Он в первую очередь отрабатывает свои долги Путину. И это не просто 30 сребреников, скорее это 300 миллионов сребреников в конвертируемой валюте в обмен за измену. Он их получил еще до начала большой войны, но отрабатывать надо и сейчас. Вся эта статья это трансляция путинских нарративов, пропагандистской мифологии об Украине. Не удивлюсь, если эту статью писали те же самые авторы, которые готовили прошлогодние статьи для Путина и Д. Медведева, только редактирование от Медведчука и его помощников. Весь этот пропагандистский бред является лишним свидетельством неадекватности представлений Медведчука и его кремлевских хозяев об Украине.

Это также попытка повлиять на украинское общество информационно-пропагандистскими методами, хотя бы зайти с заднего информационного двора (через телеграмм-каналы, соцсети, и т. п). Опять фейки о мире на путинских условиях. Они не могут победить Украину на поле боя, поэтому пытаются нас ослабить информационно и политически, вновь рассорить между собой. Но для этого используются риторика и аргументы, которые не сработали раньше (и до 24 февраля 2022 г., и сразу после прямого российского нападения), а тем более не сработают сейчас. Сегодня даже значительная часть людей, которые поддерживали ОПЗЖ до нынешней большой войны, видят, что война и смерть идут от России. И ненависть к путину и россии – это главная украинская эмоция сейчас.

Эта статья Медведчука еще и его личная попытка вернуться к большой политике. Но он до сих пор не может понять, что в результате этой войны у него не имеет будущего в Украине, ни политического, ни личного, ну разве что за решеткой в украинской тюрьме. Кстати, судебное дело против медведчука по государственной измене надо обязательно довести до судебного приговора. Это уже вопрос принципа.

Максимум на что способен медведчук сейчас – создать какое-то воображаемое эмигрантское движение против Украины, еще один псевдо-правительство "в изгнании" (этот русский термин будет более уместен для таких как медведчук). Это способ получить дополнительные кремлевские средства на дальнейшее существование. И конкурировать он сможет только с януковичем и остальной гоп-компанией беглых политических лузеров. Вместе с януковичем медведчук и другие подобные персонажи – это политические мертвецы, армия политических зомби в служении кровавому путинскому режиму.

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