УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Статистика войны: как изменилась средняя продолжительность жизни украинцев

Алексей Кущ
3 апреля 2024, 06:10
Уровень преждевременной смертности в Украине до войны почти в три раза превышал аналогичные показатели Европы.
Украинцы, ВСУ
Украинцы и война / Коллаж Главред, фото УНИАН

Статистика войны. За период войны средняя продолжительность жизни среди мужчин в Украине сократилась с 66 до 57 лет. То есть, минус девять лет жизни.

Здесь очевиден фактор войны, но не только он один.

Попробуем его приблизительно оценить.

видео дня

Допустим есть группа мужчин, продолжительность жизни которых не изменилась в результате войны. Их средняя продолжительность жизни осталась на уровне 66 лет.

С другой стороны, есть часть мужского населения, средняя продолжительность жизни которого сократилась, при чем не только в результате гибели на фронте.

Обозначим удельный вес этой группы как У.

Допустим, что средняя продолжительность жизни данной группы составила 45 лет.

Тогда получим следующую формулу:

66 х (1-У) + 45 х У = 57

Тогда У составит: 0,42 или 42%.

Таким образом, в зоне риска находится 42% мужского населения Украины, которые в среднем потеряют двадцать лет жизни.

Речь идет о четырех миллионах украинских мужчин, которые не доживут до 45 лет, если война продолжится в течение ближайших лет.

Если взять количество умерших мужчин на уровне 300 тысяч человек в год, получаем, что прямо или косвенно от последствий войны умирает/погибает 126 тысяч человек в год.

За два года войны - порядка 250 тысяч - речь не только о погибших на фронте, но и досрочно умерших.

Но вновь повторюсь: война не единственная причина.

Еще до войны коэффициент смертности мужчин в Украине был в полтора раза выше, чем в ЕС.

А коэффициент смертности мужчин в возрасте 30–45 лет превышал аналогичный показатель в ЕС почти в пять раз.

А если брать наиболее развитые европейские страны - то примерно в шесть раз.

То есть, речь идет о наиболее трудоспособном возрасте (30-45 лет).

Уровень преждевременной смертности в Украине до войны почти в три раза превышал аналогичные показатели Европы.

Значительная часть преждевременной смертности в Украине до войны приходилась на устранимые факторы, их еще называют модифицированными.

Но здесь нужен целый ряд инструментов: от государственной социальной политики до медицинской и экологической.

Достаточно проанализировать, чем мы дышим, что пьем и что едим.

Почему в Киеве с годовым бюджетом в два миллиарда долларов до сих пор в центре Левобережья работает на угле Дарницкая ТЕС и зола поступает в открытый золоотвал на Позняках.

Почему на Харьковском массиве до сих пор работает мусоросжигательный завод.

Почему нет программ обеспечения населения артезианской питьевой водой.

Киев по качеству воздуха - один из самых грязных городов мира, но до сих пор нет муниципальной программы по замене городского транспорта и такси на электрический.

Сколько в Киеве построено спортивных площадок, бассейнов.

Каково качество медицины и главное - профилактики.

Почему в сельской местности не запущена программа мобильных диагностических модулей, когда раз в квартал местные жители смогли бы диагностировать состояние своего здоровья, банально пройти УЗИ.

Какой размер материнского капитала платится в Украине, а ведь здоровье человека формируется в детстве, в том числе в результате качественного питания.

Какие экологические налоги платят украинские олигархи и их ФПГ?

Чем дышат жители Кривого Рога, Днепра и Запорожья, какую воду пьют

И даже такой простой вопрос: кто сделал рекламу сала под водочку чуть ли не национальным кулинарным брендом?

А потом мы удивляемся, что 60% смертей до войны приходилась на сердечно-сосудистые заболевания.

Во так постепенно, жизнь стала у нас токсичной для значительной части населения. Это прямое следствие безответственных выборов все эти более чем 30 лет.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Алексей Кущ
Реклама

Главное за день

"Ситуация крайне тяжелая": В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС

"Ситуация крайне тяжелая": В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС

00:31 Украина
Способна ли Россия наступать на Киев и Харьков: Ходжес дал оценку ситуации

Способна ли Россия наступать на Киев и Харьков: Ходжес дал оценку ситуации

23:52 Мир
Штормить будет целых 8 дней: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

Штормить будет целых 8 дней: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

23:18 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца 9747

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца

Мой пламенный привет : Максим Галкин показался в студии пропагандистского Первого канала 8028

"Мой пламенный привет": Максим Галкин показался в студии пропагандистского "Первого канала"

