Статистика войны: как изменилась средняя продолжительность жизни украинцев

Статистика войны. За период войны средняя продолжительность жизни среди мужчин в Украине сократилась с 66 до 57 лет. То есть, минус девять лет жизни.
Здесь очевиден фактор войны, но не только он один.
Попробуем его приблизительно оценить.
Допустим есть группа мужчин, продолжительность жизни которых не изменилась в результате войны. Их средняя продолжительность жизни осталась на уровне 66 лет.
С другой стороны, есть часть мужского населения, средняя продолжительность жизни которого сократилась, при чем не только в результате гибели на фронте.
Обозначим удельный вес этой группы как У.
Допустим, что средняя продолжительность жизни данной группы составила 45 лет.
Тогда получим следующую формулу:
66 х (1-У) + 45 х У = 57
Тогда У составит: 0,42 или 42%.
Таким образом, в зоне риска находится 42% мужского населения Украины, которые в среднем потеряют двадцать лет жизни.
Речь идет о четырех миллионах украинских мужчин, которые не доживут до 45 лет, если война продолжится в течение ближайших лет.
Если взять количество умерших мужчин на уровне 300 тысяч человек в год, получаем, что прямо или косвенно от последствий войны умирает/погибает 126 тысяч человек в год.
За два года войны - порядка 250 тысяч - речь не только о погибших на фронте, но и досрочно умерших.
Но вновь повторюсь: война не единственная причина.
Еще до войны коэффициент смертности мужчин в Украине был в полтора раза выше, чем в ЕС.
А коэффициент смертности мужчин в возрасте 30–45 лет превышал аналогичный показатель в ЕС почти в пять раз.
А если брать наиболее развитые европейские страны - то примерно в шесть раз.
То есть, речь идет о наиболее трудоспособном возрасте (30-45 лет).
Уровень преждевременной смертности в Украине до войны почти в три раза превышал аналогичные показатели Европы.
Значительная часть преждевременной смертности в Украине до войны приходилась на устранимые факторы, их еще называют модифицированными.
Но здесь нужен целый ряд инструментов: от государственной социальной политики до медицинской и экологической.
Достаточно проанализировать, чем мы дышим, что пьем и что едим.
Почему в Киеве с годовым бюджетом в два миллиарда долларов до сих пор в центре Левобережья работает на угле Дарницкая ТЕС и зола поступает в открытый золоотвал на Позняках.
Почему на Харьковском массиве до сих пор работает мусоросжигательный завод.
Почему нет программ обеспечения населения артезианской питьевой водой.
Киев по качеству воздуха - один из самых грязных городов мира, но до сих пор нет муниципальной программы по замене городского транспорта и такси на электрический.
Сколько в Киеве построено спортивных площадок, бассейнов.
Каково качество медицины и главное - профилактики.
Почему в сельской местности не запущена программа мобильных диагностических модулей, когда раз в квартал местные жители смогли бы диагностировать состояние своего здоровья, банально пройти УЗИ.
Какой размер материнского капитала платится в Украине, а ведь здоровье человека формируется в детстве, в том числе в результате качественного питания.
Какие экологические налоги платят украинские олигархи и их ФПГ?
Чем дышат жители Кривого Рога, Днепра и Запорожья, какую воду пьют
И даже такой простой вопрос: кто сделал рекламу сала под водочку чуть ли не национальным кулинарным брендом?
А потом мы удивляемся, что 60% смертей до войны приходилась на сердечно-сосудистые заболевания.
Во так постепенно, жизнь стала у нас токсичной для значительной части населения. Это прямое следствие безответственных выборов все эти более чем 30 лет.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
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