Хочет отобрать квартиру: Анастасия Волочкова воюет с родной дочерью 3946

Хочет отобрать квартиру: Анастасия Волочкова воюет с родной дочерью

Кому категорически нельзя ходить на кладбище: священник удивил ответом 3805

Кому "категорически нельзя" ходить на кладбище: священник удивил ответом

Последние новости

07:38

Предприняты "безотлагательные меры": у Байдена сказали, как будут помогать ВСУ

07:00

Атака дронов на РФ: в Курске вспыхнул масштабный пожар

06:10

Статистика войны: как изменилась средняя продолжительность жизни украинцевмнение

05:55

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо найти за 8 секунд обезьяну

05:30

"Выход по сценарию Пригожина": эксперт ответил, досидит ли Путин в Кремле до 2030 года

Путин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - ЯгунПутин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - Ягун
05:00

Такого еще не было: ВСУ за месяц уничтожили почти 1000 артсистем

04:27

Может испортить блюдо: в чем разница между оливками и маслинами - знают не всеВидео

04:00

Джанабаева сняла обручальное кольцо и показалась в обнимку с неизвестным мужчиной

03:30

Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его

Реклама
03:00

"Путин готов убивать": раскрыт сценарий атаки РФ и большой войны в Европе

02:30

"РФ истощена": генерал рассказал, почему Путин с нетерпением ждет выборов в СШАВидео

02:00

Шэрон Стоун показала фанатам взрослого приемного сына

01:31

Вылезет быстро и будет крупной: чем накрыть редиску после посадки

00:33

"УССР со столицей в Харькове": генерал СБУ оценил новый "план" РоссииВидео

00:31

"Ситуация крайне тяжелая": В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭСВидео

02 апреля, вторник
23:52

Способна ли Россия наступать на Киев и Харьков: Ходжес дал оценку ситуации

23:51

Обрюзглого и старого Цекало подловили на фото с молодой женой

23:51

Только самый сообразительный догадается, где спрятана пила: загадка на 12 секунд

23:18

Штормить будет целых 8 дней: Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря

23:00

Спать меньше 7 часов опасно: ученые назвали неожиданные последствия

Реклама
22:53

"Сделал это не со зла": Вакарчук извинился за свою политическую карьеру

22:47

Электронные повестки в кабинете военнообязанного: в Минобороны сделали заявление

21:50

НАТО хочет создать для Украины фонд на 100 миллиардов долларов - Bloomberg

21:16

"Все еще жив-здоров": Потапа "размазали" за шутку про смерть

21:11

С кем собралась воевать Беларусь: майор ВСУ раскрыл замысел заявления Лукашенко

21:10

"Это защита жизни": Зеленский жестко набросился на Запад из-за отсутствия помощи

21:09

Гороскоп на апрель 2024 для Водолеев: подарок, застолье и конфликтВидео

20:32

Ветки будут гнуться от плодов: топ-садовод рассказала, что добавить в компост

20:11

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца

20:03

Вступление Украины в НАТО: в США раскрыли планы на июльский саммит Альянса

19:42

Дожди с грозой и ветер 40 м/с: Украину атакует новый опасный шторм

19:26

Экс-банкир Николай Лагун хочет стать банкротом, НАБУ может предотвратить убытки для государства - СМИ

19:20

Кот подает тайные сигналы хозяевам: почему кошка резко перестала ходить в лотокВидео

19:10

Где пропали российские ракеты "Калибр"мнение

18:28

Настоящий Армагеддон: Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буряФото

18:16

Мобилизация с 25 лет, выплаты семьям погибших и электронный кабинет: Зеленский подписал законы

18:10

Хочет отобрать квартиру: Анастасия Волочкова воюет с родной дочерью

18:09

"Дети были в укрытии": РФ нанесла ракетный удар по Днепру - есть пострадавшиеФото

17:56

В Украине студентам официально разрешили выезжать за границу: что для этого нужно

17:56

РФ способна провести несколько масштабных атак: в ГУР назвали количество ракет

Реклама
17:33

Как почувствовать себя счастливым с утра: эксперты назвали 5 простых шагов

17:04

"Нигде и никогда не выйдет": новая любовница Путина ошарашила подарком диктатору

16:58

Враг пойдет на прорыв: эксперт раскрыл неожиданный сценарий нового наступления РФ

16:54

В войне наступил "критический момент": в США назвали нужное оружие для Украины

16:41

Кому "категорически нельзя" ходить на кладбище: священник удивил ответомВидео

16:40

Олег Скрипка рассказал, где во время войны живет его жена со взрослыми сыновьями

16:40

Все нарушения будут зафиксированы: Кабмин анонсировал новую волну проверок ВВК

16:26

Расплакалась: Инна Мирошниченко получила документ о том, какого ребенка им можно усыновить

16:13

Придет здоровье и молодость: какой водой нельзя умываться 3 апреля - приметы

15:57

Столкновения французских войск с РФ в Украине: генерал СБУ раскрыл сценарийВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять